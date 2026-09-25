Sinh viên Greenwich Việt Nam giành Quán quân Vietnam ESG Challenge 2026 khu vực phía Bắc

Đội The Goat gồm 5 sinh viên đến từ 4 cơ sở Greenwich Việt Nam giành Giải Champion – Hội đồng Quản trị Hiệu quả tại Vòng Chung kết khu vực phía Bắc Vietnam ESG Challenge 2026. Đội cổ vũ Greenwich Việt Nam cũng được trao Giải Best Cheering tại cuộc thi.

Vòng Chung kết – Bền vững Vietnam ESG Challenge 2026 khu vực phía Bắc diễn ra tại Hà Nội ngày 22/9, khép lại hành trình kéo dài hơn hai tháng với nhiều hoạt động đào tạo, trải nghiệm thực tế và các vòng thi dành cho sinh viên.

Đội The Goat nhận Giải Champion – Hội đồng Quản trị Hiệu quả tại Vòng Chung kết khu vực phía Bắc Vietnam ESG Challenge 2026.

Vietnam ESG Challenge 2026 được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), hướng đến việc giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề về ESG, quản trị công ty và phát triển bền vững.

Trong quá trình tham gia, các thí sinh được đào tạo chuyên sâu, tham quan doanh nghiệp và tiếp cận những tình huống gắn với thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tìm hiểu cách các vấn đề về quản trị, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững được đặt ra trong môi trường doanh nghiệp.

Tại Vòng Chung kết – Bền vững, các đội trải qua hai phần thi gồm “Xử lý tình huống và tranh biện” và “Đóng vai trong tình huống thực tế”. Thí sinh phải phân tích bối cảnh, xây dựng lập luận, bảo vệ quan điểm và đưa ra phương án xử lý trước những tình huống được đặt ra.

Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức về ESG và quản trị với khả năng tư duy phản biện, xử lý vấn đề và phối hợp nhóm trong thời gian giới hạn.

Các thành viên The Goat trong phần thi tại Vòng Chung kết Vietnam ESG Challenge 2026.

The Goat - 5 sinh viên, 4 cơ sở, 1 tinh thần chung

Sau các phần thi tại Vòng Chung kết, Giải Champion – Hội đồng Quản trị Hiệu quả thuộc về Greenwich Việt Nam. Giải Nhì được trao cho VinUniversity, Giải Ba thuộc về Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính. Các giải thưởng còn lại được trao cho sinh viên đến từ Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Trường Đại học Thương mại, Trường Kinh tế – Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Trường Kinh tế – Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đội The Goat gồm 5 thành viên: Nguyễn Tùng Anh và Tania Hoang đến từ cơ sở Hà Nội; Phan Nữ Thái Châu đến từ cơ sở Đà Nẵng; Ngô Trương Minh đến từ cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Hoàng Ngân đến từ cơ sở Cần Thơ.

Đội hình đến từ 4 cơ sở trên toàn quốc không chỉ tạo nên sự đa dạng về môi trường học tập và trải nghiệm, mà còn thể hiện đặc trưng của mạng lưới Greenwich Việt Nam – nơi sinh viên có cơ hội kết nối, giao lưu, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động học thuật trên phạm vi toàn quốc. Trong suốt cuộc thi, các thành viên cùng chuẩn bị nội dung, phân tích tình huống và hoàn thiện phương án xử lý cho từng phần thi.

Tìm hiểu thêm về mạng lưới kết nối sinh viên tại Greenwich Việt Nam: http://s.ldplink.me/greenwichbtp

Với slogan “Earn Our Legacy”, The Goat duy trì tinh thần đồng đội xuyên suốt hành trình hơn hai tháng, từ các hoạt động chuẩn bị đến những phần thi quyết định tại Vòng Chung kết.

Bên cạnh thành tích của đội thi, đội cổ vũ của Greenwich Việt Nam giành Giải Best Cheering, góp phần tạo không khí sôi động tại Vòng Chung kết và tiếp thêm tinh thần cho các thành viên The Goat.

Đội cổ vũ Greenwich Việt Nam nhận Giải Best Cheering tại Vòng Chung kết.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, The Goat nhận được sự đồng hành của các giảng viên và mentor. Bên cạnh việc hỗ trợ về kiến thức chuyên môn, các thầy cô và mentor cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, góp ý để đội hoàn thiện nội dung và phương án xử lý trước các vòng thi.

Hành trình từ Việt Nam đến sân chơi cấp khu vực ASEAN ESG Challenge 2026

Sau thành tích tại Vietnam ESG Challenge 2026, Phan Nữ Thái Châu – thành viên The Goat – tiếp tục góp mặt tại sân chơi khu vực khi được lựa chọn vào đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự ASEAN ESG Challenge 2026 tại Philippines vào tháng 10.

Tại sân chơi này, Thái Châu sẽ có cơ hội tiếp tục vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ Vietnam ESG Challenge, đồng thời giao lưu với sinh viên đến từ các quốc gia trong khu vực.

Từ một cuộc thi dành cho sinh viên, Vietnam ESG Challenge mang đến cơ hội để người tham gia tiếp cận các vấn đề đang được đặt ra trong quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững. Với The Goat, hành trình này cũng là dịp để các thành viên rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và xử lý những tình huống gắn với thực tế.

Thành tích của đội tại Vòng Chung kết khu vực phía Bắc cùng cơ hội tiếp tục tranh tài tại ASEAN ESG Challenge cho thấy những trải nghiệm học thuật, hoạt động thực tế và các sân chơi chuyên môn đang trở thành một phần trong hành trình học tập của sinh viên.