Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.
TPO - Hình ảnh một khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều phụ huynh lo khẩu phần ăn của học sinh chưa tương xứng với mức thu 20.000 đồng.
Công ty SPX Express (SPX) và Trường Đại học Đông Á đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm tăng cường kết nối đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực logistics, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác, SPX hướng đến mục tiêu góp phần bồi dưỡng đội ngũ nhân sự trẻ và củng cố nguồn nhân lực kế thừa cho ngành logistics Việt Nam.
TPO - Gần một tháng sau khai giảng, học sinh tại một số địa phương vẫn thiếu sách giáo khoa (SGK). Bộ GD&ĐT đã phát hành bổ sung gần 800.000 bản, trong khi các chuyên gia chỉ ra những điểm nghẽn trong dự báo nhu cầu, dữ liệu và điều phối cung ứng.
TP - PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM (nay là Trường ĐH Công nghệ Kĩ thuật TPHCM) chia sẻ, giáo dục ĐH không chỉ là truyền kiến thức, cấp bằng hay cung ứng nhân lực cho thị trường. Một nền giáo dục ĐH vị nhân văn phải biết đau với những câu hỏi rất cụ thể, rất con người.
Đội The Goat gồm 5 sinh viên đến từ 4 cơ sở Greenwich Việt Nam giành Giải Champion – Hội đồng Quản trị Hiệu quả tại Vòng Chung kết khu vực phía Bắc Vietnam ESG Challenge 2026. Đội cổ vũ Greenwich Việt Nam cũng được trao Giải Best Cheering tại cuộc thi.
TPO - Từ năm học 2026-2027, Nghệ An không giải quyết chuyển trường đối với học sinh lớp 10 trong học kỳ I, trừ một số trường hợp đặc biệt.
TPO - Thí sinh thi IELTS trên máy tính có thể lựa chọn phần thi viết (writing) bằng hình thức viết tay quen thuộc. Với hình thức này, thí sinh vẫn nhận kết quả nhanh chóng và có cơ hội sử dụng tính năng thi lại một kỹ năng.
TPO - Ngày 25/9, phụ huynh Trường tiểu học Quảng Bị 2 xã Quảng Bị cho biết, kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú cho thấy, nhiều su su bị trầy dập, không tươi mới nên yêu cầu công ty cung cấp phải đổi loại rau củ mới, tươi ngon hơn.
TPO - Trên 1,8 triệu học sinh sẽ được tập trung đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
TPO - Sau phản ánh của phụ huynh về việc thu 500 nghìn đồng quỹ lớp, Trường Tiểu học Hoàn Sơn (xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh) yêu cầu các lớp dừng duy trì quỹ. Lớp nào đã thu quỹ thì hoàn trả tiền cho phụ huynh trước ngày 26/9.
Mới đây, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã trao 30 suất Học bổng Kiến tạo 2026 cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập tốt, giàu nghị lực và có tiềm năng phát triển. Bước sang mùa thứ 6, chương trình mở rộng mô hình đồng hành nhằm giúp mỗi học sinh phát triển năng lực tự học, hiểu bản thân, đưa ra lựa chọn và từng bước tạo dựng con đường riêng.
TPO - Trong văn bản vừa báo cáo Thủ tướng, Bộ GD&ĐT cho biết, hết ngày 24/9, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ gần 800 nghìn bản thiếu.
TPO - Sau phản ánh của phụ huynh về việc suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Quảng Bị 1, xã Quảng Bị thịt toàn tóp mỡ, ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quy trình tổ chức nấu ăn.
Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.
Chương trình mở ra chuỗi hoạt động đào tạo quản trị cấp cao và kết nối đầu tư, quy tụ đông đảo các nhà đầu tư quốc tế hàng đầu từ Singapore đến TP. Hồ Chí Minh.
TPO - Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, sau sắp xếp trường lớp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.