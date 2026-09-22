Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321, tăng cường năng lực khai thác cho cao điểm cuối năm

Ngày 21/9/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026. Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 được thiết kế với cấu hình 228 ghế, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ ngày 01/10/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định.

Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321

Việc bổ sung tàu bay mới sẽ giúp Vietravel Airlines gia tăng nguồn cung, tối ưu lịch bay và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, qua đó mang đến cho hành khách thêm lựa chọn về hành trình và khung giờ bay trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối năm.

Mở rộng đội bay, chủ động nguồn cung cho cao điểm tết Đinh Mùi 2027

Việc tiếp nhận tàu bay Airbus A321 nằm trong lộ trình mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026 của Vietravel Airlines. Đội tàu bay mới giúp hãng nâng cao năng lực phục vụ trên các đường bay hiện hữu, tăng tính ổn định của lịch khai thác, đồng thời tạo dư địa để mở thêm các kết nối mới trong nước và quốc tế.

Đội tàu bay sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng mạng đường bay nội địa dịp cuối năm

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Thanh Hóa từ ngày 01/10/2026. Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2026.

Việc đồng thời bổ sung tàu bay và mở rộng mạng bay giúp Vietravel Airlines tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch; đồng thời chủ động hơn về nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao vào những tháng cuối năm.

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 01/10/2026

Song song với kế hoạch tăng quy mô đội tàu, Vietravel Airlines đã chính thức mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 nhằm giúp hành khách chủ động lên kế hoạch về quê đoàn tụ và du xuân. Vé Tết được mở bán sớm với mức giá từ 68.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), tùy hành trình, thời điểm và điều kiện áp dụng.

Bên cạnh việc bổ sung nguồn cung trong giai đoạn cao điểm, hãng cũng áp dụng chính sách vé linh hoạt đối với các hạng vé Tết, trong đó có lựa chọn đổi ngày bay hoặc đổi tên hành khách theo điều kiện áp dụng. Chính sách này giúp khách hàng chủ động điều chỉnh hành trình khi kế hoạch di chuyển dịp thay đổi. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của Vietravel Airlines (vietravelairlines.com).

Nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng dài hạn

Sự kiện đón tàu bay VN-A292 đánh dấu bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi và mở rộng quy mô của Vietravel Airlines kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024. Việc liên tục bổ sung năng lực khai thác trong năm 2026 tạo nền tảng để hãng từng bước mở rộng mạng bay, nâng cao mức độ chủ động trong vận hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang tại sự kiện đón tàu bay Airbus A321

Đáng chú ý, kế hoạch tăng quy mô đội tàu trong năm 2026 đang được Vietravel Airlines triển khai song song với việc chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn. Mới đây, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới nhằm mở rộng đội tàu và nâng cao năng lực khai thác. Theo kế hoạch, Vietravel Airlines sẽ ký hợp đồng mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321 trong thời gian tới. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Từ việc bổ sung thêm tàu bay để đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt đến việc hoạch định đội tàu dài hạn cho giai đoạn phát triển tiếp theo,Vietravel Airlines đang từng bước nâng cao năng lực vận tải, tạo dư địa phát triển mạng bay, mở rộng quy mô khai thác và nâng cao năng lực kết nối trong những năm tới.