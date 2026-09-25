Bên trong trụ sở tòa án bỏ hoang được rao thuê hơn nửa tỷ đồng/năm

Nghệ An đã kiểm kê 4.378 cơ sở nhà, đất công; trong đó có 474 cơ sở dôi dư cần xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao. Tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm hơn 350 cơ sở còn tồn đọng trước ngày 30/10.
TPO - Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) rộng hơn 2.110m², nằm ở khu vực trung tâm phường Thành Vinh, được đưa ra cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm.
Nghệ An đã kiểm kê 4.378 cơ sở nhà, đất công; trong đó có 474 cơ sở dôi dư cần xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao. Tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm hơn 350 cơ sở còn tồn đọng trước ngày 30/10.
TPO - HoREA thông tin, hầu như không có doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội nào tiếp cận được gói tín dụng 145.000 tỷ đồng của 9 ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Các đơn vị này phải vay thương mại, có trường hợp chịu lãi suất tới 14%/năm.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ các căn cứ quy hoạch để cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.
TPO - Theo chuyên gia, để chính sách về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang được hình thành và đi vào thực tế trong tương lai, trước hết cần tiêu chí xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; mức thuế cao hơn được tính trên cơ sở nào và có đủ dữ liệu để áp dụng hay không?
Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng khỏi trần tín dụng bất động sản, được đánh giá là bước đi chiến lược. Chính sách không chỉ khơi thông nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, mà còn tạo động lực cho các doanh nghiệp "sếu đầu đàn" dẫn dắt ngành du lịch bứt phá, hướng đến những mục tiêu đầy tham vọng của Nghị quyết 26-NQ/TW.
Sáng 19/9, WOW Center của TT GENESIS chính thức mở cửa và đón hơn 1.000 lượt khách ngay trong ngày đầu tiên. Trên 2.500 m² khuôn viên giữa thực địa dự án, trung tâm trải nghiệm vượt khỏi khuôn khổ khu trưng bày sa bàn, trở thành hành trình tương tác đa giác quan thuyết phục người mua bằng thực chứng.
Tại Lễ công bố và trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, Legend Valley Country Club được trao danh hiệu “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026”, đánh dấu mùa giải thứ hai liên tiếp được vinh danh và khẳng định chất lượng của một sân gôn mang bản sắc riêng giữa những dãy núi đá hàng triệu năm tuổi tại Ninh Bình, đồng thời khẳng định vị thế của tổ hợp gôn – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí quy mô 36 hố.
TPO - Sau khi được giao quản lý 110 nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã thông báo cho thuê 59 cơ sở. Đến nay, 12 cơ sở đã được đưa vào khai thác, tạo nguồn thu khoảng 3,7 tỷ đồng/năm.
Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ, dòng tiền của người mua có xu hướng dịch chuyển về những dự án có tiến độ hiện hữu, pháp lý minh bạch và đáp ứng nhu cầu ở thực. Việc sở hữu những căn hộ trong quỹ căn cuối cùng tại Happy One Mori nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư bởi đáp ứng các tiêu chí gia tăng giá trị tài sản, an toàn về pháp lý và tiến độ xây dựng nhanh.
TPO - Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; Diễn biến mới tại dự án khu phức hợp sân golf 1,5 tỷ USD; Đề xuất thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc dự án khởi công; Hưng Yên tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa trên diện tích 1.700 ha;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/9.
Tọa lạc tại lõi trung tâm bên sông Hàn, Capital Square kết nối căn hộ cao cấp với hệ tiện ích, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm trong cùng một tổ hợp. Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cao, thúc đẩy thương mại – dịch vụ và làm phong phú trải nghiệm du lịch đô thị Đà Nẵng.
TPO - Theo chuyên gia, quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình có thể tác động đến tâm lý người mua và diễn biến giá căn hộ.
Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có quy mô gần 990 ha, tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD, đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.
Khi vật chất phô trương không còn là thước đo duy nhất cho vị thế, giới thượng lưu bắt đầu tìm kiếm những giá trị có chiều sâu. Sự xa xỉ ở kỷ nguyên mới không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà hiện diện ở khả năng tận hưởng những đặc quyền riêng tư và khác biệt.
Tiến gần cột mốc hoàn thiện, Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại khu đô thị tích hợp Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), vừa chính thức được cất nóc vào ngày 17/9. Thông tin về Trellia Vista - tháp cuối cùng của phân khu cũng vừa được hé lộ.
“Mắt thấy, tai nghe” một đại đô thị đã vận hành, khách hàng tự tin dọn về Ocean City. Một chuyến đi chơi cuối tuần đôi khi lại trở thành “bài kiểm tra” thực tế cho quyết định chọn nơi an cư. Nhiều gia đình đã “bỏ phiếu thuận” cho Ocean City chỉ sau một chuyến trải nghiệm thực tế. Hạ tầng tiện ích đã vận hành, cộng đồng hiện hữu và chất lượng sống có thể kiểm chứng là điều có giá trị thuyết phục nhất mà không một lời giới thiệu nào có thể thay thế.
Ngày 19/9, lễ giới thiệu bộ sưu tập giới hạn Hue Legacy Residence với chủ đề “Legacy Avenue Royale – Đại lộ di sản hoàng gia” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Dự án gồm 42 căn shophouse sở hữu lâu dài tại lõi đô thị Huế mở ra khả năng phát triển linh hoạt các mô hình thương mại, dịch vụ và lưu trú.