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Lý do TPHCM không di dời trạm thu phí Lái Thiêu giữa 'rốn' kẹt xe

Anh Nhàn

TPO - Trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 sẽ không di dời như phương án được đề cập trước đó. Thay vào đó, công trình được cải tạo theo hướng tăng khả năng lưu thông qua khu vực.

Chiều 24/9, tại họp báo về tình hình kinh tế, xã hội TPHCM, ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TPHCM, cho biết vị trí trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 (TPHCM) vẫn được giữ nguyên.

Theo ông Dũng, khu vực trạm thu phí nằm gần giao lộ quốc lộ 13 và đường dẫn vào cầu Phú Long, hiện thường xuyên xảy ra ùn tắc. Một trong những nguyên nhân là giao lộ này đang đóng, khiến phương tiện từ cầu Phú Long về trung tâm TPHCM phải đi vòng sau đó mới nhập vào quốc lộ 13 tại một giao lộ kế cận.

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Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13

Để giảm áp lực giao thông, Sở Xây dựng TPHCM đã thống nhất với Công an TPHCM và Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) - chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 13, phương án mở lại giao lộ quốc lộ 13 với đường vào cầu Phú Long. Việc này dự kiến thực hiện trước ngày 10/10.

Cùng thời điểm, trạm thu phí Lái Thiêu sẽ được cải tạo và lắp đặt hệ thống thu phí tự động.

Sau khi cải tạo, khu vực trạm chỉ còn một làn dành cho ô tô mua vé, trả phí thủ công. Các làn còn lại được thu phí tự động, vì vậy được kỳ vọng tăng khả năng thoát xe, hạn chế tình trạng ùn ứ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc cải tạo trạm thu phí dự kiến được triển khai trong tháng 10 theo kế hoạch của CII.

Trước đó, hồi tháng 4, Sở Xây dựng TPHCM từng cho biết chủ đầu tư dự kiến di dời trạm thu phí Lái Thiêu đến vị trí phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông. Khu vực này được phản ánh thường xuyên ùn tắc, trong đó có tình trạng phương tiện quay đầu không tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông.

Trước đó, ngày 6/5, cử tri phường Lái Thiêu kiến nghị sớm di dời trạm thu phí do khu vực này thường xuyên ùn tắc, mất an toàn giao thông. Đến ngày 9/6, cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước mua lại các trạm thu phí trên quốc lộ 13 để giảm áp lực giao thông.

Tuy nhiên, lãnh đạo TPHCM cho biết việc mua lại gặp vướng mắc do các trạm đang nằm trong hợp đồng BOT, trong khi chưa có cơ chế để Nhà nước mua lại. Hợp đồng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 hiện có thời gian thu phí đến năm 2037. Vì vậy, trước mắt TPHCM lựa chọn phương án giữ nguyên trạm Lái Thiêu và cải tạo để tăng khả năng lưu thông.

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#Trạm thu phí Lái Thiêu #Giao thông TPHCM #Cải tạo trạm thu phí #Quốc lộ 13 #Ùn tắc giao thông

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