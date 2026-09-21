Những yếu tố làm nên sức hút mãnh liệt của Khải Hoàn Prime

Thị trường Nam Sài Gòn đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, khi khách hàng không chỉ quan tâm vị trí hay giá bán mà còn chú trọng pháp lý, tiến độ và chất lượng thực tế. Đây cũng là những lợi thế đang hiện hữu tại Khải Hoàn Prime trước thời điểm bàn giao dự kiến từ quý II/2027.

Khải Hoàn Prime thu hút khách hàng nhờ pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ hiện hữu và đang tiến gần mốc bàn giao quý II/2027

An tâm khi chọn dự án sắp bàn giao

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ trên địa bàn TP.HCM (cũ) năm 2026 dự kiến tăng gấp 3 lần so với năm trước, trong đó khoảng 50% tập trung tại khu Nam. Nguồn cung dồi dào giúp người mua chủ động hơn trong việc so sánh, chọn lựa từ mức giá, pháp lý, chất lượng bàn giao đến thời gian nhận nhà.

Trong cuộc cạnh tranh đó, những dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện có lợi thế rõ rệt. Đây cũng là những yếu tố giúp Khải Hoàn Prime đang thu hút đông đảo khách hàng “xuống tiền”.

Khải Hoàn Prime nằm trong số ít dự án được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường khi đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ngay cả căn hộ nguyên mẫu để bàn giao cũng được hoàn thiện tại công trường để khách hàng thuận tiện tham quan.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ từ quý 2/2027 và vận hành đồng bộ hệ thống tiện ích để phục vụ cư dân đến sinh sống ngay từ những ngày đầu.

Với Khải Hoàn Prime, khách hàng có thể an tâm giao dịch không chỉ bởi sắp đến ngày bàn giao mà pháp lý dự án cũng hoàn chỉnh. Thay vì chịu rủi ro khi mua một sản phẩm còn nằm trên bản vẽ, người mua Khải Hoàn Prime có thêm căn cứ rõ ràng để xem xét trước khi ra quyết định, đồng thời chủ động tính toán kế hoạch an cư hoặc khai thác tài sản.

Chính sách siêu ưu đãi Hiện Khải Hoàn Prime đang áp dụng chính sách thanh toán siêu ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ. Cụ thể, khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán chỉ với 0 đồng và thanh toán giãn lên đến 3 năm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng và miễn phí quản lý 24 tháng. Đồng nghĩa, người mua có thể nhận nhà vào quý 2/2027 để ở hoặc cho thuê lấy dòng tiền trong khi vẫn được hoãn thanh toán lãi và nợ gốc trong một thời gian dài. Nhờ đó, người mua vừa có thể tạo dòng tiền từ tài sản, vừa giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu căn hộ.

Lợi thế cạnh tranh giữa tâm điểm hạ tầng

Một lợi thế khác của Khải Hoàn Prime là dự án đang thành hình trong giai đoạn hạ tầng Nam Sài Gòn có những chuyển biến mạnh mẽ. Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn đang được triển khai, tháo gỡ các điểm nghẽn kết nối và đưa khu Nam gần hơn với trung tâm thành phố.

Tọa lạc trên mặt tiền Lê Văn Lương chuẩn bị mở rộng lên 30–40m, liền kề Phú Mỹ Hưng, Khải Hoàn Prime nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ tại đây. Cụ thể, trong tháng 9 này, cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ thông xe toàn tuyến, kết nối thông suốt đến sân bay Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu – đường Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ tiếp tục bổ sung những trục kết nối chiến lược giữa khu Nam với trung tâm, khu Đông và các đô thị vệ tinh.

Đặc biệt, hàng loạt tuyến đường kết nối trực tiếp với Khải Hoàn Prime như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát…đều chuẩn bị được đầu tư nâng cấp, mở rộng với số vốn hàng chục ngàn tỷ đồng. Các tuyến đường này không chỉ giúp cư dân Khải Hoàn Prime đi lại thuận tiện mà còn đẩy mạnh đô thị hóa, trực tiếp giúp gia tăng giá trị căn hộ.

Khải Hoàn Prime kề cận nhiều trường đại học lớn quy tụ hơn 60.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn kết nối thuận tiện với các tuyến đường sắt đô thị gồm metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước), metro số 7 (Long Trường – Tân Kiên), metro số 10 và tuyến Bến Thành – Cần Giờ. Dữ liệu từ Savills Việt Nam cho thấy giá căn hộ dọc Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên tăng 35–70% trong 5 năm; riêng năm 2024, nhu cầu thuê gần các ga metro tăng 45%, trong khi giá thuê tăng trung bình 25–30% từ giai đoạn xây dựng đến khi đi vào khai thác. Với việc hưởng lợi cùng lúc từ 4 tuyến metro, những con số nói trên đối với Khải Hoàn Prime hoàn toàn khả thi.

Với nhà đầu tư, khả năng sinh lời từ Khải Hoàn Prime còn được củng cố bởi nhu cầu thuê nhà tại khu Nam khá lớn. Trong bán kính khoảng 5km, hệ thống trường đại học và trường quốc tế quy tụ hơn 60.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia; trong khi KCN Hiệp Phước, KCN Long Hậu, KCX Tân Thuận, khu đô thị – cảng Hiệp Phước và SECC cũng tập trung lượng lớn chuyên gia, quản lý. Đây là nền tảng để căn hộ sắp bàn giao như Khải Hoàn Prime nhanh chóng tiếp cận thị trường cho thuê, mang lại dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu.

Hiện thực hóa chuẩn sống Urban Wellness

Khải Hoàn Prime là dự án tiên phong phát triển theo mô hình căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness, kết hợp lợi thế liền kề metro với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện qua 4 tầng giá trị: vận động thể chất, cân bằng tinh thần, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững.

Khải Hoàn Prime tiên phong phát triển theo mô hình căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness tại khu Nam TP.HCM

Với mật độ xây dựng chỉ 21%, Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế hiếm có về mật độ thấp và không gian sống ven sông Long Kiểng, sông Cầu Đạo xanh mát. Lợi thế tự nhiên này trở thành nền tảng để Khải Hoàn Prime phát triển chuẩn sống Urban Wellness, đưa không gian xanh, mặt nước và những khoảng thư giãn vào nhịp sống cư dân mỗi ngày.

Khải Hoàn Prime còn gây ấn tượng với hệ tiện ích Urban Wellness gồm hồ bơi muối khoáng, sân thể thao đa năng, Sky Garden, Clubhouse 3.000m² đa chức năng, quảng trường nhạc nước, khu vui chơi trẻ em, BBQ bên sông… Tất cả được bố trí hài hòa để những trải nghiệm vốn chỉ xuất hiện tại những khu nghỉ dưỡng sang trọng có thể hiện diện ngay trong cuộc sống mỗi ngày của cư dân.