“Tứ quý 9.0” tặng Gen Z bí kíp học tiếng Anh Linearthinking

Đều đạt điểm IELTS 9.0 Overall, “Tứ quý 9.0” của DOL English chia sẻ về những vấn đề từng gặp khi học tiếng Anh cũng như giải pháp thông qua các clip ngắn trên TikTok, Facebook.

“Tứ quý 9.0” cũng từng gặp nhiều thử thách

“Tứ quý 9.0” nằm trong nhóm biên soạn giáo trình Linearthinking độc quyền tại DOL English - Ảnh: VINH SAN

Thầy Trần Anh Khoa (9.0 IELTS Overall, tốt nghiệp á khoa Ngôn ngữ Anh ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM) cho biết, thầy từng tốn rất nhiều thời gian để đọc kĩ, phân loại vô số nguồn tài liệu học tiếng Anh, thậm chí bị rối, hoang mang khi có nhiều nguồn mâu thuẫn nhau về cách viết. Bên cạnh đó, thầy cũng từng áp dụng cách “mưa dầm thấm lâu” và mất thời gian rất dài mới chinh phục kiến thức cần có.

Còn NCS Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS Overall, giám đốc học thuật tại DOL English, tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM) từng tốn nhiều thời gian “nhại giọng” người Anh vì tin rằng như vậy mới chinh phục điểm cao kỹ năng nói. Sau này Như Quỳnh mới nhận ra: “Giám khảo IELTS chỉ chấm về phát âm (pronunciation), không hề chấm việc thí sinh có chất giọng giống hệt giọng Anh, Mỹ hay không (accent)”.

Còn cô Bùi Phương Vy từng có thói quen “nhồi từ” và khiến câu thiếu logic, viết dài nhưng lan man.

Chính vì trải qua những “nỗi đau” y hệt nhiều người học tiếng Anh khác, bốn thầy cô trên đã thực hiện chuỗi các clip ngắn chia sẻ những vấn đề phổ biến cũng như giải pháp gợi ý trên Fanpage và TikTok của DOL English. “Chẳng ngờ nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, dự kiến 11g trưa thứ bảy 26-9 chúng tôi sẽ livestream để giải đáp trực tiếp thắc mắc của người học tiếng Anh trên Fanpage và TikTok của DOL như món quà cho đầu năm học mới”, các gương mặt “Tứ quý 9.0” tiết lộ.

Học IELTS có phải chỉ để tuyển sinh đại học?

Xoay quanh câu chuyện Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học từ năm 2027, “Tứ quý 9.0” cho rằng các bạn Gen Z không nên quá lo lắng.

Đại diện DOL English chia sẻ về phương pháp tư duy Linearthinking với 1.100 giáo viên phường Gò Vấp vào tháng 8-2026 - Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

“Ngay cả khi IELTS chỉ còn được quy đổi điểm tốt nghiệp thì lợi ích dài hạn khác còn rất nhiều”, NCS Như Quỳnh chia sẻ.

Cụ thể, NCS Như Quỳnh cho biết về mặt ngôn ngữ thì nền tảng tiếng Anh học thuật như IELTS giúp người học tiếp nhận thông tin ở trình độ đại học và sau này nhanh, hiệu quả hơn hẳn (đọc tài liệu nước ngoài, nghe giảng hệ quốc tế, chinh phục học bổng du học hoặc làm việc công ty đa quốc gia…).

“Còn về mặt tư duy, đề thi IELTS được thiết kế để rèn luyện những kỹ năng tư duy cốt lõi. Chẳng hạn, ở DOL English có hệ phương pháp tư duy Linearthinking và trong đó có Specify – Cụ thể hóa giúp người học khi gặp những chủ đề dù chưa học qua vẫn biết cách để “bẻ nhỏ”, cụ thể hóa vấn đề, từ đó tự suy ra những ý tưởng, lập luận logic. Hoặc Linearthinking cũng có tư duy gọi là Simplify — Đơn giản hóa. Khi một “bài toán” có quá nhiều thông tin gây rối và quá tải cho não, người tư duy tốt thường không nhảy vào làm ngay mà tìm cách đơn giản hóa bài toán trước cho não xử lý nhẹ nhàng hơn. Cá nhân tôi từng học chuyên văn chứ không phải chuyên toán. Học Linearthinking là học kỹ năng sống dùng được cho cả đời, không chỉ để đi thi”, NCS Như Quỳnh chia sẻ.

Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Đình Bửu Tài (8.5 IELTS, cựu giáo viên một trường chuyên tại TP.HCM) cho biết bài đọc của IELTS giúp người học đọc tốt các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành sau này, còn bài viết của IELTS giúp người học làm quen trước với cách viết học thuật và giúp thích ứng tốt hơn khi viết các bài luận ở bậc đại học trở lên.

“Hay kỹ năng nghe phần đầu hỏi về bản thân, phần hai là kể một câu chuyện và phần 3 là cơ hội để thí sinh trình bày quan điểm của mình trước những vấn đề xã hội. IELTS không chỉ là bài kiểm tra tiếng Anh mà còn là về tư duy”, thầy Bửu Tài nói.

DOL English năm thứ hai liên tiếp được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM trao tặng bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, tổ chức dạy và học năm học 2025–2026 - Ảnh: H.QUÂN

Linearthinking được phát triển bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), dành riêng cho người Việt.

Phương pháp Linearthinking được chứng minh cải thiện hiệu quả cả 4 kỹ năng, giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên. Linearthinking đã giúp hơn 1.000 học viên đạt IELTS 7.0 – 8.5, giúp nhiều học sinh nhỏ tuổi ở DOL English đạt kết quả cao. Như trường hợp bé Trần Đình Hoàng Phúc từng đạt 8.0 IELTS đầu năm 2026 khi bé chỉ mới 10 tuổi và trước đó học trường công lập.

DOL English là hệ thống Anh ngữ chuyên đào tạo IELTS, SAT, tiếng Anh THCS & Kids nổi bật với phương pháp tư duy Linearthinking (đã được cấp chứng nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ) và nền tảng công nghệ hiện đại SuperLMS tự phát triển.