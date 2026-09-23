Dự án hàng hiệu tại Ciputra tăng tốc về đích, gây bất ngờ với khung cảnh nhạc nước rực rỡ ở lõi cảnh quan

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dự án căn hộ hàng hiệu đang được Sunshine Group triển khai giữa tâm điểm Ciputra. Tính đến giữa tháng 9/2026, dự án đã chính thức cất nóc tòa tháp thứ 4 trên tổng số 5 tòa tháp cao 40 tầng. Tòa tháp còn lại – Stella (S4) hiện đang gấp rút hoàn thiện những tầng cuối cùng, chuẩn bị cất nóc, đạt mốc thi công đến tầng 38.

Song song với đà vươn cao của các khối nhà, toàn bộ hạ tầng và kiến trúc của dự án cũng ghi nhận chuyển động khẩn trương. Trong đó, tổ hợp biển hồ nhân tạo quy mô 7.200 m² kéo dài gần 500 m ngay dưới chân 5 tòa tháp đã hoàn thiện những khâu cuối cùng. Khi màn đêm buông xuống, sự kết hợp giữa ánh sáng lộng lẫy từ các mái vòm, nhịp nước chuyển động nhịp nhàng dưới bóng dừa xanh và hình ảnh các dãy dinh thự Noble Palace Tay Ho soi bóng mặt hồ tạo nên một khung cảnh bừng sáng rực rỡ.

Trong tương lai gần, khu vực lõi cảnh quan dự kiến sẽ tích hợp thêm chuỗi tiện ích đa thế hệ như màn hình LED 3D, vườn hoa bốn mùa, khu thể thao ngoài trời và không gian vui chơi trẻ em, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Kết hợp cùng các hoạt động trình diễn nhạc nước và biểu diễn 3D Hologram, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tâm điểm giải trí sôi động bậc nhất Ciputra.

Song song với việc hoàn thiện kết cấu, diện mạo bên ngoài của dự án cũng đang dần thành hình. Mặt ngoài khối đế 5 tòa tháp đang được ốp đá bán quý Lemurian Blue với tỷ lệ đạt tới 97% tại một số tòa, kết hợp phủ kính Low-E sang trọng. Đây chính là không gian sẽ phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ đẳng cấp, tạo nên tuyến phố mua sắm, ẩm thực và giải trí trên không đặc biệt bậc nhất tại Tây Hồ Tây.

Ở phần thân, hệ thống tường bao, tường ngăn và các hạng mục trong căn hộ cũng được đẩy nhanh tiến độ, với nhiều tầng đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng. Hệ thống MEP cao tầng (điện, thông gió, cấp thoát nước, PCCC) bám sát kế hoạch, có hạng mục đạt đến 64% khối lượng.

Trên đỉnh các tòa tháp, dấu ấn kiến trúc đặc biệt tại tầng 39-40 cũng đã dần lộ diện. Với hình thái kiến trúc như một con tàu khổng lồ neo giữa tầng không, nơi đây sẽ quy tụ chuỗi nhà hàng rooftop, sky bar và bể bơi vô cực, được vận hành bởi Sunset Hospitality Group (một trong những tập đoàn phong cách sống hàng đầu đến từ Dubai), qua đó bổ sung một điểm đến ẩm thực và giải trí trên cao đẳng cấp bậc nhất khu vực Tây Hồ Tây.

Ở phần hạ tầng ngầm, hệ thống hầm B1, B2, B3 với tổng diện tích hơn 84.000m² cũng dần khép kín. Hầm B1 đã xây và trát tường lần lượt đạt 92% và 90%, hầm B2 đạt 95% và 70%, trong khi hầm B3 vừa khởi động xây tường cùng lúc lắp dựng tấm Acotec. Sau khi hoàn thiện, khu vực sẽ được quy hoạch đồng bộ để kiến tạo hệ sinh thái đỗ xe thông minh, cho phép nhận diện biển số, đặt trước chỗ đỗ và định vị phương tiện.

Dự kiến chính thức bàn giao từ Quý II/2027, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đang tăng tốc ở những khâu hoàn thiện cuối cùng, hiện thực hóa một trong những bộ sưu tập Branded Residences đắt giá tại Hà Nội. Giữa thời điểm thị trường đặt trọn niềm tin vào các dự án được "bảo chứng" bằng tiến độ thi công, chất lượng bàn giao cùng trải nghiệm thực tế, diện mạo ngày càng rõ nét của dự án chính là đòn bẩy quan trọng, tiếp thêm sức hút mạnh mẽ cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại khu vực Tây Hồ Tây.