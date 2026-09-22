Thời điểm vàng sở hữu căn hộ Newtown Diamond với loạt đặc quyền hấp dẫn

Với khoản vay lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm tới 13,5% cùng quà tặng và đặc quyền nghỉ dưỡng, Newtown Diamond đang tạo lợi thế rõ rệt cho khách hàng lựa chọn sở hữu trong giai đoạn hiện tại. Đây là giá trị cộng thêm trên nền tảng một dự án mặt biển, kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế phía Nam Đà Nẵng.

Giá trị nền tảng thúc đẩy tăng trưởng tài sản

Newtown Diamond tọa lạc trên đại lộ Trường Sa, trục kết nối Đà Nẵng - Hội An, liền kề bãi biển Non Nước, Legend Danang Golf Resort và Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển thuận tiện đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu vực trung tâm và các điểm đến du lịch phía Nam thành phố. Nhờ nằm giữa quần thể nghỉ dưỡng đã hình thành, căn hộ có thể phục vụ linh hoạt nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày.

Điểm nổi bật trong hệ sản phẩm là các căn hộ hướng sân gôn 36 hố, với tầm nhìn rộng mở trên thảm xanh và những đường gôn uốn lượn. Cảnh quan khoáng đạt mang lại cảm giác thư thái trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của căn hộ đối với nhu cầu nghỉ dưỡng và lưu trú. Bên cạnh hướng sân gôn, các căn hộ còn có tầm nhìn về biển và sông Cổ Cò; cơ cấu từ một đến ba phòng ngủ giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng.

Newtown Diamond sở hữu vị trí liền kề sân gôn, biển và hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế.

Song song với lợi thế vị trí và tầm nhìn, hệ tiện ích đồng bộ góp phần nâng cao trải nghiệm sống và mở rộng khả năng khai thác căn hộ. Bể bơi chân mây, khu fitness – yoga, đường dạo bộ, không gian thể thao đa năng, sky garden cùng hệ thống thương mại, ẩm thực và dịch vụ tại khối đế đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng và lưu trú.

Hệ tiện ích và dịch vụ tại khối đế gia tăng giá trị sử dụng cho cư dân

Nhiều lớp ưu đãi gia tăng quyền lợi sở hữu

Ở giai đoạn thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn phương án phù hợp với nguồn vốn. Với phương án vay ngân hàng, mức hỗ trợ lên tới 70% giá bán căn hộ, lãi suất 0% tối đa 24 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng. Phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất là 0%. Khách hàng chủ động tài chính có thể lựa chọn thanh toán sớm để hưởng mức chiết khấu lên tới 13,5% hoặc 8,8%, tùy tiến độ và điều kiện áp dụng. Hai phương án giúp người mua lựa chọn giữa việc kéo dài thời gian chuẩn bị dòng tiền và tối ưu mức giảm trực tiếp trên giá bán bằng nguồn vốn sẵn có.

Bên cạnh chính sách tài chính, khách hàng có cơ hội nhận gói nội thất "Chào hè" trị giá 180 triệu đồng mỗi căn, quà tặng "Tân gia phát tài - Lộc vàng như ý" trị giá từ 100 đến 150 triệu đồng tùy loại căn hộ và tham gia bốc thăm xe Mercedes-Benz GLC 300.

Quyền lợi tiếp tục được duy trì khi căn hộ đi vào vận hành. Chủ sở hữu được miễn phí dịch vụ quản lý trong năm đầu tiên, hưởng chính sách ưu tiên chỗ đỗ xe và ưu đãi phí thường niên đối với thẻ Visa SeATravel hoặc SeAGolf Platinum. Nhóm chính sách này góp phần giảm chi phí trong giai đoạn đầu nhận nhà và vận hành căn hộ.

Chương trình Newtown Vacation Gift đưa các lợi thế của hệ sinh thái liền kề vào trải nghiệm của chủ sở hữu. Khách hàng đặt mua thành công căn hộ được giảm tới 30% phí chơi gôn hoặc 15% giá gói hội viên tại Legend Danang Golf Resort; giảm tới 30% giá phòng và 10% dịch vụ ẩm thực tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, theo điều kiện áp dụng.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào chu kỳ phát triển mới, giá trị tài sản ngày càng được định hình bởi chất lượng vị trí, mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực. Trên nền tảng đó, Newtown Diamond mang đến cơ hội sở hữu một tài sản phục vụ linh hoạt nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú, đồng thời tích lũy giá trị theo đà phát triển của khu vực. Lựa chọn sở hữu trong giai đoạn các chính sách ưu đãi đang được triển khai đồng bộ giúp khách hàng tối ưu nguồn vốn ban đầu, gia tăng tổng giá trị nhận được và tạo nền tảng bồi đắp gia sản dài hạn.