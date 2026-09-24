WOW Center - Biểu tượng trải nghiệm bất động sản đột phá tại Nam Sài Gòn

Sáng 19/9, WOW Center của TT GENESIS chính thức mở cửa và đón hơn 1.000 lượt khách ngay trong ngày đầu tiên. Trên 2.500 m² khuôn viên giữa thực địa dự án, trung tâm trải nghiệm vượt khỏi khuôn khổ khu trưng bày sa bàn, trở thành hành trình tương tác đa giác quan thuyết phục người mua bằng thực chứng.

Tiên phong làm mới mô hình trải nghiệm bất động sản

Tọa lạc ngay trên thực địa dự án TT GENESIS, mặt tiền lộ giới 30 m thuộc khu dân cư Đào Sư Tích, liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, WOW Center trải rộng 2.500 m2. Đây là sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của Liên doanh Quốc tế trước thế hệ khách hàng ngày càng khắt khe về giá trị thực. Mỗi vị khách đứng đúng tọa độ ngôi nhà tương lai của mình khi lắng nghe tư vấn, tự kiểm chứng vị trí, tầm nhìn và nhịp sống thật của khu vực.

Trung tâm trải nghiệm WOW Center với kiến trúc ấn tượng tại thực địa dự án TT GENESIS

Được kiến tạo khác hẳn mô hình Sales Gallery truyền thống, WOW Center thiết kế trải nghiệm theo từng chủ đề, mỗi khu chức năng đảm nhiệm một chương trong câu chuyện của dự án. Từ “xem nhà” đến “trải nghiệm không gian sống”, công trình mở ra hành trình tương tác đa giác quan, thiết kế có chủ đích để kết nối sâu sắc sản phẩm với nhu cầu thực tế của người mua.

Bước qua sảnh đón với kỹ thuật chiếu sáng tinh tế, khách hàng lập tức chìm đắm trong không gian đa chiều, kiến trúc, nghệ thuật và công nghệ giao thoa hoàn hảo.

Kiến trúc uốn cong dẫn lối, mỗi bước chân mở thêm một lớp thông tin.

Để hiện thực hóa định vị “Căn hộ tri thức Nhật Bản” thành điểm chạm hữu hình, đội ngũ kiến trúc sư đã kiến tạo WOW Center dựa trên cảm hứng từ “The Museum of Knowledge” (Bảo tàng Tri thức).

Ý tưởng này chi phối toàn bộ ngôn ngữ thiết kế của công trình. Nhìn từ bên ngoài, WOW Center mang đường cong cách điệu từ biểu tượng vô cực, gửi gắm thông điệp về sự vô tận của tri thức. Tiến vào sảnh tiếp khách, người xem không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh những kệ sách khổng lồ đồ sộ chạm trần.

Hình ảnh mô phỏng kệ sách đồ sộ tại WOW Center

Đây là điểm nhấn kiến trúc dùng hình ảnh cuốn sách - biểu tượng vĩnh cửu của học thức - tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, khơi mở trí tưởng tượng và diễn đạt bằng hình khối triết lý sống mà TT GENESIS theo đuổi, chọn kể định vị của dự án bằng chính ngôn ngữ của không gian.

Kết hợp cùng hệ thống màn hình LED cong rực rỡ và sa bàn ứng dụng công nghệ 3D Mapping tối tân, WOW Center mang đến “bữa tiệc” thị giác mãn nhãn, tái hiện trực quan tổ ấm tương lai – nơi tri thức hiện diện, được sẻ chia và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Từ điểm chạm không gian đến lời cam kết về giá trị sống đích thực

Hơn 1.000 lượt khách trong ngày đầu tiên cho thấy WOW Center hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của cả cộng đồng và là minh chứng chân thực cho chuẩn mực sống quốc tế sắp thành hình.

Hơn 1.000 lượt khách trong ngày đầu tiên khai trương

Nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ngay tâm điểm hệ sinh thái giáo dục quốc tế sầm uất, TT GENESIS là dự án mang định vị “Căn hộ tri thức Nhật Bản” tiên phong trên thị trường. Hai tòa tháp The Maris và The Lucis với 1.438 sản phẩm, kiến tạo không gian sống lấy giáo dục và sự phát triển con người làm trung tâm.

Được bảo chứng bởi liên doanh Quốc tế gồm TT Capital cùng các tập đoàn danh tiếng từ Nhật Bản (Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Group) và Singapore (Vietmax Capital), TT GENESIS thiết lập chuẩn mực an cư toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

Toàn cảnh TT GENESIS thu vào một vầng sáng.

Hành trình dạo bước qua WOW Center cũng chính là lúc khách hàng được tiệm cận gần nhất với tổ ấm tương lai. Mọi nền tảng đã sẵn sàng để kiến tạo nên cộng đồng tinh hoa, mang mã gen tri thức và bền vững giữa lòng khu Nam Sài Gòn.