Novotel Nha Trang - Nơi khép lại một năm thành công bằng những trải nghiệm MICE trọn vẹn bên vịnh biển

Cuối năm luôn là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp nhìn lại hành trình đã qua, kết nối đội ngũ và mở ra những định hướng mới. Giữa khung cảnh thanh bình của vịnh Nha Trang, Novotel Nha Trang mang đến không gian MICE chuẩn quốc tế, nơi hội nghị, gala dinner và những hoạt động gắn kết được tổ chức trong một trải nghiệm liền mạch, tinh tế và khác biệt.

Không gian hội nghị hướng biển - nơi ý tưởng gặp cảm hứng

Sở hữu hệ thống phòng họp linh hoạt với trang thiết bị hiện đại, Novotel Nha Trang đáp ứng đa dạng nhu cầu tổ chức từ hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề, lễ tổng kết cuối năm đến các buổi đào tạo nội bộ và ra mắt sản phẩm.

Điểm khác biệt nằm ở vị trí ngay trung tâm thành phố cùng khung cảnh biển mở ra trước mắt, giúp mỗi cuộc họp trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời tạo nên nguồn cảm hứng mới cho những quyết định quan trọng.

Gala Dinner - Dấu ấn của một năm đáng nhớ

Một chương trình Year End không chỉ dừng lại ở phần lễ, mà còn là dịp để tôn vinh những thành quả đã đạt được và gắn kết tập thể.

Tại Novotel Nha Trang, các doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức tổ chức gala dinner, từ không gian nhà hàng sang trọng, khu vực hồ bơi ngoài trời đến tiệc cocktail hướng biển. Mỗi chương trình đều được thiết kế linh hoạt theo quy mô, phong cách và ngân sách của từng doanh nghiệp, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình cuối năm.

Trải nghiệm lưu trú hoàn chỉnh cho đoàn MICE

Không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, Novotel Nha Trang còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn dành cho khách đoàn.

100% phòng nghỉ đều có ban công riêng hướng biển, giúp khách dễ dàng tận hưởng vẻ đẹp của vịnh Nha Trang ngay từ không gian lưu trú. Sau những giờ họp hay chương trình gala, khách có thể thư giãn tại hồ bơi, phòng gym, spa hoặc đơn giản là đón bình minh trên ban công riêng.

Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm

Đội ngũ ẩm thực tại Novotel Nha Trang xây dựng thực đơn đa dạng, từ tea break, set menu, buffet quốc tế đến các bữa tiệc theo chủ đề. Mỗi thực đơn đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp nhằm đảm bảo trải nghiệm phù hợp với tính chất chương trình, mục tiêu, ngân sách, cũng như khẩu vị của khách tham dự.

Bên cạnh chương trình hội nghị, doanh nghiệp có thể kết hợp các hoạt động tham quan thành phố, team building, trải nghiệm ẩm thực địa phương hoặc những buổi networking bên biển, tạo nên hành trình MICE hoàn chỉnh thay vì chỉ một sự kiện đơn thuần.

MICE hướng đến phát triển bền vững

Là khách sạn thuộc tập đoàn Accor và đạt chứng nhận Green Key, Novotel Nha Trang tiếp tục theo đuổi định hướng tổ chức sự kiện bền vững thông qua việc giảm thiểu nhựa dùng một lần, tối ưu năng lượng và ưu tiên các nguyên liệu địa phương trong dịch vụ ẩm thực. Đó cũng là cách mỗi chương trình MICE không chỉ tạo nên giá trị cho doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường.

Để biết thêm thông tin về các chương trình MICE tại Novotel Nha Trang, vui lòng liên hệ:

Email: H6033-RE@accor.com

Website: https://www.novotelnhatrang.com

Hotline: 0258 625 6900