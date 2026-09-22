Một tuần phượt xuyên Việt của tay vợt pickleball số 2 thế giới

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright dành hơn một tuần khám phá Việt Nam, từ Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình đến TPHCM, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc vùng miền.

Anna Bright sinh năm 1999 tại Florida, Mỹ. Trước khi theo đuổi sự nghiệp pickleball, cô từng là tay vợt tennis NCAA, đại diện Đại học California, Berkeley.

Từ năm 2022, Bright bắt đầu thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Hiện tay vợt 26 tuổi thi đấu cho đội St. Louis Shock tại MLP và xếp hạng số 2 trong nhóm các vận động viên nữ hàng đầu.