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Nhà phố mặt tiền 4,5m vẫn rộng, thoáng nhờ giếng trời

Thúy Hiền

TPO - Trên khu đất rộng 4,5x20m, ngôi nhà phố được tổ chức để ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào bên trong thay vì chỉ tập trung ở mặt tiền. Giếng trời, hệ cửa sổ lớn và cây xanh được bố trí xen kẽ, giúp các không gian sinh hoạt duy trì sự sáng thoáng dù nằm trên khu đất dài và hẹp.

Với dạng nhà phố có chiều ngang 4,5m, việc phân chia thành nhiều phòng dễ khiến những khu vực nằm sâu bên trong thiếu sáng và bí. Vì vậy, các không gian chức năng trong ngôi nhà được phân luồng hợp lý, đồng thời kết hợp những khoảng lấy sáng để hạn chế cảm giác khép kín.

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Giếng trời đóng vai trò đưa ánh sáng xuống các khu vực phía trong, bổ sung cho nguồn sáng từ hệ cửa sổ lớn. Nhờ có nhiều hướng tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, không gian không phụ thuộc hoàn toàn vào mặt trước của ngôi nhà.

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Cây xanh cũng được đưa vào xuyên suốt các khu vực sinh hoạt thay vì chỉ tập trung ở một khoảng sân riêng. Những mảng xanh nằm cạnh các khoảng mở vừa tạo sự chuyển tiếp giữa các không gian, vừa làm mềm những đường nét kiến trúc trong nhà.

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Phần nội thất chủ yếu sử dụng gỗ, kết hợp với cây xanh để tạo cảm giác ấm áp. Bảng vật liệu và màu sắc được giữ tương đối nhẹ nhàng, nhường sự chú ý cho ánh sáng tự nhiên và các khoảng xanh.

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Thay vì xử lý ngôi nhà 4,5x20m như một chuỗi phòng nối tiếp trên khu đất dài, thiết kế tận dụng giếng trời, cửa sổ và cây xanh để tạo thêm những khoảng thở ở bên trong. Nhờ đó, ánh sáng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong ngày, giúp không gian sống giảm cảm giác sâu và khép kín thường gặp ở nhà phố.

Thúy Hiền
Econs VietNam
#nhà phố #giếng trời #thiết kế nhà #cây xanh #ánh sáng tự nhiên #không gian sống

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