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Hà Nội: Hiệu trưởng trường học nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn toàn ‘tóp mỡ’

Hà Linh

TPO - Ngày 23/9, mạng xã hội lan truyền video, phụ huynh kiểm tra bếp ăn bán trú phát hiện nhà bếp cho học sinh ăn cơm với tóp mỡ.

Video được cho là được quay từ bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội). Trong video, người đàn ông quay khu vực chia cơm và nói: thịt dành cho học sinh toàn là tóp mỡ. Sau đó, người đàn ông này gọi thêm người khác đến để kiểm chứng.

Trước thắc mắc của phụ huynh, một nhân viên bếp giải thích, đó không phải là thịt tóp mỡ mà là thịt ba chỉ và thịt chân giò được thái ra.

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Hình ảnh thức ăn của học sinh được cho là toàn tóp mỡ. Ảnh: cắt từ video

Cũng trong video, phụ huynh này cho rằng, phần thịt toàn tóp mỡ được nhân viên bếp chia vào từng khay cho học sinh. Trong khay có cơm, giá đỗ, thịt băm xào và thịt được cho là “toàn tóp mỡ”.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 1 cho rằng, thông tin lan truyền thịt trong bữa ăn của học sinh “toàn tóp mỡ” là chưa được kiểm chứng. Trong thực đơn, nhà trường không cho học sinh ăn tóp mỡ.

Cũng theo bà Tuyết, hiện nay, nhà trường đang làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm, phụ huynh học sinh. Sau khi có thông tin chính thức, sẽ cung cấp đầy đủ cho các cơ quan báo chí.

Những ngày qua, bữa ăn bán trú là vấn đề được phụ huynh đặc biệt quan tâm. Bởi ở nhiều trường học, đã liên tiếp xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc như: phát hiện gà, tôm bốc mùi định tuồn vào bếp ăn bán trú, công ty cung cấp thực phẩm dùng xe chở hàng chở suất ăn, suất ăn học sinh nghi bị xà xẻo, học sinh chờ cơm đến 13 giờ chiều...

Hà Linh
#Ăn bán trú #Bữa ăn bán trú #Suất ăn 40 nghìn #Thịt tôm bốc mùi

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