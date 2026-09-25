Cách nào phát triển doanh nghiệp du lịch Việt Nam xứng tầm quốc tế?

TPO - Theo chuyên gia, muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…

Ngày 24/9, tại TP. Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc. Hội nghị thu hút khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú trên cả nước.

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm nhận diện đa chiều những chuyển biến, điểm nghẽn của ngành du lịch, đồng thời xác lập hệ giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Xây dựng 15 doanh nghiệp du lịch xứng tầm quốc tế

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong bên lề hành lang hội nghị, ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết, hội nghị đặt ra mục tiêu đến sự phát triển của doanh nghiệp trở thành các thương hiệu đủ mạnh để cạnh tranh quốc tế và nâng cao khả năng chống chịu của các doanh nghiệp trong cái sự biến động của thị trường.

“Điều này rất quan trọng! Chúng ta làm sao để du lịch thực sự đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế và tăng trưởng hai con số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là đây là lợi ích của doanh nghiệp và của cộng đồng”, ông Phong nói.

Quang cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Hồ An Phong cũng chỉ ra vấn đề đổi mới một cách toàn diện cả về phát triển hạ tầng cho đến nguồn nhân lực, đổi mới công tác quảng bá hình ảnh quốc gia để nâng cao thương hiệu điểm đến. Đặc biệt là khả năng phục vụ, xây dựng những cộng đồng, nguồn nhân lực du lịch làm sao nâng cao chất lượng du lịch để tăng cao giá trị.

Chia sẻ về Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 263 của Chính phủ, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, mục tiêu cụ thể là yêu cầu phải phát triển các doanh nghiệp, đặc biệt phải có ít nhất 15 thương hiệu du lịch đủ mạnh và xứng tầm để cạnh tranh quốc tế. Muốn đạt được như vậy cần phải có những chính sách, nghị quyết để thể chế hóa bằng pháp luật, sửa đổi một cách toàn diện Luật Du lịch để tạo hành lang pháp lý tốt nhất để các doanh nghiệp du lịch phát triển.

Thứ trưởng Hồ An Phong yêu cầu có nhiều sản phẩm chất lượng để nâng cao giá trị cho du lịch quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh - khẳng định, đối với Quảng Ninh, du lịch luôn là ngành kinh tế dịch vụ trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Theo bà Mai Anh, Quảng Ninh có vịnh Hạ Long, có Yên Tử và hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, có những vùng đất giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc... Cùng với đó, Quảng Ninh cũng có lợi thế về kết nối với hệ thống cao tốc, cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các phương thức vận tải ngày càng được hoàn thiện.

Hiến kế nâng tầm du lịch quốc gia

Tại hội nghị nhiều tham luận, thảo luận của các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, quản lý điểm đến nhằm nâng tầm du lịch quốc gia đã nhận được sự quan tâm thảo luận sôi nổi.

Bà Lương Thị Hoàng Lan - Giám Đốc Kinh koanh khối giải trí nghỉ dưỡng, Tập đoàn Sun Group cho rằng muốn cạnh tranh với những điểm đến hàng đầu trong khu vực và thế giới, Việt Nam cần những sản phẩm khiến du khách “muốn đến, muốn trải nghiệm, muốn ở lâu hơn, muốn quay lại và muốn giới thiệu cho người khác”.

“Khi sản phẩm đủ khác biệt và đẳng cấp, mỗi du khách trở thành một đại sứ, mỗi công trình biểu tượng, mỗi show diễn hay mỗi trải nghiệm độc bản có thể trở thành một thông điệp truyền thông mạnh mẽ cho điểm đến và rộng hơn là cho thương hiệu du lịch quốc gia”, bà Lan chia sẻ.

Đại biểu trình bày tham luận về phát triển điểm đến hấp dẫn cho du lịch Việt Nam.

Ông Đặng Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội - đưa ra ý kiến đưa ra kỹ năng số, AI vào phát triển lữ hành bền vững. Muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…

Ông Lê Chí Quân - Phó Giám đốc Chi nhánh Vietnam Airlines khu vực Việt Nam - đưa ra 6 nhóm giải pháp trong đó có mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực và chính sách visa ưu đãi cho các nhóm đối tượng chiến lược. Cùng với đó cần xây dựng cơ chế trao đổi thường xuyên về thị trường nguồn, luồng khách, nhu cầu đi lại, năng lực cung ứng, kế hoạch mở đường bay và phát triển điểm đến…