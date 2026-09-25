Nghệ An siết chuyển trường, lớp 10 có ngoại lệ nào?

TPO - Từ năm học 2026-2027, Nghệ An không giải quyết chuyển trường đối với học sinh lớp 10 trong học kỳ I, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Lớp 10 không được chuyển trường học kỳ I

Ngày 25/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn hướng dẫn việc chuyển trường, xin học lại và tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước, học sinh người nước ngoài từ năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh được chuyển trường trong hai trường hợp: chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ hoặc người giám hộ; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng phải chuyển trường.

Đối với học sinh các trường chuyên biệt như trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT chuyên, trường phổ thông nội trú, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, việc chuyển trường thực hiện theo quy định riêng của từng loại hình.

Cô trò trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An).

Đáng chú ý, học sinh chuyển từ THPT ngoài công lập sang THPT công lập chỉ được xem xét khi nơi cư trú mới không có trường THPT ngoài công lập hoặc học sinh là người khuyết tật học hòa nhập.

Một điểm mới được quan tâm là từ năm học này, không giải quyết chuyển trường đối với học sinh lớp 10 trong học kỳ I, ngoại trừ trường hợp chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Nếu học sinh lớp 10 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng, hiệu trưởng phải xin ý kiến Giám đốc Sở GD&ĐT trước khi tiếp nhận.

Quy định trên được đặt trong bối cảnh Nghệ An đã thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10. Từ năm học trước, học sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng một lần trước kỳ thi, thay vì được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả.

Không được tự đặt thêm điều kiện, thu phí

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông là người trực tiếp thực hiện thủ tục và quyết định việc tiếp nhận học sinh theo thẩm quyền. Nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và quyết định tiếp nhận.

Các trường phải công khai thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở. Đồng thời lập sổ theo dõi, ghi rõ kết quả và lý do đối với từng trường hợp không tiếp nhận.

Đặc biệt, nhà trường không được đặt thêm điều kiện, yêu cầu thêm hồ sơ hoặc thu bất kỳ khoản kinh phí nào ngoài quy định trong quá trình tiếp nhận học sinh.

Học sinh lớp 10 ở Nghệ An không được chuyển trường trong học kỳ I, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Học sinh THPT chuyển đến Nghệ An từ tỉnh, thành phố khác phải có minh chứng kết quả trúng tuyển lớp 10, xác định rõ loại hình trường công lập hay ngoài công lập. Học sinh chuyển trường trong tỉnh phải có phiếu trúng tuyển vào lớp 10.

Do chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có sự khác nhau về môn học lựa chọn và chuyên đề giữa các trường, nếu không thể bố trí lớp có chương trình tương ứng, nhà trường phải thống nhất với phụ huynh phương án bổ sung kiến thức. Học sinh và phụ huynh cam kết tự bổ sung, sau đó nhà trường kiểm tra và chỉ tiếp nhận khi kết quả đạt yêu cầu.

Đối với học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng vẫn trong độ tuổi quy định, việc xin học lại thực hiện vào kỳ nghỉ hè trước năm học mới. Trường hợp xin học lại tại trường khác, thủ tục tương tự chuyển trường.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sau khi trúng tuyển, việc hạn chế chuyển trường nhằm tránh xáo trộn kế hoạch dạy học. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh trường hợp học sinh đăng ký trường ở xa nơi cư trú, sau khi trúng tuyển gặp khó khăn trong việc đi lại. Với những trường hợp này, quy định mới vẫn mở cơ chế xem xét nếu có lý do thực sự chính đáng, nhưng phải thực hiện đúng điều kiện và thẩm quyền.