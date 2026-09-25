Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Vietnam Airlines mang sắc màu Trung thu truyền thống lên ‘Chuyến bay Chạm Trăng’

P.V

Vietnam Airlines kết hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và BEAT Network mang không khí Tết Trung thu lên “Chuyến bay Chạm Trăng” VN218 từ TP.HCM đến Hà Nội.

Ở độ cao 10.000 mét, những sắc màu, hương vị và thanh âm quen thuộc của mùa trăng truyền thống mang đến cho hành khách một hành trình đặc biệt, cùng sẻ chia niềm vui và cảm nhận không khí đoàn viên.

Sắc màu lễ hội rộn rã đã ngập tràn nhà ga Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đánh thức sự háo hức của hành khách trước thềm "Chuyến bay Chạm Trăng" VN218 cất cánh hướng về mùa thu Hà Nội.

Trên màn hình chuyến bay hiển thị dòng chữ “Chuyến bay Chạm Trăng” cùng thông điệp “Chạm yêu thương - Trọn mùa đoàn viên” như một lời chúc ấm áp dành tới tất cả hành khách trên chuyến bay.

Cùng đồng hành trên chuyến bay đặc biệt là Đại sứ Rằm Rộ Cao Phú Quý và 5 "đại sứ nhí" đầy nghị lực đến từ Vietnam And Friends. Các em cẩn thận mang theo những chiếc trống bỏi thủ công do chính tay mình nâng niu tô vẽ, sẵn sàng trao gửi niềm vui đến mọi người.

Sự xuất hiện bất ngờ của Chú Cuội và Chị Hằng đến từ Đoàn thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại cửa ra máy bay mang đến niềm vui thích cho các hành khách nhí. Các hành khách cũng nhận được những chiếc đèn lồng Trung thu xinh xắn khắc họa những hình ảnh đoàn viên ấm áp hoặc những chi tiết mô tả cung trăng.

Hành trình đoàn viên ấm áp chính thức bắt đầu từ những nụ cười lấp lánh của hành khách trước giờ khởi hành.

Những ánh mắt háo hức, những nụ cười rạng rỡ của các hành khách nhí khi nhận bộ quà tặng gồm chiếc trống bỏi nhỏ xinh, mascot bông và bánh Trung thu của Vietnam Airlines đã góp thêm sắc màu cho “Chuyến bay Chạm Trăng”.

Những chiếc trống bỏi được làm từ đôi tay của các em nhỏ khuyết tật được gửi đến hành khách với mong muốn mang theo niềm vui của một mùa Trung thu sẻ chia. Từ khoảnh khắc trao và nhận ấy, “Chuyến bay Chạm Trăng” nối dài câu chuyện đoàn viên, để mùa trăng truyền thống "chạm" đến tất cả mọi người.

Niềm vui Trung thu theo các em trong hành trình cùng gia đình, để mùa đoàn viên được ghi dấu bằng những khoảnh khắc thật gần gũi và đáng nhớ.

Chia sẻ về trải nghiệm trên “Chuyến bay Chạm Trăng”, anh Nguyễn Thanh Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Đi đúng chuyến bay Trung thu đặc biệt này là một bất ngờ với tôi. Tôi ấn tượng với không khí Trung thu trên chuyến bay và mong rằng niềm vui ấy sẽ được lan tỏa đến các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, để các em cũng có một mùa trăng vui vẻ, được cảm nhận sự quây quần, ấm áp bên mọi người.”

Không khí thêm rộn ràng khi ca khúc “Rằm Rộ” vang lên trên khoang máy bay. Ca khúc do tài năng âm nhạc trẻ Cao Phú Quý thể hiện. “Rằm Rộ” lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu Việt Nam để viết thành lời bài hát, hướng tới một mùa Trung thu vui vẻ, vẹn tròn.

