Những hình ảnh khác lạ ở cư xá Thanh Đa sau khi dân rời đi

TPO - Tại phường Bình Quới, TPHCM, phần lớn cư dân cư xá Thanh Đa đã rời đi, nhiều căn hộ đóng kín cửa, khép lại nhịp sống cũ trước ngày xây mới.