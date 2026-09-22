Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng

Đình Phong

TPO - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 có quy mô 208,54 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng. Đây là một trong 8 dự án, công trình được chọn khởi công, khánh thành chào mừng Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

image007.jpg
Theo định hướng phát triển, đây là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, hướng tới các lĩnh vực như công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp nhẹ; cơ khí, lắp ráp; điện tử; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu xây dựng cùng các ngành công nghiệp phù hợp với quy hoạch và định hướng thu hút đầu tư của địa phương. Các sản phẩm dự kiến gồm đất công nghiệp cho thuê, nhà xưởng, văn phòng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
1790057908972-2157618790531242554-4768928935541644005-f4d99f262634fbe042845f98706b0143.jpg
Ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là hoàn thiện hạ tầng một khu công nghiệp, mà xa hơn là hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch, công nghệ cao và những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của TP Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
image003.jpg
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng lớn hơn và yêu cầu ngày càng cao hơn. Theo ông Thịnh, trong giai đoạn mới, phát triển công nghiệp không thể chỉ chú trọng về quy mô mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai và có khả năng liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi.
1790057908917-2157618790531242554-4768928935541644005-8a3e45e1f2e02a584b81b4386a99e083.jpg
Cùng với đó, các khu công nghiệp cũng cần được phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái và đồng bộ về hạ tầng; gắn phát triển công nghiệp với đô thị, dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và nhân dân. “Dự án được kỳ vọng bổ sung một không gian phát triển công nghiệp mới, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và đóng góp vào sự phát triển của Bắc Ninh”, ông Thịnh nói.

Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp điện tử, với các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Hệ sinh thái công nghiệp hiện quy tụ hàng nghìn dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, khoảng 1.280 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử và 33 dự án liên quan đến bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ sở để phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, logistics và thu hút các dự án công nghệ cao.

Đình Phong
#Khu công nghiệp Quế Võ III #dự án khu công nghiệp #Bắc Ninh #Thành phố trực thuộc Trung ương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe