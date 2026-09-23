Trường Đại học Cửu Long giao lưu học thuật với đoàn đại biểu đến từ Nhật Bản

Trường Đại học Cửu Long và Trường Đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo vừa gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác. Nhà trường cũng đề xuất mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên và tạo cơ hội thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên khối sức khỏe.

Ngày 23/9, Trường Đại học Cửu Long đón đoàn đại biểu Nhật Bản do ông Yoshino Masayoshi, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giáo dục Y tế và Phúc lợi Nhật Bản Châu Á (JAMWEI), làm trưởng đoàn đến thăm và giao lưu học thuật. Đoàn có đại diện Trường Đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long và Trường Đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo ký thỏa thuận gia hạn biên bản ghi nhớ giữa hai trường. Trước đó, vào tháng 9/2024, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long và lãnh đạo Trường Đại học Y tế và Sức khoẻ Tokyo ký thỏa thuận về việc gia hạn biên bản ghi nhớ giữa hai trường.

PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết nhà trường coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp đoàn

Từ nền tảng hợp tác hiện có, ông Cừ đề xuất hai bên phối hợp triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Điều dưỡng cho giảng viên Trường Đại học Cửu Long; mời giảng viên, chuyên gia của Trường Đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo đến giảng dạy, trao đổi chuyên môn. Nhà trường cũng mong muốn tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai trường.

Một nội dung được Trường Đại học Cửu Long kỳ vọng là phối hợp tạo điều kiện để sinh viên các ngành khoa học sức khỏe sang thực tập tại Trường Đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo. Theo ông Cừ, cơ hội này sẽ giúp sinh viên nâng cao chuyên môn, tiếp cận môi trường đào tạo và thực hành quốc tế, đồng thời mở rộng định hướng nghề nghiệp.

Quang cảnh buổi giao lưu giữa các chuyên gia đến từ Nhật Bản với sinh viên Trường Đại học Cửu Long

Cùng ngày, hai bên tổ chức buổi giao lưu học thuật với sự tham gia của giảng viên, học viên, sinh viên Nhật Bản và hơn 40 sinh viên ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Cửu Long. Các nội dung trao đổi gồm đào tạo ngành khoa học sức khỏe; công nghệ thông tin y tế và kỹ năng quản lý, xử lý thông tin y tế số; vai trò của điều dưỡng viên, nhân viên y tế học đường; công tác chăm sóc và hỗ trợ con người.

Hoạt động lần này tiếp nối thỏa thuận ký năm 2024 và đặt ra các hướng hợp tác cụ thể hơn về đào tạo, trao đổi học thuật, thực tập cho sinh viên khối sức khỏe trong thời gian tới.