Khải Hoàn Prime định hình lại cuộc chơi tại Nam Sài Gòn

Thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm bước vào cuộc cạnh tranh sôi động, mang đến lợi thế lớn cho người mua nhà, khi các chủ đầu tư giàu tiềm lực đồng loạt tung ra những chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn cùng bài toán đầu tư tối ưu để chinh phục khách hàng.

Khải Hoàn Prime đã hoàn thiện căn hộ dự kiến chính thức bàn giao cho khách hàng từ Quý 2/2027

Giữa lúc khẩu vị của giới đầu tư trở nên khắt khe hơn bao giờ hết, khu vực Nam Sài Gòn vẫn giữ vững vị thế là “tâm chấn” của dòng vốn đầu tư nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đang tăng tốc từng ngày và biên độ đô thị hóa không ngừng mở rộng. Tuy nhiên, việc sở hữu một căn hộ cao cấp tại Nam Sài Gòn thời điểm này không phải là một bài toán dễ dàng. Áp lực dòng tiền ngắn hạn, lãi suất biến động và bài toán cân đối tài chính luôn là những rào cản tâm lý khiến nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư chần chừ “xuống tiền”.

Bước ngoặt của thị trường xuất hiện khi Khải Hoàn Prime, dự án sáng giá tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, vừa chính thức tung ra “bom tấn” chính sách hỗ trợ khách hàng chưa từng có tiền lệ. Không đơn thuần là một chương trình ưu đãi bán hàng, đây là một nước đi chiến lược nhằm gia tăng tính cạnh tranh đồng thời định hình lại cuộc chơi của phân khúc căn hộ cao cấp tại khu vực Nam Sài Gòn.

Xung lực từ hệ thống hạ tầng

Không phải ngẫu nhiên mà khu vực Nam Sài Gòn luôn duy trì sức hút mãnh liệt đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp và cộng đồng cư dân, nhất là giới doanh nhân, chuyên gia, trí thức cũng như Việt kiều và người nước ngoài. Đây là tọa độ hiếm hoi sở hữu sự giao thoa hoàn hảo giữa hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế và mạng lưới hạ tầng trọng điểm.

Khải Hoàn Prime tạo sức hút với chính sách tài chính ưu việt

Có thể kể đến các tiện ích như trung tâm thương mại Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart; Bệnh viện quốc tế FV, Viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, Bệnh viện Tâm Anh hay hệ thống trường học liên cấp quốc tế từ mầm non đến đại học và cả các khu vui chơi giải trí, sân golf…

Về hạ tầng giao thông, Nam Sài Gòn cũng đang tiếp nhận xung lực từ những dự án kết nối khu vực đến hệ thống cầu – đường kết nối liên vùng đang từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt, hệ thống metro hiện đại đang triển khai xây dựng tại đây hứa hẹn tạo nên xung lực phát triển bền vững cho thị trường bất động sản.

Song, với nhiều khách hàng, đi kèm với tiềm năng đó là bài toán về áp lực tài chính ban đầu. Làm sao để sở hữu một bất động sản giá trị cao mà không bị áp lực dòng tiền? Cần làm gì để nắm bắt đúng điểm rơi của thị trường khi biên độ lợi nhuận đang rộng mở?

Đó chính là khoảng trống hoàn hảo mà Khải Hoàn Prime đã bước vào, giải quyết trọn vẹn bài toán khó của nhà đầu tư bằng một chính sách tài chính ưu việt.

Chính sách “bom tấn” của Khải Hoàn Prime

Thấu hiểu những điểm nghẽn tài chính của khách hàng trong giai đoạn hiện tại, Khải Hoàn Prime vừa công bố chính sách ưu đãi mang tính đột phá toàn diện.

1. Ký hợp đồng mua bán với 0 đồng: Phá băng mọi giới hạn tài chính

Điểm nhấn đắt giá nhất chính là giải pháp tạo đòn bẩy vốn cực kỳ thông minh. Khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ chỉ với số vốn ban đầu bằng 0 đồng, đồng thời được thanh toán siêu giãn trong 3 năm. Với việc nhận bàn giao nhà vào quý 2/2027, chính sách này chính là chiếc “chìa khóa vàng” giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền mặt. Bởi họ có thể giữ lại nguồn vốn cho các cơ hội kinh doanh khác mà vẫn nắm chắc trong tay một tài sản giá trị và vẫn còn nhiều tiềm năng gia tăng.

2. Vay lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn tiềm ẩn biến động, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng kết hợp thời gian ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng đóng vai trò như một “tấm khiên bảo vệ” vững chắc cho khách hàng.

Đặc biệt, với mốc bàn giao nhà vào quý 2/2027, khách hàng hoàn toàn có thể thảnh thơi đón nhận căn hộ đưa vào khai thác cho thuê để sinh dòng tiền đều đặn hàng tháng trong suốt một thời gian dài mới bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.

3. Đặc quyền miễn phí quản lý 24 tháng

Không dừng lại ở bài toán dòng tiền, Khải Hoàn Prime tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường bằng hệ thống đặc quyền hấp dẫn như miễn phí quản lý 24 tháng, giúp chủ căn hộ tối ưu hóa chi phí vận hành ngay khi chuyển về sinh sống hay chiết khấu cho khách hàng booking sớm 3%.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình tri ân bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes C200, Honda SH, Air Blade và hàng chục tour du lịch nghỉ dưỡng, vouchers mua sắm...

Giá trị thực tạo nên sức hút mãnh liệt

Một chính sách tài chính ưu việt chỉ thực sự thăng hoa khi đặt trên nền tảng của một sản phẩm bất động sản có giá trị thực vững chắc. Khải Hoàn Prime không nằm trên những trang bản vẽ mà đang tăng tốc “về đích” một cách mạnh mẽ khi chủ đầu tư Khải Hoàn Land và tổng thầu Phước Thành đang dồn mọi nguồn lực triển khai. Đến thời điểm này, pháp lý dự án cũng đã hoàn chỉnh 100% để khách hàng ký hợp đồng mua bán ngay, đồng thời các căn hộ nguyên mẫu bàn giao cũng đã khai trương đón khách đến kiểm chứng ngay tại công trường.

Hệ tiện ích Urban Wellness bên sông tại Khải Hoàn Prime

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương chuẩn bị mở rộng lên 40 mét, nép mình bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo, Khải Hoàn Prime mang đến không gian sống hòa quyện giữa không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên và hệ tiện ích “all in one” chuẩn Urban Wellness quốc tế. Đặc biệt, với mức giá cạnh tranh hấp dẫn bậc nhất và áp dụng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với các thương hiệu Hafele, An Cường…, Khải Hoàn Prime hội tụ trọn vẹn các yếu tố để trở thành một sản phẩm an cư đáng giá và cơ hội đầu tư sinh lời hàng đầu tại Nam Sài Gòn.

Dưới góc nhìn chiến lược, chính sách ưu đãi của Khải Hoàn Prime không đơn thuần là một ưu đãi thương mại, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực và uy tín của chủ đầu tư Khải Hoàn Land. Và việc sở hữu một tài sản hiện hữu với giải pháp dòng tiền thảnh thơi chính là tấm vé thông hành đưa khách hàng đến với thành công một cách vững chắc nhất.