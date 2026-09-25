Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Đồng Nai:

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

Văn Quân

TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.

1790239343019-3799336210901362905-g486352756025777375-1e0d6f31094576b1c1503ea9d18472c9.jpg
Bước vào bên trong Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành thời điểm này, cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi của công trình. Những khoảng không rộng lớn trước đây còn ngổn ngang vật liệu đang dần được phủ kín bởi các hạng mục thiết bị phục vụ khai thác.
1790239335548-3799336210901362905-g486352756025777375-a7b07ae2eaee3e45dd48efc810455770.jpg
Tại khu vực làm thủ tục, hệ thống quầy được lắp đặt đồng bộ, phía trên xuất hiện các bảng chỉ dẫn “Quầy gửi hành lý tự phục vụ - Self Bag Drop”. Đây là một trong những tiện ích được bố trí nhằm hỗ trợ hành khách thực hiện thủ tục gửi hành lý nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi.
1790239339652-3799336210901362905-g486352756025777375-515a6272d0cd2050875f0300588728af.jpg
Phía sau các quầy, hệ thống băng chuyền và thiết bị xử lý hành lý đang được hoàn thiện. Nhiều thiết bị vẫn được bọc bảo vệ, đánh số và bố trí theo từng vị trí, trong khi đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, đấu nối các hệ thống liên quan.
dsc04584.jpg
Ở một khu vực khác, những tuyến băng chuyền kéo dài theo hành lang nhà ga đang dần thành hình. Đây là hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hành lý giữa các khu vực, đòi hỏi quá trình lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử phải được thực hiện đồng bộ.
dsc04576.jpg
Không chỉ các thiết bị khai thác hàng không, nhiều máy móc chuyên dụng cũng đang hoạt động bên trong nhà ga. Những xe nâng người dạng cần vươn cao được sử dụng để đưa công nhân tiếp cận các vị trí cao dưới mái nhà ga, phục vụ hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, chiếu sáng và các hạng mục trên cao.
img-0350.jpg
Đáng chú ý, tại nhiều khu vực như thang cuốn, thang máy, các cụm thiết bị kỹ thuật và hệ thống phục vụ hành khách đã được lắp đặt. Một số khu vực vẫn được quây chắn để tiếp tục thi công, trong khi các tuyến đi lại, sàn đá và hệ thống lan can đã dần hoàn thiện.
dsc04752.jpg
Đến đầu tháng 9/2026, gói thầu 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách đạt khoảng 77,37%. Trong đó, phần xây dựng, hoàn thiện đạt 82,93%; hệ thống điện khoảng 94% và thiết bị nhà ga đạt 70,39%.
dsc04498.jpg
Những con số này cho thấy phần việc phía trước vẫn còn đáng kể, đặc biệt ở khâu lắp đặt thiết bị, hoàn thiện và tích hợp các hệ thống.
dsc04604.jpg
Từ những quầy gửi hành lý tự phục vụ còn mới nguyên, hệ thống băng chuyền hành lý, thang cuốn đến những cỗ máy nâng người đang hoạt động trên cao, từng thiết bị đang được ghép nối để biến một đại công trường thành một nhà ga có thể phục vụ những chuyến bay đầu tiên
1-3.jpg
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 4 gói đã hoàn thành và 12 gói đang triển khai.
2aobor0eqc0km3r4nqinjaskydapidr63htyqwoo.jpg
Tính đến ngày đầu tháng 9, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, trong đó có 4 gói được xác định thuộc đường găng tiến độ là gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về Nhà ga hành khách; gói 7.8 về Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; gói 11.5 về Nhà để xe. Đây là những gói có phạm vi công việc lớn, liên quan đến nhiều hạng mục và có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt bằng, hạ tầng, thiết bị và trình tự thi công.
1k1ef33k5-43bg3b.jpg
Trong 4 gói thuộc đường găng, đáng chú ý là gói 7.8 - Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ, với giá trị thực hiện mới đạt khoảng 43,74%.
1wupuknuithwwzlvmda68qf34lpqwrncvpg5byy8qry2y9zwgjwws502dsy48uxyazj.jpg
Một gói thầu khác cũng đang được đặc biệt chú ý là gói 11.5 - Nhà để xe, hiện đạt khoảng 41,30%. Công trường đang triển khai kết cấu bê tông cốt thép, hoàn thiện kiến trúc, hệ thống MEPF, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kết nối.
dsc04688.jpg
Nếu Nhà ga hàng hóa và Nhà để xe cần tăng tốc về khối lượng, thì Nhà ga hành khách lại đặt ra một bài toán phức tạp hơn: hoàn thiện và tích hợp hàng loạt hệ thống trong cùng một công trình. Hiện Gói thầu 5.10 hiện đạt khoảng 77,37% giá trị hợp đồng.
2aobor0ztk1rhnf7ml3islsn6m6ltpco3ujlfq40.jpg
Gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cũng đạt khoảng 76,3%. Đây là hệ thống kết nối các khu vực chức năng trong sân bay, với nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời như đường trục chính, đường cấp 3, cầu cạn, nhà trạm và hạ tầng kỹ thuật.
2aobor0ztjlolky4upzacuhpfk0fbkuf9zrfux2g.jpg
ACV và Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu kiện toàn bộ máy điều hành tại công trường, xây dựng tiến độ chi tiết cho phần khối lượng còn lại, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp và cập nhật tiến độ hằng ngày.
2aobor0eqbkp4ldzq9ygcyi8ft0jbhzz2v6sxqfa-1.jpg
Với 79,46% khối lượng xây lắp chính đã được thực hiện, phần việc còn lại của sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn có tính chất quyết định. Cuộc đua lúc này không chỉ là hoàn thành từng công trình, mà là đưa những “mảnh ghép” đã hoàn thành và đang thi công về cùng một nhịp, để hình thành một hệ thống sân bay có thể vận hành đồng bộ.

