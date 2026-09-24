Tháp Trellia Vista tại Mizuki Park: Hai mặt hướng thủy, đưa thiên nhiên thành một phần trải nghiệm sống

Tiến gần cột mốc hoàn thiện, Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại khu đô thị tích hợp Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), vừa chính thức được cất nóc vào ngày 17/9. Thông tin về Trellia Vista - tháp cuối cùng của phân khu cũng vừa được hé lộ.

Trong khuôn khổ Nam Long Experience 2026 (diễn ra ngày 18-20/9 tại SECC, TPHCM), sự kiện khởi động kinh doanh Trellia Vista diễn ra sôi nổi quy tụ gần 1.000 chuyên viên kinh doanh và hệ thống đại lý chiến lược, ghi nhận sức hút mạnh mẽ của tòa tháp cuối cùng thuộc phân khu compound.

Theo thông tin công bố tại sự kiện, Trellia Vista sở hữu vị trí kề cận kênh tự nhiên với hai mặt hướng thủy. Tầm nhìn sinh thái rộng mở, kết hợp cùng thiết kế căn hộ hiện đại và hệ tiện ích đa lớp, tòa tháp được kỳ vọng trở thành lựa chọn an cư nâng tầm trong một Mizuki Park đã thành hình.

Hai mặt hướng thủy, thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống

Kế thừa cảm hứng kiến trúc từ cây tre – biểu tượng của sức sống và bền vững – cùng tinh thần giao hòa giữa yếu tố thủy và mộc của Trellia Cove, Trellia Vista tiếp nối ngôn ngữ thiết kế gần gũi với thiên nhiên, hướng đến không gian sống an yên và riêng tư giữa lòng đô thị.

Trellia Vista gây ấn tượng bởi vị trí liền kề hai mặt nước tự nhiên.

Điểm khác biệt của Trellia Vista nằm ở vị trí kề cận kênh tự nhiên, với hai mặt hướng thủy và hướng nhìn trực diện ra rạch Bà Lào. Từ đây, cư dân có thể ngắm nhìn cảnh quan mặt nước cùng những khoảng xanh trải dài, tận hưởng cảm giác thư thái ngay giữa lòng đô thị.

Kiến trúc căn hộ mở với hệ cửa kính lớn cùng thiết kế trần cao cũng góp phần tăng khả năng đón sáng và lưu thông khí tươi, đưa dòng chảy sinh khí từ thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống.

Tầm nhìn khoáng đạt hướng thủy và thiên nhiên xanh tại Trellia Vista.

Chính yếu tố “không thể tái lập” của vị trí liền kề mặt nước tự nhiên, cùng cảnh quan nương theo cấu trúc đất và quy hoạch ban đầu đã góp phần định vị Trellia Vista như tòa tháp với không gian sống sinh thái độc bản tại Mizuki Park. Lớp “đệm sinh thái” giúp tách biệt cư dân khỏi ồn ào phố thị, mở ra cuộc sống tĩnh tại.

Một khoảng riêng an yên, muôn trải nghiệm sống trong tầm tay

Tại Trellia Vista, cư dân có thể tận hưởng không gian sống riêng tư trong phân khu compound, đồng thời tiếp cận hệ tiện ích đa dạng ngay ngưỡng cửa. Hệ thống tiện ích được bố trí thành hai lớp, từ các không gian sinh hoạt, vận động và thư giãn dành riêng cho cư dân Trellia Cove đến hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu tại Mizuki Park.

Ngay dưới chân tòa tháp, hàng chục tiện ích nội khu được bố trí theo từng nhóm nhu cầu, mang đến sự thuận tiện trong sinh hoạt và những trải nghiệm phong phú mỗi ngày.

Khu tập yoga ngoài trời bố trí dưới chân tòa tháp.

Cụm vận động dành cho người lớn có phòng gym, yoga, khu tập golf; cư dân nhí thỏa thích trải nghiệm ở hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khám phá thiên nhiên giữa những khoảng xanh trải rộng. Clubhouse, công viên, khu BBQ và không gian thư giãn… được bố trí giữa thảm thực vật xanh mướt, giúp cư dân có thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi, gắn kết bên nhau.

Chỉ vài bước chân từ Trellia Vista là 3.500m² công viên bờ sông, đường dạo ven nước, các khoảng xanh xen kẽ giữa những tòa tháp cùng nhiều không gian thư giãn ngoài trời. Lối quy hoạch này đủ thuận tiện để cư dân đáp ứng nhanh nhu cầu sinh hoạt thường nhật, cũng đủ phong phú nhờ cách bố trí xen kẽ không gian trong nhà - ngoài trời, qua đó đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tái tạo năng lượng và tăng sự gắn kết giữa các thành viên.

Không gian sống tại Trellia Vista riêng tư, tĩnh tại nhưng vẫn kết nối với nhịp sống sôi động đã hiện hữu tại Mizuki Park.

Mở rộng ra, cư dân tương lai của Trellia Vista còn được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đang vận hành bài bản của khu đô thị tích hợp 26ha, từ công viên trung tâm, đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, đến siêu thị, chuỗi F&B, nhà thuốc… đáp ứng nhu cầu tận hưởng cư dân mọi lứa tuổi. Quần thể trường liên cấp quốc tế gần kề kiến tạo lộ trình giáo dục ưu việt, mang lại nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Giá trị của tòa tháp được đặt trên nền tảng cộng đồng 4.000 gia đình đã an cư và nhịp sống đã được kiểm chứng tại Mizuki Park, từng ngày vun đắp sức sống và bản sắc riêng cho khu đô thị.

Trellia Vista có cấu trúc 20 tầng cùng 1 tầng hầm. Hiện tòa tháp đã hoàn thành kết cấu đến tầng 20 và tầng kỹ thuật.

Với kết cấu tòa tháp đã hoàn thành đến tầng 20 và tầng kỹ thuật, Trellia Vista đang tiến gần hơn đến cột mốc hoàn thiện, đồng thời là dấu mốc khép lại quỹ sản phẩm compound giới hạn tại Mizuki Park.

Với Trellia Vista, người mua không chỉ lựa chọn một căn hộ mới mà đây còn sở hữu một tấm vé thông hành để bước vào một cộng đồng cư dân văn minh hiện hữu của Mizuki Park - khu đô thị tích hợp đáng sống bậc nhất tại khu Nam TP.HCM.