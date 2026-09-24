Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra loạt sai phạm trong bếp ăn bán trú 'thịt như tóp mỡ'

TPO - Sau phản ánh của phụ huynh về việc suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Quảng Bị 1, xã Quảng Bị thịt toàn tóp mỡ, ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quy trình tổ chức nấu ăn.

Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội do bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Qua kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, nhiều nội dung trong tổ chức bữa ăn bán trú đã được nhà trường và địa phương triển khai nhưng chưa đầy đủ, chặt chẽ, một số yêu cầu theo quy định chưa được thực hiện.

Bếp 20m2 nấu phục vụ hơn 2.000 học sinh

Đơn vị cung cấp thực phẩm và tổ chức nấu ăn tại trường này là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác Học sinh Sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội) chỉ ra, hợp đồng ký kết giữa nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú còn "lỏng lẻo" khi không quy định cụ thể định lượng nhân sự bếp. Do đó, để phục vụ 2.160 học sinh ăn bán trú tại 2 điểm trường nhưng công ty chỉ bố trí 24 nhân sự đứng bếp.

“Số lượng học sinh rất là đông, đề nghị UBND xã kiểm tra để tránh trường hợp cứ nhận xét chung chung là nhân sự mỏng nhưng không biết mỏng ở chỗ nào”, bà Hà nói.

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất bếp ăn của Trường Tiểu học Quảng Bị 1 ngày 24/9.



Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra, khu vực bếp của Trường Tiểu học Quảng Bị 1 chỉ rộng hơn 200 m2 đang phải chế biến, chia suất ăn cho hàng nghìn học sinh hai phân hiệu.

Riêng khu vực nấu chỉ hơn 20m2, khu vực chia suất ăn khoảng 30 m2. Đoàn kiểm tra nhận định diện tích khu vực nấu chật chội khiến quá trình chế biến gặp nhiều khó khăn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận một số khu vực còn đọng nước, nền trơn, việc vệ sinh tại khu sơ chế, khu nấu và khu chia suất ăn chưa đảm bảo. Có ba nhân viên quá tuổi (sinh các năm 1962 và 1964) đang đứng bếp không đúng quy định. Trang phục của nhân viên cũng chưa thống nhất. Người đeo găng tay nilon, người sử dụng găng tay cao su, có người không đeo. Đoàn yêu cầu phải quy định cụ thể trang phục, khẩu trang, mũ, găng tay đối với từng khu vực làm việc.

Ngày 24/9, anh H., phụ huynh có con học lớp 3 tại trường cho biết, khi phát hiện thịt như tóp mỡ và có dấu hiệu không tươi, anh và một số phụ huynh, 1 nhân viên Y tế của trường tự mang mẫu đi kiểm nghiệm. Điều anh bức xúc là phụ huynh phải tự bỏ tiền để kiểm nghiệm mẫu thực phẩm.

Tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, đoàn kiểm tra còn phát hiện quy trình bếp một chiều cũng vi phạm quy định khi thịt gà sống thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho và thiếu bảng công khai thực đơn.

Chia khẩu phần ăn không đều

Đặc biệt, đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra, dù suất ăn đã có định lượng nhưng khâu phân chia suất ăn tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 thức ăn được chia không đồng đều giữa các suất. Không gian chia ăn chật chội, nhân viên bếp đứng chen chúc ảnh hưởng đến vệ sinh.

Bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 nói rằng, đối với nội dung phản ánh liên quan đến phần thịt trong bữa ăn, nguyên liệu được sử dụng là thịt ba chỉ tươi, có nguồn gốc, xuất xứ và được kiểm tra khi tiếp nhận theo quy định.

Kết luận tại buổi làm việc, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp thực phẩm rà soát quy trình, tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong các khâu thực hiện.

Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu.

Yêu cầu UBND xã tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn bán trú, bảo đảm bếp ăn một chiều, trang thiết bị phù hợp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đối với các nhà trường, theo bà Hoa, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; tăng cường vệ sinh trường, lớp và giám sát quá trình tổ chức bữa ăn.

Với vai trò quản lý, bà Tô Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cho biết, xã sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận liên quan; tăng cường kiểm tra từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu, kiểm thực đến vệ sinh và công khai thông tin. Đồng thời, xã yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.