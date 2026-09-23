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Vụ xôn xao bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập: Thuyên chuyển cán bộ từ trường khác đến

Ngọc Tú

TPO - Sau khi rà soát công tác cán bộ, Sở GD&ĐT Nghệ An quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm một phó hiệu trưởng ở xã Yên Na giữ chức Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông.

Ngày 23/9, lãnh đạo xã Hữu Khuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông.

Động thái này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài viết “Xôn xao vụ bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập trường học ở Nghệ An”, phản ánh những vấn đề liên quan đến việc bố trí cán bộ quản lý tại ngôi trường mới sau sáp nhập ở xã Hữu Khuông.

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Khuôn viên trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông trước khi sáp nhập.

Cụ thể, theo quyết định của Sở GD&ĐT Nghệ An, ông Nguyễn Đức Sơn (SN 1981) - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Yên Na (xã Yên Na) được thuyên chuyển và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với ông Lê Tuyên Huấn (Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông), theo nguyện vọng cá nhân, UBND xã Hữu Khuông đã bố trí ông giữ chức Phó Hiệu trưởng tại trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Thông (Phó Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông) cũng có đơn xin chuyển công tác. Sở GD&ĐT Nghệ An đã quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Yên Na, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, như Báo Tiền Phong phản ánh, Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hữu Khuông và Trường THCS Hữu Khuông.

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Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông trước khi sáp nhập với trường Tiểu học Hữu Khuông.

Sau khi hợp nhất, UBND xã Hữu Khuông bổ nhiệm ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Khuông, làm Hiệu trưởng trường mới; ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hữu Khuông, giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Việc sắp xếp này từng gây nhiều ý kiến, bởi trước thời điểm các trường được hợp nhất, ngành Giáo dục Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn về phương án bố trí cán bộ quản lý đối với trường có hai cấp học.

Cụ thể, tại Công văn số 2986/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/8/2026 về triển khai sắp xếp, sáp nhập trường học, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn đối với cơ sở giáo dục có hai cấp tiểu học và THCS, việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo các quy định, hướng dẫn liên quan. Trong đó, văn bản nêu rõ cần “ưu tiên người là Hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập”.

Sở GD&ĐT Nghệ An sau đó tiếp tục ban hành Công văn số 3144 hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung về bố trí hiệu trưởng tại trường hai cấp sau khi hợp nhất tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên người từng giữ chức hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập.

Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, ông La Văn Thái khẳng định “đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, tham khảo cách làm của các xã, các trường thực hiện sáp nhập”.

Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh sự việc, tỉnh Nghệ An có công văn yêu cầu UBND xã Hữu Khuông rà soát hồ sơ cán bộ và quy trình thực hiện. Việc lựa chọn hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hữu Khuông được yêu cầu bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực, trình độ đào tạo, phẩm chất, uy tín và đúng các quy định hiện hành.

Qua quá trình rà soát, phương án nhân sự tại trường đã được điều chỉnh. Theo đó, một cán bộ quản lý từ địa phương khác được thuyên chuyển đến giữ chức hiệu trưởng, trong khi các nhân sự quản lý cũ được bố trí lại theo nguyện vọng.

Ngọc Tú
#Nghệ An #bổ nhiệm #hiệu trưởng #trường học #xôn xao dư luận #bổ nhiệm hiệu trưởng #sáp nhập trường học #bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập

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