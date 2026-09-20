Những hình ảnh khác lạ ở cư xá Thanh Đa sau khi dân rời đi

TPO - Tại phường Bình Quới, TPHCM, phần lớn cư dân cư xá Thanh Đa đã rời đi, nhiều căn hộ đóng kín cửa, khép lại nhịp sống cũ trước ngày xây mới.
Trên nhiều cánh cửa xuất hiện giấy niêm phong hoặc thông báo căn hộ thuộc sở hữu nhà nước, nghiêm cấm hành vi chiếm dụng. Một số cầu thang dẫn lên các tầng trên cũng được khóa khi phần lớn cư dân đã chuyển đi.
Nhiều vị trí tường bị ố màu, nứt nẻ; bê tông trên trần và hành lang bong tróc, có nơi lộ cả cốt thép. Một số căn hộ gần như đã được dọn trống, chỉ còn lại bàn ghế cũ, vật dụng sinh hoạt và phế liệu.