Xem thêm

#Sân bay Long Thành #ACV #Đồng Nai #Long Thành #gói thầu #vận hành sân bay #Quản lý hệ thống sân bay lớn nhất Việt Nam

Cùng chuyên mục

Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.

Đổi mới và liên kết để tạo bứt phá nâng tầm du lịch Việt Nam

Cách nào phát triển doanh nghiệp du lịch Việt Nam xứng tầm quốc tế?

TPO - Theo chuyên gia, muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…

Lý do Huế muốn 'mở cửa' du lịch y tế

Lý do Huế muốn 'mở cửa' du lịch y tế

TPO - Phát huy lợi thế về y tế chuyên sâu, y học cổ truyền và hệ thống di sản đặc sắc, TP. Huế xây dựng đề án phát triển du lịch y tế, hướng tới hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và điểm đến du lịch y tế hàng đầu cả nước.

Đâu là 'chất' của Lễ hội Thành Tuyên?

Đâu là 'chất' của Lễ hội Thành Tuyên?

Lễ hội Thành Tuyên ngày càng khẳng định sức hút từ quy mô, sự sáng tạo và những giá trị văn hóa cộng đồng. Nhưng điều gì làm nên “chất” riêng của một lễ hội đã trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch của Tuyên Quang?

Hệ thống kiểm soát không lưu Anh tê liệt

Hệ thống kiểm soát không lưu Anh tê liệt

TPO - Hàng nghìn hành khách tại Anh tiếp tục đối mặt với tình trạng chậm, hủy chuyến ngày 21/9 sau khi hệ thống kiểm soát không lưu của Cơ quan cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu của Anh (NATS) gặp sự cố kỹ thuật tại trung tâm Prestwick, Scotland. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần hệ thống kiểm soát không lưu của Anh gặp trục trặc nghiêm trọng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe