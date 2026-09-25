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Giáo dục

SPX Express cùng Trường Đại học Đông Á ký kết hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực logistics

P.V

Công ty SPX Express (SPX) và Trường Đại học Đông Á đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm tăng cường kết nối đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực logistics, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác, SPX hướng đến mục tiêu góp phần bồi dưỡng đội ngũ nhân sự trẻ và củng cố nguồn nhân lực kế thừa cho ngành logistics Việt Nam.

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Đại diện SPX và Trường Đại học Đông Á thực hiện nghi thức Ký kết hợp tác chiến lược.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động gắn kết đào tạo với thực tiễn, từ các buổi tham quan doanh nghiệp, tổ chức các kỳ thực tập đến các chương trình định hướng và phát triển nghề nghiệp. Qua đó, sinh viên có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu những lựa chọn nghề nghiệp đa dạng trong lĩnh vực logistics và các mảng chuyên môn liên quan. Đồng hành trong các hoạt động này, đội ngũ SPX cũng sẽ tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm vận hành, giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách công nghệ, quy trình và con người phối hợp trong từng công đoạn vận hành logistics.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phước Hậu, Quản lý Vận hành Cấp cao tại SPX Express, chia sẻ: “Khi công nghệ ngày càng đóng vai trò định hình ngành logistics, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng không ngừng thay đổi. Bên cạnh năng lực vận hành bài bản, nhân sự trong ngành cần có tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng. Để chuẩn bị cho sinh viên những năng lực này, nhà trường và doanh nghiệp cần tăng cường kết nối, giúp các bạn không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn hiểu rõ vai trò của việc ra quyết định, phối hợp và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động vận hành hằng ngày. Thông qua hợp tác này, SPX Express kỳ vọng cùng Nhà trường nuôi dưỡng thế hệ nhân tài trẻ vững chuyên môn, am hiểu thực tiễn và sẵn sàng thích ứng với sự chuyển động của ngành.”

SPX Express cùng Trường Đại học Đông Á ký kết hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực logistics ảnh 2 Ông Nguyễn Phước Hậu, Quản lý Vận hành Cấp cao tại SPX, chia sẻ về vai trò của kết nối nhà trường – doanh nghiệp trong phát triển nhân lực logistics.

Tiến sĩ Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Đông Á, cho biết: “Đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động là định hướng xuyên suốt của Trường Đại học Đông Á. Việc đồng hành cùng SPX Express giúp sinh viên kết nối kiến thức học thuật với kinh nghiệm vận hành thực tế. Qua đó, hai bên kỳ vọng cùng xây dựng thế hệ nhân lực logistics vững chuyên môn, giàu năng lực thực tiễn và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới của ngành.”

SPX Express cùng Trường Đại học Đông Á ký kết hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực logistics ảnh 3 Tiến sĩ Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Đông Á, nhấn mạnh định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu thị trường lao động.

Mô hình hợp tác đã được hai bên bước đầu triển khai trước lễ ký kết, thông qua Chương trình thực tập dành cho sinh viên. Cụ thể, các sinh viên của trường được trực tiếp tìm hiểu quá trình xử lý hàng hóa, tiếp cận hệ thống công nghệ và tham gia các công đoạn vận hành đòi hỏi tốc độ, độ chính xác cùng khả năng phối hợp chặt chẽ tại SPX. Qua đó, các bạn có thể tích lũy kinh nghiệm, từng bước phát triển năng lực vận hành và quản lý, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực logistics.

Với Đinh Thu Nguyệt, sinh viên năm ba ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, kỳ thực tập đã giúp bạn hiểu rõ hơn tính liên kết của hoạt động logistics. “Trước kỳ thực tập, em chủ yếu hình dung logistics qua những quy trình được học trên giảng đường. Khi trực tiếp tham gia xử lý hàng hóa tại SPX Express, em mới hiểu một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận hành. Trải nghiệm này giúp em hiểu sâu hơn về ngành và củng cố định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh và vận hành logistics.”

Nguyễn Ngô Khánh Vy, sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chia sẻ: “Kỳ thực tập tại SPX Express cho em cơ hội trực tiếp quan sát cách công nghệ được ứng dụng trong hoạt động logistics, từ thiết bị chuyên dụng xử lý thông tin hàng hóa đến hệ thống phân loại tự động. Trải nghiệm này không chỉ giúp em hiểu rõ hơn những kiến thức đã học tại trường, mà còn nhận diện cụ thể các yêu cầu về sử dụng công nghệ, tuân thủ quy trình và phối hợp trong môi trường vận hành. Đây là nền tảng để em tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và chủ động chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp sắp tới.”

SPX Express cùng Trường Đại học Đông Á ký kết hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực logistics ảnh 4 Sinh viên Trường Đại học Đông Á nhận Giấy chứng nhận hoàn thành kỳ thực tập tại SPX.

Từ nền tảng hợp tác với Trường Đại học Đông Á, SPX hướng đến từng bước hoàn thiện và mở rộng mô hình liên kết với các trường đại học trên toàn quốc. Qua đó, doanh nghiệp cùng nhà trường góp phần đào tạo lực lượng nhân sự trẻ chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.

#logistics #đào tạo #hợp tác #nhân lực #SPX Express #Trường Đông Á #thực tập

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