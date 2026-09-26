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Biển người vây kín đoàn rước đèn Trung thu quanh hồ Hoàn Kiếm

Tùng Đoàn - Duy Phạm

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng 14 khối rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 25/9.

VIDEO: Biển người vây kín đoàn rước đèn Trung thu quanh hồ Hoàn Kiếm.

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Hàng nghìn người dân và du khách đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm theo dõi đoàn rước đèn trong đêm hội Trăng Rằm

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Đây là năm thứ 2 lễ rước đèn "Đêm hội Trăng Rằm" thuộc chuỗi sự kiện "Lưu Trăng Phố cổ 2026" được tổ chức tại trung tâm Hà Nội.

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Lễ rước không chỉ mang đến một đêm hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để người dân và du khách gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sản phẩm thủ công truyền thống.

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Đoàn rước gồm 14 khối, mở đầu bằng múa sư tử, múa rồng và trống hội. Tiếp nối là cỗ xe Nguyệt Cung, các mô hình đèn, đồ chơi dân gian, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi.

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Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, các sản phẩm thủ công và sự tham gia của cộng đồng tạo nên một lễ hội Trung thu giàu màu sắc, gần gũi và hấp dẫn.

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Các loại đèn lồng truyền thống (cá chép, đèn nguyệt, cuốn thư, ông sao) và mô hình con vật được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Những sản phẩm này đều được chế tác theo kỹ thuật phục dựng thủ công.

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Mô hình cá chép khổng lồ dài 1,6 m bằng tre giấy bồi màu thủ công.

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Các hoạt động của lễ hội góp phần tăng sức hấp dẫn của không gian hồ Hoàn Kiếm và quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội đến với du khách.

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Đông đảo khách nước ngoài mặc trang phục truyền thống Việt Nam, hoà vào dòng người rước đèn ông sao, trải nghiệm và theo dõi các hoạt động Trung thu tại phố cổ.

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Một số du khách đưa con nhỏ theo để cảm nhận không khí Trung thu sôi động trên phố.

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Lễ rước Đêm hội Trăng Rằm năm nay có thêm sự xuất hiện của mô hình Tháp Bút - Đài Nghiên và tiến sĩ giấy. Các biểu tượng này gắn với không gian Hồ Gươm, đại diện cho truyền thống hiếu học và tinh thần trọng tri thức.

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"Lưu trăng phố cổ 2026" là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra dịp Tết Trung thu tại khu phố cổ Hà Nội. Sự kiện mang đến không gian hoài niệm với các hoạt động trưng bày đồ chơi dân gian, trải nghiệm làm lồng đèn truyền thống và đêm hội rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, chương trình góp phần tôn vinh, bảo tồn và đưa những giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của Thủ đô đến gần hơn với cộng đồng.

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#Lễ hội Trung thu #Hồ Hoàn Kiếm #Rước đèn Trung thu #Nghệ thuật thủ công #Văn hóa Hà Nội

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