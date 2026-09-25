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Giáo dục

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Chính thức cho làm bài thi viết IELTS trên giấy

Đỗ Hợp

TPO - Thí sinh thi IELTS trên máy tính có thể lựa chọn phần thi viết (writing) bằng hình thức viết tay quen thuộc. Với hình thức này, thí sinh vẫn nhận kết quả nhanh chóng và có cơ hội sử dụng tính năng thi lại một kỹ năng.

Tổ chức Giáo dục IDP vừa cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh IELTS vừa chính thức triển khai tính năng IELTS on Computer – Writing on Paper (IOCP - thi IELTS trên máy tính với lựa chọn làm bài thi viết trên giấy) tại Việt Nam, bắt đầu từ tháng 10 tới.

Đây là tính năng mới trong hình thức thi IELTS trên máy tính, cho phép thí sinh viết câu trả lời trên giấy đối với phần thi kỹ năng writing (kỹ năng viết).

Với hình thức này, thí sinh vẫn nhận kết quả nhanh chóng và có cơ hội sử dụng tính năng thi lại một kỹ năng.

Đặc biệt với một số thí sinh, việc thực hiện phần thi writing bằng bút và giấy có thể giúp giảm bớt căng thẳng, từ đó tập trung trình bày ý tưởng một cách rõ ràng.

Vị đại diện của IDP, cho biết tính năng mới này giúp thí sinh kết hợp những ưu điểm nổi bật của cả hai hình thức thi.

Ông Phan Anh Đức, Giám đốc của trung tâm ACT English (Hà Nội) cho rằng, lần đầu tiên, thí sinh thi IELTS trên máy tính có thể vừa nhận kết quả nhanh, vừa lựa chọn thực hiện phần thi writing bằng hình thức viết tay quen thuộc, phù hợp với sở thích cá nhân.

Theo ông Đức, việc thay đổi này giúp hỗ trợ các thí sinh nhỏ tuổi chưa có khả năng đánh máy viết bài nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyê gia nhận định có thể sẽ ít người chọn phương án viết tay vì hiện nay người trẻ sử dụng máy tính tốt và viết tay dễ bị sai lỗi chính tả.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích giáo dục đại học và di trú quốc tế. Kỳ thi được tổ chức tại hơn 4.000 địa điểm ở hơn 140 quốc gia và được hơn 13.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận, trong đó có hơn 3.400 cơ sở giáo dục tại Hoa Kỳ.

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#IELTS #thi IELTS #thi trên máy tính #viết tay #đánh giá năng lực

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