Pasco ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt

Công ty TNHH Sơn Pasco Việt Nam chính thức giới thiệu Pasco CA08 - Wall Base Damp Proofing, dòng sản phẩm chống ẩm chân tường được phát triển chuyên biệt cho khu vực tiếp giáp nền nhà, nơi thường xuyên chịu tác động của hơi ẩm, nước lau sàn, nước mưa hắt và độ ẩm trong vật liệu xây dựng.

Pasco CA08 - dòng sản phẩm chống ẩm chân tường mới của Pasco Việt Nam. (Ảnh: Pasco)

Trong một công trình, chân tường thường không phải vị trí được chú ý đầu tiên - người dùng quan tâm nhiều hơn đến màu sơn phòng khách hay khả năng chống thấm sân thượng. Nhưng đây lại là khu vực âm thầm chịu nhiều tác động nhất trong quá trình sử dụng.

Dấu hiệu xuống cấp ban đầu có thể chỉ là một vết loang nhỏ, bề mặt đổi màu, xuất hiện lớp phấn mịn hoặc một góc sơn bong nhẹ. Nếu không được xử lý, các biểu hiện này có thể lan rộng, khiến không gian mất đi vẻ sạch sẽ, chỉn chu.

Khi bức tường giống như một miếng bọt biển

Có thể hình dung bức tường giống như một miếng bọt biển với nhiều mao dẫn nhỏ bên trong. Khi vật liệu gặp ẩm, nước di chuyển qua các mao dẫn, len dần vào kết cấu. Bên ngoài chỉ xuất hiện một vết loang nhỏ, nhưng bên trong, quá trình hút ẩm có thể đã diễn ra trong một thời gian dài.

Trong thực tế, nhiều công trình sơn phủ lại sau khi chân tường bong tróc hoặc loang màu - cải thiện bề mặt trong thời gian ngắn, nhưng nếu nền vẫn tiếp tục hút ẩm, hiện tượng cũ vẫn có thể quay lại.

Pasco CA08 được phát triển từ bài toán đó. Thay vì chỉ che phủ dấu hiệu bên ngoài, sản phẩm hướng đến việc tạo thêm một lớp bảo vệ trong suốt trên nền vật liệu, hỗ trợ hạn chế hút ẩm, thấm nước, loang ố, bong tróc và phấn hóa trong thời gian dài hơn.

Giải pháp mới cho vấn đề ẩm chân tường

Với CA08, Pasco đưa ra hướng tiếp cận chủ động hơn - bảo vệ chân tường trước khi vấn đề trở nên rõ rệt. Sản phẩm có thể ứng dụng cho chân tường mới trát, tường có dấu hiệu hút ẩm nhẹ, tường ngoài trời chịu nước hắt, bề mặt xi măng, bê tông, bê tông mài, gạch đá và các bề mặt khoáng cần được bảo vệ.

Sau khi khô, Pasco CA08 tạo lớp bảo vệ trong suốt, không làm thay đổi màu sắc tự nhiên của vật liệu, phù hợp với các bề mặt cần giữ vẻ nguyên bản như xi măng, bê tông mài, gạch đá hoặc không gian mang phong cách tối giản, mộc.

Pasco CA08 là sản phẩm xử lý bề mặt, hỗ trợ ổn định phần nền, giảm ảnh hưởng của hơi ẩm, hạn chế thấm nước, giảm hút ẩm, giữ nguyên màu nền vật liệu, tăng độ bền bề mặt và giúp lớp sơn phủ bám chắc hơn. CA08 có thể thi công bằng cọ, rulô hoặc máy phun, phù hợp với nhiều điều kiện thực tế.

Công nghệ đứng sau Pasco CA08

Theo đội ngũ R&D của Pasco, CA08 dùng công nghệ silane-siloxane thẩm thấu kết hợp hạt nano silica, khác với các dòng sơn chống thấm phủ màng thông thường. Hoạt chất len sâu vào hệ mao dẫn của xi măng, bê tông, gạch, tạo liên kết kỵ nước ngay bên trong vật liệu thay vì chỉ nằm trên bề mặt, nhờ đó tường vẫn thở được: hơi ẩm tồn dư thoát ra ngoài, còn nước từ bên ngoài bị ngăn thấm vào, hạn chế bí hơi, phồng rộp. Sản phẩm trải qua nhiều vòng thử nghiệm trong phòng lab và trên công trình thực tế, tập trung vào ba tiêu chí: chống thấm, độ bền màu và độ bám dính trên nền ẩm.

"Chân tường nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến cảm giác bền đẹp của ngôi nhà. Với Pasco CA08, chúng tôi muốn đưa ra một giải pháp chuyên biệt, dễ thi công và phù hợp với điều kiện nhà ở tại Việt Nam", ông Nguyễn Tiến Thắng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Pasco Việt Nam chia sẻ.

Thêm lựa chọn cho chủ nhà, thợ thi công và nhà phân phối

Với chủ nhà, Pasco CA08 hướng đến việc giảm nỗi lo chân tường ẩm khiến ngôi nhà nhanh cũ, kém sạch sẽ. Với thợ thi công, sản phẩm bổ sung giải pháp xử lý bề mặt trước khi hoàn thiện, góp phần hạn chế bong tróc, phấn hóa hoặc xuống cấp sau thi công. Với nhà phân phối, CA08 có điểm bán rõ ràng khi tập trung vào một vấn đề quen thuộc nhưng chưa có nhiều sản phẩm chuyên biệt, giúp quá trình tư vấn dễ hiểu và sát nhu cầu thực tế hơn.

Pasco CA08 bảo vệ chân tường trước tác động của hơi ẩm và thấm ngược. (Ảnh: Pasco)

Việc ra mắt Pasco CA08 cho thấy Pasco đang phát triển danh mục theo hướng thực tế và chuyên sâu hơn, tập trung vào khu vực chân tường - nơi hơi ẩm, nước và thời gian thường âm thầm để lại dấu vết. Đây có thể không phải phần nổi bật nhất trong một ngôi nhà, nhưng khi xuống cấp, toàn bộ không gian sẽ nhanh mất đi cảm giác sạch sẽ, chỉn chu - nên bảo vệ chân tường không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn góp phần giữ vẻ đẹp lâu dài cho công trình.

Với Pasco CA08, câu chuyện chống ẩm bắt đầu sớm hơn - từ chính phần chân tường, trước khi các dấu hiệu xuống cấp xuất hiện.

PASCO CA08 – Chống ẩm chân tường- Bảo vệ từ bên trong