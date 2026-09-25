Khánh Hòa xây dựng khu nghỉ dưỡng mang tầm thế giới tại Vĩnh Hy

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.

Phát triển khu nghỉ dưỡng từ cảnh quan núi rừng

Sáng 25/9, Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group đã tổ chức khởi công dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, nằm tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa và xã Vĩnh Hải, các sở, ngành của địa phương.

Dự án có tổng diện tích khoảng 60 ha, tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng và dự kiến khánh thành, đi vào hoạt động năm 2029. Dự án xây dựng 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng tổ hợp nhà hàng, spa và các công trình dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ cách tổ chức không gian đến ngôn ngữ kiến trúc, dự án hướng tới sự giao hòa giữa tinh thần đương đại và cảm hứng văn hóa địa phương và hình thành một khu nghỉ dưỡng có chất lượng quốc tế nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của Vĩnh Hy.

Các đại biểu thực hiện lễ khởi công dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.

BIM Land đã hợp tác với các đơn vị tư vấn quy hoạch và kiến trúc hàng đầu thế giới để nghiên cứu phương án phù hợp với địa hình và môi trường tự nhiên. Trong thiết kế sơ bộ, không gian được hình dung như một hành trình từ thung lũng, qua các tầng sườn dốc, tới tầm nhìn mở về phía biển. Các khối kiến trúc phát triển theo đường đồng mức, tạo nên những góc nhìn khác nhau ở từng cao độ và tìm sự hài hòa với cảnh quan ngay từ bước nghiên cứu thiết kế.

Theo BIM Group, dự án tiếp nối hành trình gần hai thập kỷ đầu tư tại địa bàn Ninh Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), từ cánh đồng muối Quán Thẻ đến các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời mở ra một cam kết mới trong lĩnh vực du lịch chất lượng cao. Nơi núi, rừng và biển liền kề, Vĩnh Hy sở hữu một cấu trúc cảnh quan hiếm có. Đặc trưng ấy là điểm xuất phát cho quy hoạch khu nghỉ dưỡng, đồng thời đặt ra yêu cầu thận trọng trong quá trình phát triển dự án.

Bà Nguyễn Thu Hương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BIM, phát biểu tại lễ khởi công.

Bà Nguyễn Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM phụ trách địa bàn Khánh Hòa, cho biết: “Giá trị lớn nhất của Vĩnh Hy nằm ở chính cảnh quan và bản sắc của vùng đất. Một công trình được xây dựng trong vài năm, nhưng một vùng đất cần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc cần nương theo địa hình và không gian thiên nhiên, kết hợp giá trị văn hóa địa phương với định hướng kiến trúc xanh để tạo nên giá trị lâu dài.”

Theo bà Nguyễn Thu Hương, dự án hướng tới du khách trân trọng sự riêng tư và mong muốn khám phá điểm đến theo cách của mình: từ những khoảng lặng giữa cảnh quan thung lũng, tầm nhìn hướng biển đến các cuộc gặp gỡ với đời sống bản địa. Những trải nghiệm cụ thể, bao gồm ẩm thực và chăm sóc thân tâm, sẽ tiếp tục được phát triển cùng đối tác vận hành trong các giai đoạn tiếp theo.

Dự án du lịch trọng điểm của địa phương

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Vĩnh Hy nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nước biển trong xanh, nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Núi Chúa - nơi sở hữu hệ sinh thái rừng đặc trưng cùng sự giao hòa giữa hệ sinh thái rừng và biển. Sau quá trình chuẩn bị, đến nay Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ khởi công.

Để dự án triển khai đúng định hướng và quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đề nghị chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nội dung. Đối với chủ đầu tư, ông Trịnh Minh Hoàng đề nghị triển khai dự án đúng quy hoạch, hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường và an toàn. Từng hạng mục cần thích ứng với địa hình, hạn chế can thiệp không cần thiết, kiểm soát tác động đến cảnh quan; chủ động phối hợp với chính quyền, cộng đồng và sử dụng lao động địa phương trong quá trình triển khai.

Đối với các sở, ngành, địa phương, xã Vĩnh Hải, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan liên quan, ông Trịnh Minh Hoàng đề nghị hướng dẫn, xử lý kịp thời công việc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai bảo đảm tiến độ và đúng quy định pháp luật; đồng thời giám sát các cam kết về quy hoạch, môi trường, an ninh trật tự và lợi ích cộng đồng. “Tôi tin tưởng dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn của du lịch đẳng cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Vĩnh Hải nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung”, ông Hoàng chia sẻ.

Phối cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết: Địa phương có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và văn hóa. Việc phát triển du lịch chỉ bền vững khi những giá trị này được gìn giữ và phát huy một cách có trách nhiệm.

“Địa phương kỳ vọng dự án góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm việc làm và mở rộng cơ hội tham gia cho người dân. UBND xã Vĩnh Hải sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường”, ông Quế cho hay.