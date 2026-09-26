Hai dự án bệnh viện gần 10.000 tỷ đồng có liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.