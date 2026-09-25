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Hoa hậu

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12 cô gái Hà Nội tại Hoa hậu Việt Nam cao nổi trội, IELTS 8.0, học xuất sắc

Đỗ Quyên - Trọng Tài

TPO - 12 cô gái Hà Nội góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây chú ý với chiều cao nổi bật, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có người sở hữu IELTS 8.0, người từng là hoa khôi, người theo đuổi hai ngành học và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 quy tụ nhiều thí sinh đến từ Hà Nội với nền tảng học tập đa dạng. Có người đang theo học tại đại học lớn, có thí sinh từng đạt thành tích học tập nổi bật, cũng có những cô gái đã đi làm và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi nhan sắc.

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Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có 12 thí sinh đến từ Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài.

IELTS 8.0 và những hồ sơ đặc biệt

Bùi Minh Phương (SBD 082), sinh năm 2005, là sinh viên năm cuối ngành Quản lý tại London School of Economics and Political Science (LSE). Cô từng là Đại sứ giáo dục Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt Cambridge A Level với kết quả AAA* và IELTS 8.0.

Minh Phương đạt điểm cao nhất Việt Nam môn Tâm lý học trong kỳ thi Cambridge A Level năm 2022. Tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô cho rằng kiến thức là nền tảng quan trọng để một người đẹp phát triển lâu dài, bên cạnh ngoại hình.

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Minh Phương sở hữu IELTS 8.0. Ảnh: Trọng Tài.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602). Ảnh: Trọng Tài.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, cao 1,75 m là Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, đồng thời theo học song ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương.

Uyên Nhi sở hữu IELTS 7.0 và từng sáng lập dự án thiện nguyện Kết nối yêu thương. Cô cũng có nhiều hoạt động trong lĩnh vực Đoàn - Hội và truyền thông.

Với Uyên Nhi, danh hiệu hoa khôi trước đó không phải lý do để cô chủ quan khi bước vào Hoa hậu Việt Nam.

Đinh Diệu Anh (SBD 186), sinh năm 2003 là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương. Cô hoàn thành hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi.

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Thí sinh Đinh Diệu Anh đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11. Ảnh: Trọng Tài.

Diệu Anh đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11, có chứng chỉ HSK 4 và từng là Á quân TEDx FTU Hanoi. Cô đang làm việc tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

“Tôi muốn bước vào cuộc thi khi đã có nền tảng nhất định về kiến thức, kỹ năng và sự tự tin, thay vì chỉ dựa vào ngoại hình”, cô nói.

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Thí sinh Đinh Thị Quỳnh Anh là sinh viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: Trọng Tài.

Đinh Thị Quỳnh Anh (SBD 380), sinh năm 2007, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Quỳnh Anh được nhận xét là một trong những thí sinh có nguồn năng lượng tích cực tại nhà chung.

“Dù dừng lại hay đi tiếp, những giá trị tôi nhận được trong hành trình này vẫn là điều đáng trân trọng”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Sở hữu chiều cao nổi bật

Lê Trần Bảo My (SBD 716), sinh năm 2005, cao 1,76 m, đang theo học song song ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương và ngành Quan hệ lao động và Công đoàn tại Trường Đại học Công đoàn.

Bảo My cho biết việc học song song hai chương trình đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, điều mà cô tiếp tục áp dụng khi bước vào lịch trình dày đặc của Hoa hậu Việt Nam.

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Thí sinh Lê Trần Bảo My (SBD 716) và Nguyễn Yến Trang (SBD 362). Ảnh: Trọng Tài.

Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, cao 1,73 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã mơ ước trở thành hoa hậu.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt là chuyến thiện nguyện tại Lai Châu. Với cô, những chuyến đi không chỉ giúp thí sinh hiểu hơn về đời sống, văn hóa ở các địa phương, còn cho thấy ý nghĩa của việc lan tỏa tri thức.

Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), sinh năm 2007, cao 1,73 m, là sinh viên Học viện Ngân hàng. Sau thời gian tham gia cuộc thi, Ngọc Lan tự thấy linh hoạt hơn trong giao tiếp.

“Mỗi chuyến đi cho tôi thêm một góc nhìn về đất nước và cũng là cơ hội để tôi hiểu mình hơn”, Ngọc Lan chia sẻ.

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Ngọc Lan tự tin với nụ cười tươi và gương mặt sáng. Ảnh: Trọng Tài.

Văn Hà Phương Nhi (SBD 539), sinh năm 2000, cao 1,72 m. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn tại Blue Mountains International Hotel Management School (Australia) năm 2021.

Là người hướng nội, Phương Nhi cho biết cuộc thi buộc cô bước ra khỏi vùng an toàn. Khi được giao làm đội trưởng trong một hoạt động tại Bắc Ninh, cô ban đầu e ngại nhưng sau đó nhận ra đây là cơ hội để rèn kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp.

“Tôi học được cách dung hòa những tính cách khác nhau, cùng mọi người làm việc và hướng tới một kết quả chung”, Phương Nhi chia sẻ.

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Thí sinh Văn Hà Phương Nhi tham gia Hoa hậu Việt Nam vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Ảnh: Trọng Tài.
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Thí sinh Tống Khánh Ly hoàn thành chương trình học với GPA 3.2 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Tống Khánh Ly (SBD 482), sinh năm 2006, cao 1,7 m, là sinh viên Đại học Thủy lợi. Trước khi bước vào cuộc thi, cô hoàn thành chương trình học với GPA 3.2, xếp loại Giỏi.

“Tôi muốn chứng minh rằng việc theo đuổi cuộc thi nhan sắc không có nghĩa phải lựa chọn giữa học tập và đam mê. Khi biết sắp xếp, chúng ta có thể theo đuổi cả hai”, cô chia sẻ.

Những khoảnh không thể quên

Đoàn Hải Lan (SBD 024), sinh năm 2001, sinh viên Đại học Điện lực cho rằng Hoa hậu Việt Nam giúp cô bản lĩnh và cẩn trọng hơn.

“Trước đây tôi có thể phản ứng nhanh với một lời nói hay hành động, nhưng sau khi tham gia cuộc thi, tôi học cách quan sát nhiều hơn, suy nghĩ thấu đáo và có trách nhiệm với những gì mình nói”, Hải Lan cho biết.

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Thí sinh Đoàn Hải Lan xem Hoa hậu Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai". Ảnh: Trọng Tài.

Cô đánh giá cao không khí tại nhà chung, các thí sinh hỗ trợ nhau trong tập luyện và sinh hoạt.

Lê Kim Ngân (SBD 442), sinh năm 2006, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết môi trường tập thể tại Hoa hậu Việt Nam giúp cô trưởng thành.

“Điều tôi nhận được không chỉ là kỹ năng trình diễn mà còn là cách sống trong một tập thể, biết lắng nghe, biết cảm ơn và chủ động hỗ trợ người khác”, cô nói.

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Lê Kim Ngân (SBD 442) và Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856). Ảnh: Trọng Tài.

Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856), sinh năm 2007, cao 1,75 m, là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thúy Linh là màn catwalk tại cầu kính Rồng Mây, ở độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển.

Cô cũng nhớ khoảnh khắc hàng nghìn người dân Đồng Kỵ, Bắc Ninh đứng dưới nắng đón thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

“Tôi thực sự choáng ngợp và rưng rưng khi hàng nghìn người dân Đồng Kỵ đứng dưới nắng nóng đợi đón các thí sinh”, Thúy Linh chia sẻ.

Với 12 cô gái Hà Nội đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, hành trình tại cuộc thi là cơ hội để thử sức, học hỏi và tích lũy những trải nghiệm mới.

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