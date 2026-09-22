Dự án M RIVERSIDE DANANG chính thức chào sân thị trường miền Bắc

Sáng ngày 21/9/2026, tại Hà Nội, dự án M RIVERSIDE DANANG đã có màn ra mắt thị trường miền Bắc với Lễ ra quân thành công rực rỡ. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dòng sản phẩm căn hộ biểu tượng ven sông Hàn cho các nhà đầu tư phía Bắc.

Bùng nổ Lễ ra quân Tổng đại lý miền Bắc M RIVERSIDE DANANG

Sáng ngày 21/9/2026, thị trường bất động sản miền Bắc ghi nhận sức nóng đặc biệt khi khán phòng sự kiện chật kín hàng trăm chuyên viên tư vấn kinh doanh tinh nhuệ, đại diện cho những đơn vị phân phối uy tín hàng đầu miền Bắc. Được tổ chức với chủ đề “Meet The Masterpiece - Nhịp đập thời thượng bên sông Hàn”, lễ ra quân không đơn thuần là hoạt động giới thiệu dự án, mà là màn hội quân giàu cảm xúc, thắp lên ngọn lửa quyết tâm cao độ cho toàn bộ mạng lưới kinh doanh trước khi bước vào chiến dịch chinh phục M RIVERSIDE DA NANG.

Không khí khán phòng liên tục được hâm nóng bởi các thông tin về tiềm năng thị trường Đà Nẵng, hé lộ chính sách bán hàng hấp dẫn cùng lộ trình triển khai bài bản của M RIVERSIDE DANANG. Toàn thể đội ngũ chuyên viên kinh doanh đều thể hiện tinh thần nhập cuộc mạnh mẽ, tự tin biến sự am hiểu thị trường và nội lực dự án thành các giao dịch bùng nổ trong thời gian tới.

Hơn 200 chiến binh kinh doanh hội ngộ tại Lễ ra quân Tổng đại lý miền Bắc M RIVERSIDE DANANG

Khoảnh khắc lắng đọng và quan trọng bậc nhất của buổi lễ chính là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa Sao Mai Việt - Đơn vị phát triển dự án M RIVERSIDE DANANG cùng INDOCHINE trong vai trò Tổng đại lý miền Bắc. Sự kết hợp hài hòa giữa năng lực kiến tạo sản phẩm chỉn chu của chủ đầu tư và mạng lưới bán hàng sâu rộng, dày dạn kinh nghiệm thực chiến của đơn vị phân phối INDOCHINE hứa hẹn sẽ mang tới dự án những kết quả kinh doanh ngoài mong đợi.

Khẳng định niềm tin vào đối tác chiến lược, bà Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc Sao Mai Việt chia sẻ "Để một sản phẩm bất động sản chạm đến đúng tệp khách hàng mục tiêu, sự thấu hiểu thị trường và năng lực tư vấn chuyên nghiệp của đơn vị phân phối đóng vai trò quyết định. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào INDOCHINE - thương hiệu đã khẳng định được uy tín và bề dày kinh nghiệm thực chiến tại thị trường miền Bắc. Sự đồng hành này chính là bảo chứng quan trọng giúp Sao Mai Việt truyền tải trọn vẹn tinh thần, chuẩn mực sống và giá trị đầu tư vượt trội của M RIVERSIDE DANANG tới các chủ nhân xứng tầm."

Bà Vũ Thị Như Mai - Tổng giám đốc Sao Mai Việt, đơn vị phát triển dự án phát biểu tại Lễ ra quân tổng đại lý miền Bắc

