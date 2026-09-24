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Đưa dự án du lịch trọng điểm ở Quảng Trị vào ‘luồng xanh’

Hoàng Nam

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu ưu tiên giải quyết thủ tục pháp lý cho các dự án du lịch trọng điểm theo đúng quy định, đồng thời phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ từng dự án.

Chiều 24/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối. Sau đó, đoàn làm việc với đại diện chủ đầu tư về tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn.

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Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị cùng đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa Dự án vui chơi giải trí U Bò - Hồ Thác Chuối.

Kết luận buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn đánh giá cao quyết tâm của nhà đầu tư và cho rằng các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đưa các dự án vào “luồng xanh”, ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Ông Tuấn cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ từng dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương cho biết tỉnh sẽ bám sát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng lãnh đạo phụ trách; yêu cầu các sở, ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư.

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Hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò.

Riêng dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành chuẩn bị đầy đủ thủ tục pháp lý, phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức khởi công vào ngày 30/10.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2026, có diện tích hơn 167 ha tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Theo phương án được giới thiệu, dự án gồm cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí và 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi với đỉnh U Bò; dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng.

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#Bí thư Tỉnh uỷ #du lịch trọng điểm #luồng xanh #Vương Quốc Tuấn #dự án #U Bò - hồ Thác Chuối #Quảng Trị

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