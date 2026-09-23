Lý do Huế muốn 'mở cửa' du lịch y tế

TPO - Phát huy lợi thế về y tế chuyên sâu, y học cổ truyền và hệ thống di sản đặc sắc, TP. Huế xây dựng đề án phát triển du lịch y tế, hướng tới hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và điểm đến du lịch y tế hàng đầu cả nước.

Chiều 23/9, UBND TP. Huế tổ chức họp về đề án phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang chủ trì.

Theo dự thảo đề án, Huế sẽ phát triển du lịch y tế trên nền tảng hệ thống y tế chuyên sâu, kết hợp các giá trị văn hóa, di sản và nghỉ dưỡng để tạo ra sản phẩm đặc trưng.

Lợi thế nổi bật của Huế là hệ thống bệnh viện tuyến cuối và cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu miền Trung. Trong ảnh là Bệnh viện Trung ương Huế nằm bên bờ sông Hương.

Lợi thế nổi bật của Huế là hệ thống bệnh viện tuyến cuối và cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu miền Trung như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế với nhiều kỹ thuật chuyên sâu về ghép tạng, tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu.

Cùng với đó là nền tảng y học cổ truyền và định hướng phát triển Thái Y viện, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang bản sắc riêng.

Mặt khác, lượng bệnh nhân ngoại tỉnh đến Huế khám, chữa bệnh liên tục tăng trong những năm gần đây. Giai đoạn 2021-2025, số lượt người đến khám, chữa bệnh tăng từ hơn 214.000 lên trên 503.000 lượt. Đây là nhóm khách có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và ít chịu tác động của tính mùa vụ.

Tuy nhiên, du lịch y tế tại Huế hiện vẫn phát triển ở giai đoạn đầu, các dịch vụ còn phân tán, thiếu sự liên kết giữa khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, lưu trú, vận chuyển và tham quan. Đây được xem là nút thắt lớn cần tháo gỡ để hình thành sản phẩm du lịch y tế hoàn chỉnh, đủ sức cạnh tranh và thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang và các sở ngành họp bàn về đề án du lịch y tế.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, điểm khác biệt của du lịch y tế Huế không chỉ nằm ở chất lượng khám chữa bệnh mà còn ở khả năng kết hợp với các giá trị văn hóa, di sản. Trong đó, các sản phẩm tàu du lịch di sản được xem là một trong những lựa chọn có thể bổ sung vào chuỗi dịch vụ dành cho bệnh nhân và người thân.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế với từ 7-10 gói sản phẩm chuyên biệt; thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch y tế nội địa và từ 8.000-10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm. Thành phố cũng hướng tới xây dựng thương hiệu Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam.

Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, tăng cường liên kết giữa ngành y tế và du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin tích hợp về cơ sở y tế và dịch vụ nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận các sản phẩm du lịch y tế.