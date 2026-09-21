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Nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ đất

Luân Dũng

TPO - Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang.

Sáng 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên họp, đại diện Bộ NN&MT cho biết đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu tác động, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan; đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, địa phương và ý kiến phản biện của MTTQ Việt Nam.

Bộ NN&MT cũng đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân trên hệ thống VNeID. Hiện nay, các đơn vị kỹ thuật đang hoàn tất thủ tục để đưa hồ sơ lên VNeID phục vụ lấy ý kiến nhân dân.

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Nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 7 nhóm chính sách gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ. Trong đó, cần đánh giá lại chính sách bồi thường, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tiêu cực.

Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, cần nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang; trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm các chính sách được triển khai phù hợp với thực tiễn.

Luân Dũng
#thuế đất #đất bỏ hoang #đầu cơ đất #Luật Đất đai #chính sách đất đai

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