Hai dự án bệnh viện gần 10.000 tỷ đồng có liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Quá trình triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi đang nhanh chóng hoàn thiện hình dáng khán đài bằng hệ kết cấu hai dầm vòm thép dài 373 m, nặng 8.600 tấn.
TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.
TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng 14 khối rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 25/9.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường phía Tây TPHCM ngập sâu khiến xe chết máy la liệt, kể cả ô tô. Nhiều người chật vật dắt xe, đẩy qua dòng nước.
TPO - Sáng 25/9, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, động viên và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội).
TPO - Sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn sát dải phân cách giữa, câu chuyện quản lý xe tập lái đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm nào người học đủ kỹ năng để bước vào môi trường giao thông tốc độ cao.
TPO - Đội tiếp sức 4×400m hỗn hợp Việt Nam trải qua cuộc đua nghẹt thở tại ASIAD 20 khi có thời điểm vươn lên dẫn đầu, trước khi về đích thứ ba và phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 14 giây 54.
TPO - Ban huấn luyện và các xạ thủ lý giải nguyên nhân thi đấu không đạt kỳ vọng tại nội dung sở trường.
TPO - Các công trình chống ngập khẩn cấp vừa đưa vào vận hành đã góp phần giảm ngập úng tại Hà Nội. Các chuyên gia phân tích bức tranh hạ tầng thoát nước của Thủ đô, đồng thời đề xuất giải pháp quy hoạch hồ điều hòa, kết nối đồng bộ hạ tầng và số hóa công tác giám sát.
TPO - Màn trình diễn kết hợp hip hop, võ thuật và múa truyền thống của vũ công Wu Yu Fei cùng 10 robot hình người Trung Quốc gây chú ý tại America’s Got Talent, thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.
TPO - Tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam dài gần 18 km, nối sân bay Phú Quốc và Nam đảo gây ấn tượng với thiết kế 6 nhà ga mô phỏng đặc trưng văn hóa từ Bắc vào Nam.
TPO - Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát Giao thông liên tục chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái cũng như yêu cầu về thực hành đào tạo lái xe trên đường. Thực tế thời gian qua, nhiều tài xế xe tập lái gây ra các tình huống va chạm nguy hiểm, kéo theo tai nạn giao thông nghiêm trọng.
TPO - Tại các cửa hàng bán bánh Trung thu truyền thống lâu năm, lượng khách mua sắm tăng vọt, nhiều người xếp hàng dài chờ đến lượt.
TPO - Giữa lúc mạng xã hội ngập tràn những hộp bánh đắt đỏ và quà cáp phong phú, một người mẹ trẻ đã chọn cách "giảm tải" cho mùa trăng bằng việc gác lại những hình thức bề nổi, cùng con tận hưởng những điều giản dị nhất để chứng minh rằng: Trung thu cốt ở sự đoàn viên, có thời gian trọn vẹn bên gia đình.
TPO - Một máy bay huấn luyện Hawk T2 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) rơi trong cuộc tập trận tại phía bắc xứ Wales ngày 23/9 khiến hai phi công bị thương nhẹ. RAF sau đó tạm đình chỉ hoạt động của các máy bay Hawk T1 và T2 để phục vụ điều tra.