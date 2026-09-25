Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm nghỉ đông hàng đầu Châu Á

Crystal Bay Vietnam mở mùa khách Nga và CIS ngay từ tháng 9, cùng chương trình bay dự kiến kéo dài đến hết tháng 5/2027 đã mở ra cơ hội nâng tầm vị thế quốc tế của đảo Ngọc.

Vào ngày 23/9/2026, chuyến bay thuê chuyến từ Tashkent, Uzbekistan hạ cánh tại Phú Quốc, đã đưa những du khách đầu tiên của mùa 2026–2027 đến với đảo Ngọc.

Chuyến bay này do Crystal Bay Vietnam – thành viên của Tập đoàn Du lịch Crystal Bay – phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp mở mùa du lịch Phú Quốc dành cho khách Nga và CIS sớm hơn khoảng 2 tháng so với thông thường ngay từ tháng 9.

Thời tiết năm nay thuận lợi hơn với nhiều ngày nắng và lượng mưa thấp hơn các năm trước. Cùng với hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, điều kiện này cho phép Phú Quốc mở rộng đáng kể thời gian tiếp nhận khách quốc tế.

Ngày 23/9/2026, chuyến bay từ Tashkent, Uzbekistan đưa du khách đến Phú Quốc, mở đầu mùa khách Nga và CIS 2026–2027

Lợi thế của đảo ngọc

Trong khi những vùng đất phương Bắc bước vào mùa đông, Phú Quốc vẫn duy trì khí hậu ấm áp. Biển xanh, cát sáng, những hàng dừa và cảnh hoàng hôn phía Tây đảo tạo nên sức hấp dẫn rõ rệt đối với du khách Nga và Trung Á.

Ngoài ra, Bãi Sao, Bãi Khem, Ông Lang, Gành Dầu và Bãi Dài phù hợp với nhiều loại hình nghỉ dưỡng. Hệ sinh thái rừng và biển tạo điều kiện phát triển các hoạt động khám phá thiên nhiên, lặn ngắm san hô, câu cá và du lịch đảo.

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa địa phương được thể hiện qua các làng chài, nghề sản xuất nước mắm, trồng hồ tiêu và nuôi cấy ngọc trai. Gỏi cá trích, ghẹ Hàm Ninh, bún quậy, nhum biển cùng nguồn hải sản phong phú tạo nên bản sắc ẩm thực riêng cho Phú Quốc.

Đáng chú ý, đảo Ngọc đã thu hút nguồn đầu tư lớn vào các khu nghỉ dưỡng 5 sao, công viên chủ đề, khu bảo tồn động vật bán hoang dã, cáp treo vượt biển, phố thương mại và không gian giải trí về đêm. Đây là nền tảng để Phú Quốc phục vụ khách gia đình, khách cao tuổi và những du khách có nhu cầu lưu trú dài ngày.

Crystal Bay mở rộng dòng khách quốc tế

Trong chín tháng đầu năm 2026, Crystal Bay đã đưa hàng trăm nghìn du khách quốc tế đến Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng.

Kết quả này khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc kết nối những thị trường nguồn lớn với các trung tâm du lịch biển của Việt Nam. Thông qua chương trình bay thuê chuyến, lượng khách quốc tế được tổ chức ổn định hơn, tạo điều kiện cho khách sạn và doanh nghiệp địa phương chủ động kế hoạch kinh doanh.

Vietjet Air, SCAT Airlines, Air Astana, Centrum Air và Qanot Sharq Airlines là những hãng đã đóng góp tích cực cho các chương trình vận chuyển khách của Crystal Bay. Từ cuối tháng 10/2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến tham gia thị trường vận chuyển khách Nga và CIS đến Phú Quốc, tạo thêm kỳ vọng về năng lực kết nối mới.

Theo kế hoạch, mùa bay 2026–2027 sẽ kéo dài đến hết tháng 5, với các chuyến thuê chuyến từ Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và các thành phố của Liên bang Nga. Trong cao điểm, mạng bay được định hướng khai thác hằng ngày.

Du khách đến sân bay Phú Quốc ngày 23/9

Đưa Phú Quốc đến gần hơn với thế giới

Nếu các chuyến bay được duy trì ổn định trong chín tháng, Phú Quốc sẽ có điều kiện giảm tính thời vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách quốc tế.

Quan trọng hơn, mạng bay từ Nga và Trung Á có thể trở thành nền tảng cho một hành lang du lịch mới nối khu vực Á – Âu với đảo Ngọc. Đây là thị trường rộng lớn, có nhu cầu tránh đông cao và phù hợp với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển của Việt Nam.

Chuyến bay từ Tashkent ngày 23/9 không chỉ mở đầu mùa khách mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới: chủ động kéo dài mùa vụ, đa dạng hóa thị trường và liên kết chặt chẽ giữa hàng không, lữ hành, lưu trú cùng dịch vụ điểm đến.

Từ những lợi thế sẵn có và các dòng khách quốc tế đang được mở rộng, Phú Quốc có cơ hội tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những điểm nghỉ đông hàng đầu châu Á.