Hà Nội: Phụ huynh phản ánh rau củ không tươi vào bếp ăn bán trú

TPO - Ngày 25/9, phụ huynh Trường tiểu học Quảng Bị 2 xã Quảng Bị cho biết, kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú cho thấy, nhiều su su bị trầy dập, không tươi mới nên yêu cầu công ty cung cấp phải đổi loại rau củ mới, tươi ngon hơn.

Theo chị N., đầu giờ sáng nay (25/9), chị và một số phụ huynh, đại diện nhà trường, nhân viên Y tế trường học cùng kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào của Trường tiểu học Quảng Bị 2. Khi kiểm tra, đã phát hiện một số su su trong các túi bị trầy dập, không tươi mới.

Cũng theo chị N., thời gian qua, con ăn bán trú ở trường về kêu không ngon. Phụ huynh bức xúc vì thực đơn đơn điệu, định lượng thức ăn ít, các phần ăn chia không đồng đều. “Chúng tôi đã nhiều lần góp ý và mong muốn, chất lượng bữa ăn bán trú phải được thay đổi. Nhưng hôm nay kiểm tra, rau củ trầy giập như để lâu ngày như vậy vẫn mang vào bếp bán trú, chúng tôi rất bức xúc”, chị N. nói.

Theo phụ huynh, một số quả có dấu hiệu thâm đen

Trao đổi với báo chí sáng nay, bà Đào Thị Mến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 2 cho biết, có sự việc nhà trường và phụ huynh phát hiện một số su su bị trầy, nhìn bề ngoài không đảm bảo.

Nhà trường cũng đã báo với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long để lập biên bản và yêu cầu công ty cung cấp suất ăn này đổi thực phẩm khác thay thế.

Phụ huynh, nhà trường phát hiện rau củ nhập vào bếp ăn bán trú của trường bị trầy dập.

Theo bà Mến, năm nay trường có 3 phân hiệu. Thực phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long cung cấp và nấu ăn. Trước đó, cũng có lần nhà trường phát hiện túi giá đỗ khoảng 1 kg có dấu hiệu hư hỏng nên yêu cầu loại bỏ.

Hình ảnh được phụ huynh chụp lại đầu giờ sáng nay.

Liên quan bữa ăn bán trú, nhà trường giám sát rất chặt chẽ. Từ đầu năm học đến nay, có phân hiệu, phụ huynh phản ánh tình trạng chia suất ăn không đều, nhà trường đã yêu cầu công ty chấn chỉnh, thay thế nhân sự quản lý. Các dụng cụ nhà bếp không đạt chuẩn như dao, thớt cũng được yêu cầu phải thay mới.

Hiệu trưởng trường này cho biết thêm, liên quan đến những thông tin về bữa ăn bán trú những ngày qua, số lượng học sinh ăn bán trú ở phân hiệu giảm từ 800 em xuống còn 300.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long cũng chính là đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức nấu ăn cho Trường tiểu học Quảng Bị 1, đơn vị mấy ngày qua phụ huynh phản ánh thịt như tóp mỡ.

Ngay sau đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra việc tổ chức nấu ăn tại trường và phát hiện nhiều vi phạm như: suất ăn chia không đều, bố trí nhân sự đứng bếp “mỏng” so với quy định, sử dụng nhân sự quá tuổi, nhân viên đưa thực phẩm sống vào khu vực nấu để tẩm ướp ở bếp một chiều…

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cung cấp thực phẩm đã cam kết rà soát quy trình từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn và tăng cường kiểm soát nguyên liệu đầu vào.