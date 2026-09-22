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Hàng không - Du lịch

Một tuần phượt xuyên Việt của tay vợt pickleball số 2 thế giới

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright dành hơn một tuần khám phá Việt Nam, từ Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình đến TPHCM, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc vùng miền.

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright dành hơn một tuần khám phá Việt Nam, từ Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình đến TPHCM, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc vùng miền.

Trong 24 giờ ở TPHCM, tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường, từ đi bộ khám phá phố phường đến thưởng thức các món ăn, dịch vụ địa phương. Anna đi bộ khắp nơi, đùa rằng đến xe máy cũng &quot;không dám&quot; tông vào mình. Cô nói khi về nước sẽ nhớ hình ảnh những chiếc xe máy trên đường phố Việt Nam.
Trong 24 giờ ở TPHCM, tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường, từ đi bộ khám phá phố phường đến thưởng thức các món ăn, dịch vụ địa phương. Anna đi bộ khắp nơi, đùa rằng đến xe máy cũng "không dám" tông vào mình. Cô nói khi về nước sẽ nhớ hình ảnh những chiếc xe máy trên đường phố Việt Nam.
Có lúc, Anna liên tưởng hình ảnh bản thân với nhân vật Belle trong bộ phim Người đẹp và quái vật. Cô liên tục chụp selfie trước gương đến 3 lần vì &quot;vẫn chưa quyết định được&quot; tấm nào đẹp nhất.
Có lúc, Anna liên tưởng hình ảnh bản thân với nhân vật Belle trong bộ phim Người đẹp và quái vật. Cô liên tục chụp selfie trước gương đến 3 lần vì "vẫn chưa quyết định được" tấm nào đẹp nhất.
Nữ du khách cũng dành thời gian thư giãn với dịch vụ massage kết hợp gội đầu, thưởng thức nước dừa, nước ép và dùng bữa tại một nhà hàng pizza nổi tiếng.
Nữ du khách cũng dành thời gian thư giãn với dịch vụ massage kết hợp gội đầu, thưởng thức nước dừa, nước ép và dùng bữa tại một nhà hàng pizza nổi tiếng.
Nhịp sống, đường phố TPHCM cùng những trải nghiệm địa phương được Anna ghi lại qua loạt ảnh với từng chú thích hài hước. Cô kể được một người đàn ông giúp đỡ, mang ghế, thìa và khăn giấy đến tận nơi rồi hỗ trợ chụp ảnh. Tay vợt 26 tuổi cho biết sẽ không quên sự tử tế ấy.
Nhịp sống, đường phố TPHCM cùng những trải nghiệm địa phương được Anna ghi lại qua loạt ảnh với từng chú thích hài hước. Cô kể được một người đàn ông giúp đỡ, mang ghế, thìa và khăn giấy đến tận nơi rồi hỗ trợ chụp ảnh. Tay vợt 26 tuổi cho biết sẽ không quên sự tử tế ấy.
Trước đó, Anna đến Ninh Bình đúng thời điểm miền Bắc hứng chịu mưa lớn. Tràng An là điểm dừng chân đầu tiên của cô. Dù thời tiết không thuận lợi, nữ du khách vẫn ấn tượng với cảnh quan nơi đây và nhận xét &quot;tuyệt đẹp&quot;. Anna trải nghiệm đi thuyền, dự định tham quan các hang động nhưng phải thay đổi kế hoạch do mưa lớn khiến mực nước tại một số hang trong quần thể di sản Tràng An dâng cao.
Trước đó, Anna đến Ninh Bình đúng thời điểm miền Bắc hứng chịu mưa lớn. Tràng An là điểm dừng chân đầu tiên của cô. Dù thời tiết không thuận lợi, nữ du khách vẫn ấn tượng với cảnh quan nơi đây và nhận xét "tuyệt đẹp". Anna trải nghiệm đi thuyền, dự định tham quan các hang động nhưng phải thay đổi kế hoạch do mưa lớn khiến mực nước tại một số hang trong quần thể di sản Tràng An dâng cao.
Rời Tràng An, Anna đến núi Ngọa Long, thuộc khu du lịch Hang Múa, cách trung tâm Ninh Bình khoảng 7 km. Từ chân núi, cô phải vượt gần 500 bậc thang để lên đỉnh núi rồi từ đây ngắm toàn cảnh Tam Cốc và dòng Ngô Đồng. Góc nhìn này cũng được nhiều du khách nước ngoài đánh giá cao, với cảnh quan được so sánh về độ ấn tượng với một số điểm ngắm từ trên cao khác tại Việt Nam như đèo Mã Pí Lèng (Tuyên Quang) hay Lìm Mông (Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai).
