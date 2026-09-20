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Căn hộ được cải tạo, làm mới để thay đổi hoàn toàn diện mạo

Thúy Hiền

TPO - Dù căn hộ vẫn còn khá mới, nữ gia chủ vẫn quyết định cải tạo sau một năm cân nhắc. Từ căn bếp, phòng khách đến các phòng ngủ đều được làm lại, với bảng màu ấm, nhiều chi tiết trang trí và cách lựa chọn nội thất khác hẳn diện mạo ban đầu.

Gia chủ là một cô giáo. Trước khi cải tạo, căn hộ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt nên quyết định sửa nhà từng khiến những người xung quanh thắc mắc. Tuy nhiên, mong muốn của chị không đơn thuần là thay đồ nội thất cũ mà tạo nên một không gian gần hơn với sở thích của mình.

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Sự thay đổi dễ nhận thấy nằm ở căn bếp. Hệ tủ bếp trên chạy kín tường được loại bỏ, nhường chỗ cho khoảng tường thoáng hơn. Gạch dạng thanh màu cá hồi được kết hợp với hệ tủ vàng mozzarella, tạo bảng màu ấm và khác biệt so với căn bếp trước cải tạo.

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Việc giảm tủ phía trên không đồng nghĩa với loại bỏ nhu cầu lưu trữ. Thay vào đó, phần tủ dưới được tổ chức lại để đảm nhiệm phần lớn chức năng chứa đồ. Nhờ vậy, khu vực phía trên mặt bếp bớt nặng nề và màu gạch có thêm khoảng để trở thành điểm nhấn.

Tinh thần ấm áp tiếp tục được đưa sang những không gian khác. Phòng khách mang sắc độ gợi không khí mùa thu, kết hợp nhiều khung tranh gỗ và các mẫu đèn có tính trang trí.

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Do căn hộ dành cho nhiều thế hệ, các không gian không được thiết kế quá riêng biệt theo sở thích của một người. Bảng màu và nội thất được điều chỉnh để giữ sự hài hòa giữa các phòng.

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Lần cải tạo cho thấy sửa nhà không nhất thiết phải bắt đầu khi công trình đã xuống cấp. Với gia đình này, lý do đơn giản hơn: căn hộ vẫn còn mới, nhưng chưa thực sự là không gian mà họ muốn sống lâu dài.

Thúy Hiền
NTK. Phuong Anh Nguyen
#căn hộ #cải tạo #nội thất #sống chung #thiết kế #không gian #nội thất đẹp

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