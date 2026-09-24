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Giáo dục

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Hà Nội: Chuyển hơn 1.700 hiệu trưởng, hiệu phó sang đứng lớp dạy học

Hà Linh

TPO - Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, sau sắp xếp trường lớp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027 diễn ra chiều 23/9, ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, sau sắp xếp Thành phố đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở giáo dục, tương ứng 53,4%.

Các cơ sở xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường, tổ chức quản trị hợp nhất về tổ chức nhưng duy trì yêu cầu chuyên môn riêng theo cấp học và địa điểm.

Đối với cán bộ quản lí, sau triển khai sắp xếp giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng 41,6%. Thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

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Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền

Ngành Giáo dục Hà Nội cũng đã cập nhật, rà soát đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Kết quả, còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết thêm, sau lễ khai giảng, hoạt động dạy học cơ bản ổn định. Các nhiệm vụ về tuyển sinh, huy động người học, tổ chức dạy học, đội ngũ nhà giáo, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, bán trú và thu, chi đầu năm học được triển khai đồng bộ.

Riêng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, được địa phương quản lí theo chuỗi từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình và nhà cung cấp, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu, công khai thực đơn - định lượng - mức thu đến kiểm tra, giám sát và xử lí vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, ngành Giáo dục Thủ đô có nhiều thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều áp lực. Áp lực do số lượng học sinh lớn, tuyển sinh đầu cấp, thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, tổ chức bữa ăn bán trú...

Liên quan đến bữa ăn bán trú, Thứ trưởng Thưởng nhấn mạnh yêu cầu, Hà Nội chỉ đạo cơ sở giáo dục chú trọng khâu “tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm”.

Theo Thứ trưởng Thưởng trước hết, các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phải có sự phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện.

“Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai”, ông Thưởng nói.

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Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục, điều quan trọng là hoạt động có hiệu quả, chất lượng công tác quản lí và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội không buông lỏng công tác quản lí, không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục các nhà trường.

Hà Linh
#sắp xếp trường học #bữa ăn bán trú #hiệu trưởng dạy học #thiếu giáo viên

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