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Gỡ nút thắt gần 3.500 dự án, khơi thông hơn 2,5 triệu tỷ đồng

Duy Quang

TPO - Tính đến ngày 15/9, cả nước có 3.407 dự án - chiếm 73% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn.

4.685 dự án gặp khó

Ngày 22/9, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) thông tin kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước, tính đến thời điểm 15/9.

Theo đó, trong 5 năm tới, phải xử lý dứt điểm 100%, không được bỏ sót dự án tồn đọng, kéo dài nào để khơi thông nguồn lực từ hàng chục ngàn hecta đất và hơn 2,5 triệu tỷ đồng bị "chôn" vào đất trong hàng chục năm qua để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số từ năm 2026 trở đi.

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Một dự án bất động sản ở TPHCM được tháo gỡ và tiếp tục xây dựng, bàn giao nhà cho khách hàng.

Ông Châu dẫn số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 15/9 đã tổng hợp được 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trong phạm vi cả nước được đăng ký trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính.

Trong đó, có 3.407 dự án - chiếm 73% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng - được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn. Các dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương.

Còn 1.123 dự án - chiếm 24% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài - đã được các bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. 155 dự án - chiếm 3% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài - được các bộ, ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền giải quyết thuộc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giải phóng nguồn lực đất đai

Riêng tại TPHCM, tính đến ngày 5/9 có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính với quy mô diện tích hơn 30.691 ha, tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Đến nay, TPHCM có 233 dự án, chiếm 25% đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Còn lại 688 dự án, chiếm 75%, các sở, ngành đã đề xuất được phương án xử lý trong thời gian tới.

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Đến nay, TPHCM có 233 dự án, chiếm 25% đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn.

“Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp có thẩm quyền và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan Trung ương và TPHCM đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho 650 dự án tồn đọng, kéo dài nên thị trường bất động sản TPHCM trong 7 tháng đầu năm nay đã có chuyển biến tích cực”, ông Châu nhìn nhận.

Cụ thể, có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025.

Đáng chú ý, giá nhà có dấu hiệu chững lại, có xu thế giảm nhưng do lãi suất vay quá cao, khó tiếp cận vốn tín dụng nên sức mua đang rất yếu.

Điều này ảnh hưởng đến dòng tiền và tính thanh khoản của doanh nghiệp và thị trường bất động sản vẫn đang rất thiếu sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thực là nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, nhà ở xã hội.

Do vậy, HoREA kỳ vọng tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào tháng 10 - 11/2026 sẽ sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và các luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Duy Quang
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