Đại sứ “Rằm Rộ” Cao Phú Quý chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đón Trung thu và biểu diễn trên một chuyến bay, lại có 5 em nhỏ đồng hành nên càng đáng nhớ. Em hi vọng bài hát “Rằm Rộ” mang đến được không khí vui tươi và góp thêm một sắc màu mới cho Trung thu truyền thống.”

Trẻ nhỏ gõ trống theo nhạc, người lớn vỗ tay hưởng ứng, những hành khách lớn tuổi lắng nghe. Cùng một không gian, Trung thu được cảm nhận theo cách riêng của mỗi thế hệ.

Những vị khách quốc tế hào hứng tận hưởng không khí lễ hội truyền thống của Việt Nam. Ông Molran, đến từ Cologne, Đức bất ngờ chia sẻ: “Thật bất ngờ khi được đón Trung thu ngay trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Những chiếc đèn rực rỡ và không khí lễ hội đã mang đến cho tôi một trải nghiệm thật đẹp và đáng nhớ.”

Những âm thanh rộn ràng, những nụ cười trong veo của trẻ nhỏ và khoảnh khắc những món quà được trao tặng cho hành khách đã khép lại “Chuyến bay Chạm Trăng” sum vầy, ấm áp.

Từ những nét văn hóa của Trung thu truyền thống đến câu chuyện sẻ chia với người yếu thế, “Chuyến bay Chạm Trăng” nối dài tinh thần đoàn viên theo một cách riêng. Chuyến bay đem niềm vui mùa trăng chạm tới tất cả mọi người người và giúp mỗi hành khách tìm thấy cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ cho riêng mình.

Qua mỗi chuyến bay, Vietnam Airlines đưa hành khách đến gần hơn với gia đình, những cuộc sum họp, đồng thời góp phần chuyên chở và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt. Để từ những hành trình trên bầu trời, yêu thương được trao đi, những nét đẹp truyền thống tiếp tục được gìn giữ và mùa trăng đoàn viên thêm trọn vẹn.

#Vietnam Airlines #Chuyến bay Trung thu #Chạm Trăng #Văn hóa Việt #Đoàn viên #Trung thu #Hà Nội

Cùng chuyên mục

Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.

Đổi mới và liên kết để tạo bứt phá nâng tầm du lịch Việt Nam

Cách nào phát triển doanh nghiệp du lịch Việt Nam xứng tầm quốc tế?

TPO - Theo chuyên gia, muốn trở thành 15 doanh nghiệp lớn về du lịch của Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn nhân lực, vốn, công nghệ, liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường và năng lực quản trị…

Lý do Huế muốn 'mở cửa' du lịch y tế

Lý do Huế muốn 'mở cửa' du lịch y tế

TPO - Phát huy lợi thế về y tế chuyên sâu, y học cổ truyền và hệ thống di sản đặc sắc, TP. Huế xây dựng đề án phát triển du lịch y tế, hướng tới hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và điểm đến du lịch y tế hàng đầu cả nước.

Đâu là 'chất' của Lễ hội Thành Tuyên?

Đâu là 'chất' của Lễ hội Thành Tuyên?

Lễ hội Thành Tuyên ngày càng khẳng định sức hút từ quy mô, sự sáng tạo và những giá trị văn hóa cộng đồng. Nhưng điều gì làm nên “chất” riêng của một lễ hội đã trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch của Tuyên Quang?

Hệ thống kiểm soát không lưu Anh tê liệt

Hệ thống kiểm soát không lưu Anh tê liệt

TPO - Hàng nghìn hành khách tại Anh tiếp tục đối mặt với tình trạng chậm, hủy chuyến ngày 21/9 sau khi hệ thống kiểm soát không lưu của Cơ quan cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu của Anh (NATS) gặp sự cố kỹ thuật tại trung tâm Prestwick, Scotland. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần hệ thống kiểm soát không lưu của Anh gặp trục trặc nghiêm trọng.

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321, tăng cường năng lực khai thác cho cao điểm cuối năm

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321, tăng cường năng lực khai thác cho cao điểm cuối năm

Ngày 21/9/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026. Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe