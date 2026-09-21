Người nước ngoài đã mua bao nhiêu bất động sản Việt Nam?

TPO - Đến nay, số lượng nhà ở tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu khoảng 6.188 căn và đã được cấp giấy chứng nhận. Tính riêng từ 1/8/2024, thời điểm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, con số này là 1.519 căn chung cư.

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo dự thảo, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có thể sở hữu căn hộ chung cư thông qua mua, thuê mua của chủ đầu tư; nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổ chức nước ngoài thuộc diện luật quy định cũng được mua, thuê mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế căn hộ chung cư. Tổ chức, cá nhân nước ngoài còn được mua, thuê mua căn hộ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu hợp pháp.

Về số lượng nhà được sở hữu, dự thảo đề xuất tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa chung cư.

Điểm đáng chú ý là dự thảo không còn quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ trong dự án, gồm biệt thự và nhà ở liền kề.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) không còn quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ trong dự án, gồm biệt thự và nhà ở liền kề.

So với Luật Nhà ở 2023, dự thảo đã bỏ quy định người nước ngoài được sở hữu không quá 250 căn nhà biệt thự liền kề tại khu vực có quy mô dân số tương đương một phường.

Theo Bộ Xây dựng, việc bỏ quy định sở hữu nhà ở riêng lẻ nhằm thể chế hóa Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương và bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai. Nghị quyết nêu quan điểm không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tại Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng vẫn giữ quy định người nước ngoài được sở hữu nhà ở không quá 50 năm, có một lần gia hạn tối đa 50 năm khi có nhu cầu. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung thêm cơ chế xử lý nhà ở sau khi hết hạn sở hữu.

Cụ thể, tổ chức nước ngoài có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện quyền tặng cho hoặc bán nhà. Với cá nhân nước ngoài, họ còn được ủy quyền thừa kế. Nếu không, sau khi hết hạn sở hữu, căn nhà sẽ bị Nhà nước thu hồi và bán đấu giá.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.