Khởi động “SEA Leadership Programme 2026”: Hợp tác chiến lược giữa FTU-HCMC và NTU Singapore

Chương trình mở ra chuỗi hoạt động đào tạo quản trị cấp cao và kết nối đầu tư, quy tụ đông đảo các nhà đầu tư quốc tế hàng đầu từ Singapore đến TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 24/09 đến ngày 26/09/2026, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại Thương tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Kinh Doanh thuộc Đại học Công Nghệ Nanyang (NTU, Singapore) chính thức tổ chức Chương trình SEA Leadership Programme 2026. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều nhà đầu tư, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đa lĩnh vực đến từ Singapore.

Phát biểu tại phiên khai mạc sáng ngày 24/09/2026, PGS.TS Nigel Phang (Phó Chủ nhiệm Trường Kinh Doanh Nanyang, Đại học Công Nghệ Nanyang) và PGS.TS Đào Ngọc Tiến (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương) đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai cơ sở giáo dục hàng đầu của Singapore và Việt Nam. Hai bên thống nhất phát huy vai trò cầu nối trọng yếu, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư và giao thương song phương.

PGS.TS Nigel Phang (Phó Chủ nhiệm Trường Kinh Doanh Nanyang, Đại học Công Nghệ Nanyang) phát biểu tại Chương trình SEA Leadership Programme 2026 sáng ngày 24/9/2026

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Đào Ngọc Tiến khẳng định: "Việc Nanyang Business School lần đầu tiên chọn Thành phố Hồ Chí Minh cho chương trình SEA Leadership là tín hiệu rõ ràng rằng thị trường Việt Nam đang được cộng đồng đầu tư quốc tế nhìn nhận nghiêm túc hơn. Sự kết hợp giữa Đại học Công Nghệ Nanyang và Đại học Ngoại Thương là sự kết hợp mà cả hai bên cùng mong đợi: một bên mang đến mạng lưới nhà đầu tư quốc tế và tư duy quản trị toàn cầu, một bên mang đến hiểu biết sâu về thị trường Việt Nam và đội ngũ cựu sinh viên đang giữ những vị trí then chốt trong nền kinh tế. Phân hiệu Ngoại Thương tại TP Hồ Chí Minh cam kết đồng hành cùng đoàn không chỉ trong ba ngày này, mà trong cả những kết nối và cơ hội hợp tác mở ra sau khi chương trình kết thúc."

PGS.TS Đào Ngọc Tiến (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương) phát biểu tại Chương trình SEA Leadership Programme 2026 sáng ngày 24/9/2026

Góc nhìn thực chiến và toàn diện về môi trường đầu tư tại Việt Nam

Chương trình kéo dài 3 ngày mang đến cho cộng đồng nhà đầu tư quốc tế góc nhìn đa chiều từ chính sách vĩ mô đến thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam. Các chủ đề trọng tâm được thảo luận bao gồm:

Chiến lược phát triển vĩ mô: Chiến lược phát triển và lộ trình triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC); Các chiến lược kết nối trung tâm kinh tế phía Nam; Khai thác hệ sinh thái RCEP biến Việt Nam thành bệ phóng thương mại chiến lược khu vực.

Khung pháp lý & Bảo hộ đầu tư: Cơ chế bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp pháp lý hiệu quả.

Xu hướng đầu tư hiện đại: Năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ mới và các hoạt động M&A.

Tọa đàm chuyên sâu: Cơ hội làm việc, trao đổi trực tiếp với đại diện các định chế tài chính và tư vấn quốc tế uy tín như VinaCapital và KPMG

Bên lề chương trình, hoạt động kết nối giao thương (B2B Matching) cũng diễn ra sôi nổi giữa mạng lưới doanh nhân cựu sinh viên Ngoại Thương và các nhà đầu tư tiềm năng từ đảo quốc sư tử, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất.

Đoàn công tác của Trường Kinh Doanh Nanyang, Đại học Công Nghệ Nanyang chụp hình với các đại diện Phân hiệu tại Chương trình SEA Leadership Programme 2026 sáng ngày 24/9/2026

Sự kiện đánh dấu vị thế mới của Phân hiệu Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

SEA Leadership Programme 2026 là sự kiện hợp tác quốc tế quy mô lớn được Phân hiệu Trường Đại học Ngoại Thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức nâng cấp theo Quyết định số 408/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2026, trên nền tảng Cơ sở II đã hoạt động hơn ba thập kỷ tại thành phố mang tên Bác.

Thông qua sự kiện này, Đại học Ngoại Thương nói chung và Phân Hiệu tại TP Hồ Chí Minh nói riêng một lần nữa khẳng định vị thế không chỉ là trung tâm đào tạo xuất sắc mà còn là cầu nối uy tín thúc đẩy dòng vốn đầu tư và giao thương quốc tế. Với lợi thế am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh nội địa cùng mạng lưới kết nối sâu rộng từ các cơ quan lập quy hoạch chính sách, giới phân tích đầu tư đến các chuyên gia kinh tế, Phân hiệu Đại học Ngoại Thương tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển năng động của TP. Hồ Chí Minh và nền kinh tế Việt Nam.

PGS.TS Đào Ngọc Tiến (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương) tặng quà lưu niệm cho Trường Kinh Doanh Nanyang, Đại học Công Nghệ Nanyang tại Chương trình SEA Leadership Programme 2026 sáng ngày 24/9/2026