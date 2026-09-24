Khánh Hòa đón chuyến bay trực tiếp từ Moscow - Liên bang Nga

Khánh Hòa đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow (Liên bang Nga) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, mang theo 370 hành khách.

Ngày 23/9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Anex Việt Nam và hãng hàng không Vietjet tổ chức chương trình đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow (Liên bang Nga) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Ông Nguyễn Anh Minh - Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tặng hoa cho hành khách.

Chuyến bay VJ 5074 khởi hành từ Sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow) lúc 00h25 ngày 23/9/2026 và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 15h30 cùng ngày. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay có sức chứa 370 hành khách.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tặng hoa và quà lưu niệm cho các hành khách trên chuyến bay Moscow - Khánh Hòa. Đặc biệt, màn múa lân chào đón tại sân bay đã tạo không khí vui tươi, thân thiện, thể hiện tình cảm và sự hiếu khách của người dân Khánh Hòa dành cho du khách ngay khi đặt chân đến địa phương.

Việc khai thác trở lại đường bay trực tiếp Moscow - Cam Ranh không chỉ tạo thuận lợi cho du khách Nga đến Khánh Hòa mà còn góp phần tăng cường kết nối du lịch giữa hai thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ Khánh Hòa tiếp tục đa dạng hóa và phát triển bền vững thị trường khách quốc tế.

Thị trường khách Liên bang Nga nói riêng và các thị trường khách quốc tế nói chung có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của du lịch Khánh Hòa. Trong 8 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả cao, hệ thống đường bay được duy trì, mở rộng. Công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết, hợp tác và phát triển sản phẩm du lịch tiếp tục được quan tâm triển khai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với hành khách.

Tổng lượt khách du lịch đến Khánh Hòa trong 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 39,99% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 6,3 triệu lượt (tăng 67,94%).

Riêng thị trường khách Liên bang Nga đạt 851.390 lượt trong 8 tháng năm 2026, tăng 3,05 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng khách quốc tế và thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.