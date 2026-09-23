Goldmark City sau một thập kỷ vận hành: Thị trường căn hộ thứ cấp biến động ra sao?

Đi vào sử dụng từ năm 2016, khu phức hợp căn hộ Goldmark City tại Bắc Từ Liêm hiện là một trong những lựa chọn quen thuộc của người mua nhà khu vực phía Tây Hà Nội nhờ mặt bằng giá hợp lý.

Goldmark City tọa lạc tại số 136 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Toàn khu gồm 9 tòa căn hộ cao 40 tầng, chia thành 3 phân khu chính: khối Ruby (4 tòa), khối Sapphire (4 tòa) và tòa căn hộ cao cấp Diamond.

Cụm tòa căn hộ Goldmark City tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: goldmarkcity.info

Vị trí cửa ngõ phía Tây, gần các trục giao thông lớn

Nằm trên trục đường Hồ Tùng Mậu, Goldmark City có lợi thế kết nối nhanh đến khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình và Mỹ Đình - Cầu Giấy, hai trung tâm hành chính, thương mại lớn của phía Tây Hà Nội. Khu vực này cũng nằm gần tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, được kỳ vọng cải thiện thêm khả năng kết nối khi tuyến chính thức khai thác toàn tuyến trong thời gian tới.

Sau gần một thập kỷ đưa vào sử dụng, các tòa căn hộ tại Goldmark City đều đã hoàn thiện và bàn giao, hạng mục tiện ích cũng đi vào hoạt động ổn định. Theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ tại đây hiện phổ biến trong khoảng 31,4 - 42,7 triệu đồng/m², riêng tòa cao cấp Diamond ghi nhận mức giá nhỉnh hơn, khoảng 72,5 - 83,5 triệu đồng/m². Mức giá này vẫn được đánh giá tương đối cạnh tranh so với nhiều dự án căn hộ cao cấp khác cùng khu vực Bắc Từ Liêm.

Một trong ba bể bơi ngoài trời phục vụ cư dân nội khu Goldmark City. Ảnh: goldmarkcity.info

Với tỉ lệ xây dựng được chủ đầu tư công bố ở mức thấp so với tổng diện tích dự án, Goldmark City dành phần lớn diện tích còn lại cho không gian cây xanh, sân vườn và tiện ích công cộng. Cư dân được sử dụng hệ thống 3 bể bơi lớn nhỏ bố trí quanh dự án, cùng khu vui chơi trẻ em, phòng gym và khu thương mại dịch vụ ngay tại tầng đế các tòa nhà, đáp ứng phần lớn nhu cầu sinh hoạt thường nhật mà không cần di chuyển xa.

Góc nhìn đầu tư cho thuê

Nhờ mặt bằng giá thứ cấp dễ tiếp cận hơn so với các dự án Vinhomes lân cận, Goldmark City tiếp tục thu hút nhóm khách mua có ngân sách trung bình khá, đồng thời cũng là lựa chọn quen thuộc của nhóm khách thuê là nhân viên văn phòng, chuyên gia làm việc tại khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình. Biên độ tăng giá tại đây thường ổn định hơn, ít biến động đột biến so với các dự án mới mở bán, phù hợp với nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn hơn là kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn.

Về mặt pháp lý, phần lớn căn hộ tại Goldmark City hiện đã có sổ hồng, thuận lợi cho việc mua bán, sang tên. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp thanh khoản thứ cấp tại dự án duy trì ổn định qua nhiều năm, khác với một số dự án cùng thời điểm mở bán nhưng vẫn còn vướng mắc về thủ tục cấp sổ. Người mua khi giao dịch căn hộ tại đây nên yêu cầu bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý gốc để đối chiếu trước khi đặt cọc.

Xét về trải nghiệm sống, cộng đồng cư dân tại Goldmark City đã ổn định qua gần một thập kỷ, với ban quản lý tòa nhà có kinh nghiệm vận hành lâu năm. Đây là điểm được nhiều người mua ở thực đánh giá cao so với các dự án mới bàn giao, nơi chất lượng vận hành thực tế vẫn còn là một ẩn số.

Ngoài ra, khu vực xung quanh Goldmark City hiện có khá đầy đủ trường học các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông, cùng hệ thống chợ, siêu thị phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đây là điểm cộng giúp dự án phù hợp với nhóm gia đình có con nhỏ, ưu tiên môi trường sống ổn định hơn là các tiện ích cao cấp mang tính hình ảnh.

Là một trong những khu phức hợp căn hộ đầu tiên tại khu vực Bắc Từ Liêm đi vào vận hành, Goldmark City hiện phù hợp với nhóm người mua ưu tiên tính ổn định và mặt bằng giá vừa túi tiền hơn là kỳ vọng tăng giá đột biến. Người mua nên khảo sát cụ thể theo từng tòa, do mức giá và chất lượng vận hành giữa khối Ruby, Sapphire và Diamond có sự chênh lệch nhất định.

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