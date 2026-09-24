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Nhiều trường quân đội tuyển sinh bổ sung, mức điểm từ 21,8

Đỗ Hợp

TPO - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại một số trường Quân đội năm 2026 với mức điểm từ 21,8-26,27.

Theo đó, các trường xét tuyển bổ sung dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải đã tham gia sơ tuyển và được một trường Quân đội thông báo đủ điều kiện sơ tuyển.

Trong đó, nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo Phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường tuyển sinh hoặc gửi qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (thời gian tính theo dấu bưu điện).

Hồ sơ gồm:

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường; bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2026 hoặc bản chính Giấy chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực; các giấy tờ minh chứng điểm ưu tiên (nếu có) và bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển; các minh chứng được xét điểm cộng, điểm ưu tiên (nếu có); bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28/9 đến ngày 07/10. Xét tuyển bổ sung vào ngày 12/10, các trường xét tuyển, báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân huấn - Nhà trường).

Cụ thể như sau:

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Đỗ Hợp
#quân đội #tuyển sinh #điểm thi #THPT 2026 #bộ quốc phòng #đại học quốc gia #sơ tuyển #trường quân đội tuyển sinh

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