Nhà phố liền kề 60m2 tại Vinhomes Global Gate Hạ Long: Vừa vặn cho nhu cầu hiện tại, thích ứng với cuộc sống tương lai

Chọn một nơi an cư cũng là chọn môi trường con trẻ sẽ lớn lên mỗi ngày. Với 190m² sàn sử dụng trên diện tích đất 60m², nằm giữa hệ sinh thái giáo dục - tri thức quy mô lớn, nhà phố liền kề tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến không gian sống vừa vặn cho hiện tại, đồng thời đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của gia đình qua từng chặng đường trưởng thành của con.

Môi trường sống hoàn chỉnh: Hành trang vững vàng ngoài trang sách

Khi đề cập đến “thành phố học tập”, UNESCO nhấn mạnh việc kết nối giáo dục từ cơ bản đến bậc cao, khuyến khích học trong gia đình, cộng đồng và nơi làm việc. Theo cách tiếp cận này, quá trình học hỏi không khép lại sau cánh cổng trường, mà tiếp diễn qua những gì mỗi người nhìn thấy, trải nghiệm và tương tác trong môi trường sống.

Với cha mẹ, vì thế, chọn nhà cũng là chọn những trải nghiệm con sẽ có mỗi ngày: một không gian khơi dậy tò mò, nơi rèn luyện kỹ năng, cộng đồng có tinh thần học hỏi hay những cơ hội để trẻ quan sát thế giới rộng lớn hơn.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, nền tảng ấy được hình thành từ mạng lưới 137 trường học các cấp cùng Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Wonder Young Hub, tạo môi trường để cư dân trẻ học tập, rèn luyện thể chất và khám phá năng lực cá nhân.

Hệ sinh thái tri thức và đại học hoàn chỉnh mở rộng môi trường học hỏi quanh nơi an cư.

Đáng chú ý, hành trình ấy còn được nối dài với Công viên Tri thức Toàn cầu 692ha, trong đó có Làng Đại học 189ha dự kiến quy tụ 15 trường, quy mô phục vụ 76.000 sinh viên. Khi các mảnh ghép đi vào vận hành, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đời sống học thuật có thêm điều kiện hiện diện gần hơn với đời sống cư dân.

Với trẻ nhỏ, đó có thể là cơ hội sớm quan sát những lĩnh vực mình chưa từng biết đến. Với cha mẹ, đó là thêm chất liệu thực tế để cùng con nhận diện sở thích, năng lực và những ước mơ đang dần thành hình.

Cùng với đó, gần 2 triệu m² sàn văn phòng tiếp tục nối dài câu chuyện từ học tập sang cơ hội làm việc thực tế. Một gia đình chọn gắn bó lâu dài vì thế có thể nhìn ngôi nhà không chỉ ở nhu cầu của hiện tại, mà trong mối liên hệ với môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp của con trong tương lai.

Liền kề 60m²: Căn nhà “lớn lên” cùng những phiên bản mới của gia đình

Một môi trường sống nhiều cơ hội cần đi cùng căn nhà có khả năng thích ứng với đời sống thực tế. Với 60m² đất và tới 190m² sàn sử dụng, nhà phố liền kề tại Vinhomes Global Gate Hạ Long tạo dư địa để gia đình tổ chức không gian theo từng giai đoạn trưởng thành của các thành viên.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ dễ dàng bố trí khu vực vui chơi an toàn gần gian sinh hoạt chung để tiện trông nom. Khi con đến tuổi đi học, không gian ấy có thể chuyển thành góc học tập yên tĩnh, đón ánh sáng tự nhiên. Lớn hơn nữa, căn phòng có thể tiếp tục được sắp đặt thành góc sáng tạo, nơi học nhóm hoặc không gian làm việc riêng.

Điểm đáng giá nằm ở khả năng thay đổi công năng mà không phải thay đổi địa chỉ. Mỗi cột mốc mới của con được ghi lại trong cùng một mái nhà, từ những ngày đầu tập đọc đến khi bắt đầu hình thành cá tính, sở thích và định hướng riêng.

190m² sàn sử dụng tạo dư địa bài trí không gian học tập và sáng tạo riêng tư cho con

Mặt tiền 5m và tầng một cao 4,2m tạo tỷ lệ rộng thoáng cho những sinh hoạt chung. Một buổi đọc sách cùng cha mẹ, cuộc trò chuyện sau giờ học hay lần con mời bạn đến nhà đều có thể tìm được không gian phù hợp. Sự gần gũi được duy trì ngay khi từng thành viên bắt đầu có nhu cầu riêng.

Đáng chú ý, khoảng sân vườn sâu tới 2m mang thiên nhiên chạm vào cuộc sống mỗi ngày. Đây có thể trở thành lớp học sinh động nơi trẻ học hỏi qua quan sát thực tế: tự tay chăm một chậu cây nhỏ, háo hức chờ mầm lá non tách vỏ, như là cách để nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn và tình yêu thiên nhiên, cuộc sống. Dưới mái ấm ấy, việc học bắt đầu từ những trải nghiệm bình dị, được sẻ chia cùng người thân qua từng khoảnh khắc thường nhật.

Không gian riêng được bài trí theo độ tuổi giúp trẻ hình thành thói quen học tập và sinh hoạt.

Có những tài sản cha mẹ dành cho con bằng sự tích lũy; cũng có những giá trị được trao gửi qua môi trường sống, thói quen và ký ức gia đình. Nhà phố liền kề 60m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long kết nối hai mong muốn ấy trong một mái nhà riêng bên di sản. Đó là nơi con có chỗ để lớn lên, còn cha mẹ được tự hào vì đã chuẩn bị chu đáo cho hành trình phía trước của con mình. Và nhiều năm sau, khi mỗi thành viên đã có hành trình riêng, nơi ấy vẫn lưu giữ những dấu mốc đầu tiên của một tuổi thơ quý giá