Đáp lại sự tin tưởng đó, bà Lê Thị Hằng - CEO INDOCHINE, đại diện đơn vị Tổng đại lý miền Bắc cam kết dồn toàn lực đưa dự án bứt phá. "Bất động sản lõi trung tâm ven sông Hàn từ lâu đã là ‘khẩu vị’ yêu thích của nhà đầu tư miền Bắc nhờ tính khan hiếm và khả năng tích sản an toàn. Với M RIVERSIDE DANANG, chúng tôi nhận thấy dự án sở hữu trọn vẹn những yếu tố đắt giá nhất từ địa thế ba mặt tiền độc tôn, tầm nhìn trực diện dòng sông biểu tượng cho đến mô hình tích hợp Work – Live – Resort đón đầu xu hướng. Đảm nhận vai trò Tổng đại lý miền Bắc, INDOCHINE cam kết chuẩn hóa mọi quy trình tư vấn, dồn nguồn lực tinh nhuệ nhất để đồng hành cùng các đại lý thành viên, quyết tâm quét sạch bảng hàng và đưa dự án về đích thắng lợi rực rỡ."

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức kích hoạt chiến dịch ra quân đầy nhiệt huyết, chính thức mở đường cho M RIVERSIDE DANANG chinh phục giới mộ điệu và giới đầu tư địa ốc miền Bắc.

M RIVERSIDE DANANG: Khởi đầu chuẩn mực sống và đầu tư mới bên bờ sông Hàn

Tại Đà Nẵng, dòng sông Hàn giữ vai trò tâm điểm kết nối và là biểu tượng thịnh vượng bền vững. Khi quỹ đất ven sông tại khu vực trung tâm gần như cạn kiệt, sự xuất hiện của M RIVERSIDE DANANG do Chủ đầu tư Sao Mai Việt phát triển mang đến lời giải hiếm hoi cho cơn khát sản phẩm cao cấp tại lõi trung tâm thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Tọa lạc trên khu đất 1.853,25 m² với thế đất ba mặt tiền đắt giá trên các trục đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, dự án chỉ cách cầu Rồng khoảng 300m. Địa thế vàng này bảo chứng cho mạng lưới kết nối đa chiều, từ M RIVERSIDE DANANG chỉ mất chừng 5 phút để tiếp cận công viên APEC, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế Đà Nẵng hay bãi biển Mỹ Khê. Lợi thế vị trí mang lại đặc quyền thụ hưởng tối đa các sự kiện tầm cỡ quốc tế như Lễ hội pháo hoa quốc tế hay màn trình diễn phun lửa cầu Rồng ngay từ căn hộ M RIVERSIDE DA NANG.

M RIVERSIDE DANANG sở hữu vị trí độc tôn không thể sao chép trực diện sông Hàn

M RIVERSIDE DANANG được xây dựng với quy mô 25 tầng nổi, giới hạn chỉ 312 căn hộ thương mại. Điểm tạo nên bản sắc độc bản của dự án là việc ứng dụng mô hình tích hợp Work - Live - Resort hiện đại. Thay vì phân tách rời rạc các chức năng, dự án dung hòa nhịp sống công việc, an cư và nghỉ dưỡng trong một chỉnh thể khép kín.

Không gian bên trong được tối ưu hóa bằng thiết kế kính panorama và trần cao thoáng đãng, mở trọn tầm nhìn hướng thẳng dòng sông Hàn lộng gió. Bên cạnh đó, hệ tiện ích đồng bộ với không gian làm việc chung tiện nghi, phòng gym, spa, hồ bơi vô cực, rooftop lounge và hệ thống nhà hàng ẩm thực cao cấp đáp ứng trọn vẹn phong cách sống làm việc linh hoạt của cộng đồng cư dân quốc tế và giới chuyên gia.

Tại thị trường mà phân khúc căn hộ hạng sang ven sông luôn giữ đà tăng giá ổn định và đạt công suất khai thác lưu trú ấn tượng, 312 căn hộ M RIVERSIDE DANANG chính là bài toán tích sản truyền đời đắt giá. Dưới sự phát triển và phân phối chuyên nghiệp từ Tổng đại lý miền Bắc INDOCHINE, dự án hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm đầu tư, đưa những giá trị sống đích thực của M RIVERSIDE DANANG đến gần hơn với khách hàng và giới đầu tư tinh hoa miền Bắc.

Thông tin liên hệ:

Tổng đại lý miền Bắc INDOCHINE

Hotline: 0799 618 555

Website: https://indochinerealestate.vn/