Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng

Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp điện tử, với các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Hệ sinh thái công nghiệp hiện quy tụ hàng nghìn dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, khoảng 1.280 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử và 33 dự án liên quan đến bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ sở để phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, logistics và thu hút các dự án công nghệ cao.