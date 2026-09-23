Đi chơi chọn được nhà như ý: Chuyện có thật tại Ocean City

“Mắt thấy, tai nghe” một đại đô thị đã vận hành, khách hàng tự tin dọn về Ocean City. Một chuyến đi chơi cuối tuần đôi khi lại trở thành “bài kiểm tra” thực tế cho quyết định chọn nơi an cư. Nhiều gia đình đã “bỏ phiếu thuận” cho Ocean City chỉ sau một chuyến trải nghiệm thực tế. Hạ tầng tiện ích đã vận hành, cộng đồng hiện hữu và chất lượng sống có thể kiểm chứng là điều có giá trị thuyết phục nhất mà không một lời giới thiệu nào có thể thay thế.

Đến để trải nghiệm, ở lại để tận hưởng cuộc sống

Trước khi đến Ocean City vào cuối tháng 7 vừa qua, gia đình chị Lan Hương (Hà Nội) đã dành nhiều thời gian tìm kiếm một nơi ở phù hợp. Tiêu chí tưởng đơn giản nhưng không dễ tìm: nhà đủ tốt cho cả gia đình, con có chỗ vui chơi và học tập, bố mẹ có không gian thư giãn, ông bà thuận tiện sinh hoạt, trong khi các dịch vụ thiết yếu phải thực sự hiện hữu.

“Chúng tôi đã xem khá nhiều nơi nhưng thường vướng một điểm nào đó. Chỗ thì thích nhà nhưng thiếu tiện ích, chỗ có phối cảnh đẹp lại chưa hình dung được cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Lúc đầu đến Ocean City, cả nhà chỉ xác định đi chơi cuối tuần”, chị Hương chia sẻ.

Thay đổi đến chỉ sau vài giờ trải nghiệm. Trong khi các con vui chơi tại VinWonders Wave Park, vợ chồng chị Hương có thời gian tham quan đại đô thị và tìm câu trả lời cho các câu hỏi: không gian có phù hợp với trẻ nhỏ không, gia đình có thể dành cả ngày ở đây không, những tiện ích được giới thiệu có thực sự đã vận hành hay chỉ nằm trên bản quy hoạch…

Từ công viên nước, biển hồ đến chuỗi hoạt động cuối tuần, cư dân và khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm nhịp sống tại Ocean City.

Tại Ocean City, hệ sinh thái tiện ích đề đã đi vào vận hành. Ngoài các công viên VinWonders Wave Park, Water Park, các gia đình có thể khám phá biển hồ nước mặn 6,1ha hoặc hồ Ngọc Trai rộng 24,5ha với bờ cát trắng.

Với hơn 240ha cây xanh và mặt nước cùng hơn 100 công viên nội khu, Ocean City tạo ra nhiều không gian cho những hoạt động diễn ra ngoài cánh cửa căn nhà. Một ngày ở Ocean City vì thế có thể chuyển đổi giữa nhiều nhịp sống: vui chơi, vận động, nghỉ ngơi, ăn uống và dạo bộ.

“Điều khiến chúng tôi bất ngờ là mọi thứ đều đã sẵn sàng. Lúc ấy, cả nhà đều chung suy nghĩ, sống ở đây thì cuối tuần chẳng phải đi đâu nữa”, chị Hương nói.

Với những khách hàng như chị Hương, sức thuyết phục của một đô thị đã vận hành nằm ở việc khách hàng có thể tự mình kiểm chứng. Một lần đến để vui chơi; lần khác có thể đi dạo, mua sắm, dùng bữa hoặc tham gia các chương trình, lễ hội... Bức tranh toàn cảnh về đô thị từ đó sẽ hiện ra chân thực và đầy đủ.

“Sau chuyến đi, chúng tôi bắt đầu nhìn căn nhà theo cách khác. Trước đây chỉ quan tâm diện tích, thiết kế và giá; giờ lại nghĩ đến chuyện sáng con có thể tự đi học gần nhà, chiều gia đình thảnh thơi chạy bộ, cuối tuần ông bà có thể đi dạo, cả nhà có thể ăn uống hay vui chơi ngay trong đô thị”, chị Hương chia sẻ.

Tiện ích, cộng đồng hiện hữu giúp quyết định mua nhà không còn “mạo hiểm”

Với gia đình có con nhỏ, giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Tại Ocean City, hệ thống Vinschool đã đi vào hoạt động, cho phép phụ huynh trực tiếp tìm hiểu môi trường học tập, chương trình và việc đưa đón. Sự hiện diện của VinUni tiếp tục bổ sung một không gian học thuật trong lòng đô thị, giúp gia đình hình dung hành trình học tập dài hạn của con.

Với gia đình nhiều thế hệ, y tế cũng là một phần của chất lượng sống. Vinmec Ocean Park 2 quy mô 114 giường nội trú đã khai trương tháng 3/2026, kết hợp chăm sóc sức khỏe và an dưỡng, giúp cư dân có thêm lựa chọn dịch vụ ngay trong hệ sinh thái.

Trong khi đó, bộ đôi Vincom Mega Mall cũng đã vận hành, mang đến hệ thống mua sắm, ẩm thực và giải trí mà cư dân có thể sử dụng trong đời sống thường nhật.

“Điều khiến cả nhà tôi ‘bỏ phiếu thuận’ cho Ocean City không phải một tiện ích riêng lẻ. Đó là việc chúng tôi có thể nhìn thấy và trải nghiệm cả một hệ sinh thái đang vận hành. Mình không phải tưởng tượng cuộc sống sau khi chuyển về, mà có thể thử trước một phần cuộc sống ấy”, chị Hương chia sẻ.

Hệ thống trường học, y tế, mua sắm và dịch vụ đã vận hành giúp khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng sống trước khi quyết định sở hữu.

Sức sống của đại đô thị phía Đông Thủ đô còn được phản ánh qua cộng đồng cư dân. Đến nay, Ocean City đã đón gần 150.000 cư dân về ở. Riêng năm 2026, đại đô thị có thêm hơn 31.000 căn sáng đèn, tăng từ gần 14.000 căn năm 2023. Phía sau những con số là một nhịp sinh hoạt đang diễn ra mỗi ngày: trường học đón học sinh, cửa hàng phục vụ khách quen, các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của gia đình và những hoạt động cộng đồng diễn ra thường xuyên.

Với bất động sản, những lời giới thiệu về một cuộc sống tương lai sẽ có thêm sức nặng khi khách hàng có thể kiểm chứng bằng trải nghiệm hiện tại.

Tại Ocean City, khách hàng có thể đến vào ngày thường, trở lại cuối tuần, vui chơi tại công viên nước, mua sắm tại Vincom Mega Mall, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Vinmec, đi dạo bên mặt nước và quan sát nhịp sống của cộng đồng cư dân. Quyết định sở hữu nhà nhờ đó loại bỏ được mọi rủi ro, bởi cư dân tương lai có thể “mắt thấy tai nghe” một đại đô thị đang ngập tràn sức sống và hình dung được cuộc sống của chính gia đình mình trong đó.