Bên trong trụ sở tòa án bỏ hoang được rao thuê hơn nửa tỷ đồng/năm

TPO - Theo chuyên gia, để chính sách về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang được hình thành và đi vào thực tế trong tương lai, trước hết cần tiêu chí xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; mức thuế cao hơn được tính trên cơ sở nào và có đủ dữ liệu để áp dụng hay không?