Rời Tràng An, Anna đến núi Ngọa Long, thuộc khu du lịch Hang Múa, cách trung tâm Ninh Bình khoảng 7 km. Từ chân núi, cô phải vượt gần 500 bậc thang để lên đỉnh núi rồi từ đây ngắm toàn cảnh Tam Cốc và dòng Ngô Đồng. Góc nhìn này cũng được nhiều du khách nước ngoài đánh giá cao, với cảnh quan được so sánh về độ ấn tượng với một số điểm ngắm từ trên cao khác tại Việt Nam như đèo Mã Pí Lèng (Tuyên Quang) hay Lìm Mông (Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai).
Một trong những điểm dừng chân đáng nhớ khác của Anna là Hà Giang Loop (tỉnh Tuyên Quang), nơi cô xem như &quot;một giấc mơ&quot; mà mình luôn nghĩ về. Hai ngày rong ruổi trên cung đường đèo mang đến cho nữ vận động viên trải nghiệm &quot;kỳ diệu&quot;, khó quên, cùng những người bạn mới và góc nhìn khác về vùng đất này.
Một trong những điểm dừng chân đáng nhớ khác của Anna là Hà Giang Loop (tỉnh Tuyên Quang), nơi cô xem như "một giấc mơ" mà mình luôn nghĩ về. Hai ngày rong ruổi trên cung đường đèo mang đến cho nữ vận động viên trải nghiệm "kỳ diệu", khó quên, cùng những người bạn mới và góc nhìn khác về vùng đất này.
Lần đầu có dịp hòa mình vào một phần cuộc sống ở vùng nông thôn Việt Nam, Anna cảm thấy như được &quot;nuông chiều&quot; bởi cảnh sắc và những điều vùng đất này mang lại. &quot;Thế giới đẹp đến khó tin&quot;, cô viết khi chia sẻ về Hà Giang. Nữ vận động viên mong một ngày nào đó có dịp trở lại vùng đất này.
Lần đầu có dịp hòa mình vào một phần cuộc sống ở vùng nông thôn Việt Nam, Anna cảm thấy như được "nuông chiều" bởi cảnh sắc và những điều vùng đất này mang lại. "Thế giới đẹp đến khó tin", cô viết khi chia sẻ về Hà Giang. Nữ vận động viên mong một ngày nào đó có dịp trở lại vùng đất này.
Anna ngồi sau xe máy của Tuấn, một lái xe người bản địa kiêm trưởng nhóm. Hà Giang Loop là hành trình nhiều ngày bằng xe máy qua những cung đường quanh co giữa núi rừng và các bản làng hẻo lánh, ngày càng được biết đến trong cộng đồng du khách quốc tế. Cung đường này thường bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tiếp tục đến Mèo Vạc rồi trở về Quản Bạ. Tuyến dài khoảng 350 km, đi qua những hõm núi, đèo cao, vực sâu, các đứt gãy địa chất và hẻm vực.
Anna ngồi sau xe máy của Tuấn, một lái xe người bản địa kiêm trưởng nhóm. Hà Giang Loop là hành trình nhiều ngày bằng xe máy qua những cung đường quanh co giữa núi rừng và các bản làng hẻo lánh, ngày càng được biết đến trong cộng đồng du khách quốc tế. Cung đường này thường bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tiếp tục đến Mèo Vạc rồi trở về Quản Bạ. Tuyến dài khoảng 350 km, đi qua những hõm núi, đèo cao, vực sâu, các đứt gãy địa chất và hẻm vực.
Từ ngày 10/9, Anna Bright đến Hà Nội, tham gia buổi giao lưu cùng đông đảo người hâm mộ tại một cụm sân ở phường Long Biên. Kết thúc chương trình, cô dành thời gian dạo phố cổ Hà Nội, ăn bún chả và uống cà phê. Từ đây, hành trình &quot;xuyên Việt&quot; của tay vợt người Mỹ được fan hâm mộ theo dõi qua những hình ảnh trên trang Fanpage hơn 50.000 lượt theo dõi.
Từ ngày 10/9, Anna Bright đến Hà Nội, tham gia buổi giao lưu cùng đông đảo người hâm mộ tại một cụm sân ở phường Long Biên. Kết thúc chương trình, cô dành thời gian dạo phố cổ Hà Nội, ăn bún chả và uống cà phê. Từ đây, hành trình "xuyên Việt" của tay vợt người Mỹ được fan hâm mộ theo dõi qua những hình ảnh trên trang Fanpage hơn 50.000 lượt theo dõi.

Anna Bright sinh năm 1999 tại Florida, Mỹ. Trước khi theo đuổi sự nghiệp pickleball, cô từng là tay vợt tennis NCAA, đại diện Đại học California, Berkeley.

Từ năm 2022, Bright bắt đầu thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Hiện tay vợt 26 tuổi thi đấu cho đội St. Louis Shock tại MLP và xếp hạng số 2 trong nhóm các vận động viên nữ hàng đầu.

Znews
#pickleball #Anna Bright

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