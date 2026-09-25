Trên 1,8 triệu học sinh sẽ được đào tạo kiến thức về bảo vệ nguồn nước, vệ sinh trường học

TPO - Trên 1,8 triệu học sinh sẽ được tập trung đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hôm nay, 25/9, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam kí thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2029. Chương trình tập trung đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh, sinh viên cả nước.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ HSSV, Bộ GD&ĐT (người đứng bên trái) và bà Nguyễn Thị Hải Vân (người đứng ngoài cùng bên phải) Phó Tổng Giám đốc đối ngoại Truyền thông và Phát triển bền vững, Suntory PepsiCo Việt Nam kí thỏa thuận hợp tác. Ảnh: N.B

Kế thừa thành công từ giai đoạn trước, hợp tác 2026 – 2029 tiếp tục lấy nền tảng từ sáng kiến “MIZUIKU – Em yêu nước sạch” nhằm mở rộng quy mô và chiều sâu tác động. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn này là tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học thông qua việc lồng ghép kiến thức bảo vệ nguồn nước, vệ sinh trường học vào chương trình học và hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, chương trình dự kiến hỗ trợ 50 hệ thống lọc nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh cho các trường học tại vùng khó khăn.

Điểm mới nổi bật của thỏa thuận lần này là việc mở rộng sang lĩnh vực giáo dục thể chất và trải nghiệm thiên nhiên. Hàng năm, dự án sẽ hỗ trợ nâng cấp, bổ sung trang thiết bị phục vụ vận động thể chất cho 5 đến 10 trường đại học, khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động trong giới trẻ.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) khẳng định, mô hình hợp tác công – tư này đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho nhà trường và người học, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Chương trình Sức khỏe học đường quốc gia. Về phía doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam, ông Ashish Joshi cam kết tiếp tục đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế theo định hướng phát triển vì những điều tốt đẹp, đồng hành dài hạn cùng tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.