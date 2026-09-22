Hệ thống kiểm soát không lưu Anh tê liệt

TPO - Hàng nghìn hành khách tại Anh tiếp tục đối mặt với tình trạng chậm, hủy chuyến ngày 21/9 sau khi hệ thống kiểm soát không lưu của Cơ quan cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu của Anh (NATS) gặp sự cố kỹ thuật tại trung tâm Prestwick, Scotland. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần hệ thống kiểm soát không lưu của Anh gặp trục trặc nghiêm trọng.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 35 chuyến bay khởi hành từ Anh đã bị hủy hoặc không thể thực hiện, trong khi 37 chuyến bay dự kiến đến Anh cũng bị hủy. Các sân bay Glasgow, Manchester, Edinburgh, Belfast International và Belfast City chịu ảnh hưởng đáng kể. Một số chuyến bay bị chậm ít nhất 3 giờ.

NATS cho biết, sự cố xảy ra vào sáng sớm 21/9 tại trung tâm Prestwick. Nguyên nhân được xác định là vấn đề kết nối với một phần mạng lưới hệ thống, ảnh hưởng đến hoạt động tại Scotland và miền Bắc nước Anh.

Để đảm bảo an toàn, NATS đã áp dụng các quy định kiểm soát không lưu nhằm điều tiết lưu lượng trong lúc các kỹ sư điều tra sự cố. Đơn vị này sau đó thông báo vấn đề đã được khắc phục và đang phối hợp với các sân bay, hãng hàng không để từng bước dỡ bỏ các hạn chế còn lại.

Các hàng người đang ùn ứ tại sân bay Manchester sáng nay sau một sự cố khác liên quan đến kiểm soát không lưu. Ảnh: @Zenpix Ltd.

NATS khẳng định sự cố lần này không liên quan đến trục trặc xảy ra ngày 8/9, khi một lỗi phần mềm trong hệ thống phân bổ mã cho máy bay khiến hơn 2.000 chuyến bay bị hủy tại các sân bay như London Heathrow và Gatwick, ảnh hưởng khoảng 330.000 hành khách.

Tuy nhiên, sự cố mới tiếp tục gây sức ép lên CEO NATS Martin Rolfe. Hãng hàng không Ryanair cho biết hơn 25.000 hành khách của hãng bị ảnh hưởng trong ngày 21/9, với hơn 140 chuyến bay bị chậm, đồng thời yêu cầu ông Rolfe từ chức.

Giám đốc vận hành Ryanair Neal McMahon cho rằng, sự cố xảy ra chỉ vài ngày sau khi NATS cam kết đã triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế tác động nếu hệ thống tiếp tục gặp trục trặc. Theo ông, việc hệ thống xử lý dữ liệu chuyến bay tiếp tục gặp sự cố cho thấy các phương án dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu.

Hành khách chờ khởi hành trên chuyến bay của easyJet sáng nay trong bối cảnh các chuyến bay lại bị hoãn. Ảnh: @WovenPete.

EasyJet cũng cho rằng sự cố mới nhất đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu của hệ thống NATS, đồng thời kêu gọi triển khai các biện pháp mạnh để ngăn những sự cố tương tự tái diễn. British Airways cảnh báo một số hành khách có thể tiếp tục bị ảnh hưởng lịch trình, trong khi Jet2 yêu cầu NATS tăng cường hành động, trách nhiệm giải trình và khả năng dự phòng.

Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Andy Burnham chưa lên tiếng ủng hộ ông Rolfe. Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết cuộc rà soát do Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander thực hiện vẫn đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh cần làm rõ tại sao sự cố không được phát hiện trước khi được khắc phục.

Bộ trưởng Alexander xác nhận các kỹ sư đã xử lý vấn đề nhưng cảnh báo hành khách vẫn có thể phải đối mặt với một số chậm trễ trong quá trình hệ thống khôi phục hoàn toàn.

Tình trạng gián đoạn đã ảnh hưởng tới nhiều hành khách. Tại sân bay Glasgow, Lewis Fraser cho biết anh bị mắc kẹt trên đường băng và có nguy cơ lỡ chuyến bay nối chuyến từ Heathrow tới Chicago. Trong khi đó, tại sân bay Birmingham, một số hành khách trên chuyến bay của easyJet tới Edinburgh đã phải rời máy bay sau 45 phút chờ đợi.

Một bảng thông tin chuyến bay hiển thị các chuyến bay bị hoãn và hủy tại Sân bay London City vào sáng 21/. Ảnh: Reuters.

Các sân bay cũng liên tục phát cảnh báo hành khách kiểm tra thông tin với hãng hàng không trước khi đến sân bay. Sân bay Glasgow cho biết tình trạng chậm chuyến có thể tiếp tục do tác động dây chuyền trong mạng lưới.

CEO Airlines UK Tim Alderslade, cho rằng hệ thống kiểm soát không lưu là một phần hạ tầng quốc gia trọng yếu và cần đủ khả năng chống chịu để bảo đảm hoạt động hàng không. Ông kêu gọi các cơ quan chức năng giải quyết những điểm yếu của hệ thống nhằm ngăn các sự cố tương tự tiếp diễn.

Sự cố ngày 21/9 xảy ra trong bối cảnh NATS vẫn đang chịu áp lực sau hàng loạt trục trặc trong những năm gần đây. Tháng 7 năm ngoái, một sự cố liên quan đến radar khiến hơn 160 chuyến bay bị hủy. Trước đó, tháng 8/2023, lỗi kỹ thuật trong quá trình xử lý kế hoạch bay khiến hơn 700.000 hành khách bị ảnh hưởng.

NATS hiện điều hành khoảng 2,5 triệu chuyến bay mỗi năm. Chính phủ Anh sở hữu 49% cổ phần NATS và là cổ đông lớn nhất, trong khi phần còn lại thuộc về các hãng hàng không, sân bay, nhà đầu tư và nhân viên.