Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.
Vietnam Airlines kết hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và BEAT Network mang không khí Tết Trung thu lên “Chuyến bay Chạm Trăng” VN218 từ TP.HCM đến Hà Nội.
Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.
Crystal Bay Vietnam mở mùa khách Nga và CIS ngay từ tháng 9, cùng chương trình bay dự kiến kéo dài đến hết tháng 5/2027 đã mở ra cơ hội nâng tầm vị thế quốc tế của đảo Ngọc.
TPO - Theo chuyên gia, muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu ưu tiên giải quyết thủ tục pháp lý cho các dự án du lịch trọng điểm theo đúng quy định, đồng thời phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ từng dự án.
TPO - Giới trẻ và du khách quốc tế xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến lượt chụp ảnh cùng cổng Trung thu khổng lồ dài 15 m trên phố Đinh Liệt.
TPO - Từ vùng đất xã Phù Mỹ Đông - nơi nổi tiếng với những quả bí đao nặng tới 60kg, giống bí đặc trưng này đã vượt biển 'bén duyên' nơi xã đảo duy nhất ở tỉnh Gia Lai.
TPO - Lực lượng thanh niên xã Hát Môn, Hà Nội phô diễn kỹ năng múa lân và thổi lửa độc đáo để phục vụ người dân địa phương dịp trăng rằm.
Campuchia đón 2,25 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, trong đó khách Việt đứng thứ 2 với gần 586.000 lượt.
Khánh Hòa đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow (Liên bang Nga) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, mang theo 370 hành khách.
TPO - Phát huy lợi thế về y tế chuyên sâu, y học cổ truyền và hệ thống di sản đặc sắc, TP. Huế xây dựng đề án phát triển du lịch y tế, hướng tới hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và điểm đến du lịch y tế hàng đầu cả nước.
Cây thị nghìn năm tuổi ở Ninh Bình có hình dáng như con rồng nằm trên phiến đá đang ngậm viên ngọc. Theo dân gian, mỗi năm, cây lại cho ra quả có hình dáng khác nhau.
Hàng cây lộc vừng dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TPHCM đồng loạt thay lá, tạo nên những mảng màu xanh, vàng, đỏ đan xen. Lá rụng phủ kín vỉa hè khiến nhiều người liên tưởng đến mùa thu Hà Nội.
Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright dành hơn một tuần khám phá Việt Nam, tới các điểm đến như TP. Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Ninh Bình, TPHCM, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc vùng miền.
Lễ hội Thành Tuyên ngày càng khẳng định sức hút từ quy mô, sự sáng tạo và những giá trị văn hóa cộng đồng. Nhưng điều gì làm nên “chất” riêng của một lễ hội đã trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch của Tuyên Quang?
TPO - Hàng nghìn hành khách tại Anh tiếp tục đối mặt với tình trạng chậm, hủy chuyến ngày 21/9 sau khi hệ thống kiểm soát không lưu của Cơ quan cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu của Anh (NATS) gặp sự cố kỹ thuật tại trung tâm Prestwick, Scotland. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần hệ thống kiểm soát không lưu của Anh gặp trục trặc nghiêm trọng.